中期選舉前，白宮內外「好戲連台」（有片）

美國國會中期選舉將在兩周後投票，最新民意調查結果顯示，共和黨極有可能失去對國會的控制權，特朗普本人的民意支持度也跌至第二任期的新低點，這意味著他去幫共和黨國會議員候選人站台拉票，也不一定能幫上忙。

造成這種局面的主要原因是國際油價高企，美國通貨膨脹上升，令民眾在日常生活中倍感壓力，因而不再相信特朗普昔日掛在嘴邊的競選口號「美國的好日子即將到來」。

柴油價格年內翻倍，MAGA選民埋怨政府

2024年總統大選期間，民眾因為厭惡民主黨總統拜登的執政表現，寄希望於特朗普比較積極樂觀的民粹主義口號，包括「讓美國再次偉大(Make America Great Again, MAGA)」。這些MAGA選民滿懷希望，將選票投給了特朗普及共和黨政客，令特朗普及其支持者一舉控制了白宮和國會參眾兩院，掌握了行政權與立法權。

特朗普能在2024年贏得總統大選，很大程度得益於MAGA口號。(AP)

特朗普去年1月重返白宮後，立即頒布總統行政命令，加強邊界執法，令非法進入美國的外國人數量驟減，兌現了他對選民的承諾。他還調派國土安全部屬下的移民和海關執法局（簡稱ICE）人員，在一些城市大規模搜捕並立即遣返非法移民，但多次因違法違規而被法官叫停。隨著ICE在大城市街頭隨意抓人，造成美國公民死傷，引發各地民眾抗議示威，並演變成暴力衝突。為平息民憤，特朗普最終將國土安全部長諾姆(Kristi Noem)解職，以求丟卒保車。

如今，令特朗普及其團隊飽受詬病的是伊朗戰爭導致的油價上漲，尤其是柴油價格爆升。美國官方數據顯示，柴油價格從1月底的平均每加侖3.46至3.62美元上升到10月下旬的平均每加侖6.18至6.33美元，在加州則達到每加侖8美元。不到一年時間，柴油價格大約上漲一倍，讓大量使用柴油來操作農機具的美國農民和從事長途運輸的卡車司機苦不堪言。他們當中的大量MAGA選民，可能會因不滿政府的內外政策，在11月3日不出來投票，這會加大共和黨失去國會兩院控制權的可能性。民調數據顯示，選民已不再相信特朗普說的「伊朗戰爭很快就會結束」、「美國即將開啟黃金時代」。

為平息選民的不滿情緒，穩住MAGA支持者，特朗普施壓歐洲盟國聯手動用戰略儲備，向市場緊急投放原油和柴油，並與俄羅斯總統普京通電話，就柴油供應達成協議，臨時停止制裁俄羅斯石油公司，以便讓對方加快向國際市場出售柴油。同時，特朗普還要求烏克蘭不要襲擊俄羅斯的煉油廠等石化設施，以便俄羅斯能迅速向國際市場投放柴油。美國在與俄羅斯達成柴油交易之前，無與歐洲國家做事先溝通，引起歐洲盟友強烈不滿。

為壓低柴油價格，美國繞過歐洲與俄羅斯達成柴油協議。(Shutterstock)

企業干預外交大計，富豪捐款為保私利

自烏克蘭戰爭爆發後，美國對俄羅斯能源產品實施制裁，以阻止俄羅斯獲得外匯收入，目標是拖垮俄羅斯政府，促其早日結束戰爭。現在允許俄羅斯大量出售能源產品而不受制裁，客觀上等於是暗助俄羅斯把這場戰爭拖下去，讓處於戰火之中的烏克蘭民眾繼續飽受俄羅斯的攻擊。

特朗普認為這是「合理的外交決策」，因此他對歐洲各國的批評並未感到意外，但一個突發事件有可能攪亂大局。上星期三（14日）烏克蘭指摘美國政府突然限制烏克蘭使用美國「星鏈(Starlink)」衛星的數據服務，當接收端（攻擊型無人機）的飛行速度超過每小時161公里時，便無法接收衛星訊號，導致烏軍無法用無人機攻擊俄羅斯的重要目標。烏克蘭方面還提到，因為不能正常使用美方提供的數據服務，烏方難以及時發現和攔截俄羅斯發射的無人機，也無法及時向首都基輔等主要城市的居民發出預警，最終增加了烏克蘭民眾的傷亡。烏克蘭總統澤連斯基譴責美國背叛烏克蘭。

由於掌控星鏈衛星通訊系統的是SpaceX公司創始人馬斯克，這位世界首富瞬間成為公眾關注的焦點。馬斯克對此解釋稱，烏軍使用的是星鏈衛星體系中的軍用級別加密通訊系統「星盾(Starshield)」，並非面向個人消費者的星鏈，星盾是由美國軍方操控，主要服務五角大樓和美國情報機構。這番澄清的意思是，烏方的指控與他和星鏈服務無關，若要追究責任，應該去問白宮和五角大樓。

有傳馬斯克提醒了特朗普，美國可透過限制星盾服務，制約烏克蘭對俄羅斯煉油廠發動無人機攻擊。(AP)

英國《每日電訊報》隨後發出的報道稱，其實是馬斯克提醒了特朗普，美國可以限制星盾的數據服務，客觀上制約烏克蘭對俄羅斯的煉油廠發動無人機攻擊。這一披露未得到白宮的正式確認，報道也只是引用「政府消息人士」的說法。但歐洲盟國擔心，為滿足美國國內的政治需要，白宮可能隨時犧牲歐洲盟友的利益，何況更難預測美國富豪對政府會有多大影響力。

馬斯克不是民選官員，也不是政府體制內的技術官僚。為了自己公司的利益，他用巨額政治捐款敲開了白宮大門，直接獲得總統授權，大肆「清理」政府部門，不僅影響了華盛頓的政治生態，也在美國的對外關係、對外援助等領域留下難以改變的痕跡。如今，中期選舉的選戰正進入最後衝刺階段，他再次向共和黨政客大筆捐款，高達數億美元，試圖提前「買政治保險」，確保美國官方對他旗下企業的支持和資助，讓SpaceX得到更多軍方合同。這種超級富豪「合法」的政治參與，在特朗普離開白宮後仍將繼續存在，並會對美國政府的內外政策產生深遠影響。

白宮換人倉促行事，引發猜疑動搖軍心

在選舉和外交層面之外，白宮內一周之中發生的兩個重要事件，恐怕也很難讓特朗普開心。上星期二（13日），上任第二天的白宮新聞秘書扎卡里亞(Katie Zacharia)在其首次記者會上宣布，就任不到一年的美國駐希臘大使吉爾福伊爾(Kimberly Guilfoyle)已經辭職；而到了上星期五（16日），扎卡里亞自己也在上任5天後辭職。這兩位女士的相繼辭職，不僅給白宮添亂，還可能給特朗普團隊帶來渙散軍心的負面效應。

美國駐希臘大使吉爾福伊爾捲入政治醜聞，就任不到一年就辭職。(AP)

57歲的吉爾福伊爾在加州長大，曾經是時裝模特兒，為百貨公司拍過內衣廣告。從大學法學院畢業後，她曾經在洛杉磯和三藩市的檢察官辦公室工作多年，曾是一名政府檢控律師。她與加州民主黨政客紐森(Gavin Newsom)結婚，紐森當選三藩市市長，她成為市長夫人，但兩人後來離婚。2004年吉爾福伊爾前往紐約，轉行成為電視節目主持人，並小有名氣。多年後，她積極支持特朗普競選總統，擔任其籌款組織的負責人，作出了不少貢獻。她還在2018年與特朗普的長子小當奴(Don Jr.)拍拖，但同居幾年後就分手。特朗普去年提名吉爾福伊爾擔任美國駐希臘大使，她去年11月去雅典赴任。這位大使最近被《華爾街日報》等美英主流媒體揭發，去年出任大使前，要求特朗普的捐款人、美國商人德特斯(Eric Deters)往她的美國運通卡帳戶轉10萬美元，幫她清卡數，並表示她能幫對方在特朗普的圈子裏混起來，但對方拒絕了這一利益交換。此事被披露後迅速發酵，因為這位大使的背景太不簡單了。眼看這起醜聞很可能會影響特朗普的形象，於是就有了扎卡里亞首次主持白宮記者會時的那個引起媒體高度關注的官方宣布，而吉爾福伊爾也要搬出大使官邸了。

現年42歲的扎卡里亞今年年初被特朗普提名出任國土安全部助理副部長，但很快辭職。她從法學院畢業後，沒能通過加州的律師資格考試，結婚後2011年隨丈夫去北京工作，在中倫律師事務所擔任法律顧問，兩年後返回美國。近幾年她在特朗普的政治圈子內為從政做準備，今年10月9日被特朗普提名為白宮新聞發言人。她此前在電視上發表評論時，常以律師自居，但這樣做是很不合適的，因為她沒有律師執照，更沒在美國做過一天律師。當記者向她核實此事時，她最初還搪塞說，她在中國取得執照，之後媒體查清並無此事，公眾開始質疑白宮發言人的誠信，這對她今後代表特朗普發聲非常不利，特朗普於是讓她辭職。

自稱是律師的白宮新聞秘書扎卡里亞被踢爆沒有執照，僅上任5天就離職。(AP)

有人認為，白宮在挑選發言人時沒有依足程序，未做好背景調查。也有傳言稱，此事已經影響白宮內部士氣，因為特朗普這次提名未聽取白宮高級官員的意見，加上共和黨目前選情嚴峻，如果國會控制權被民主黨奪走，今後兩年特朗普喜歡的政策未必能在國會獲得通過，白宮官員很難有成就。而且，特朗普不會再有下一屆，所以有些白宮官員開始考慮盡快離開白宮，利用現在的地位給自己找更好的出路。白宮官員可能始終處在風口浪尖上，即使自己小心謹慎，也難免無辜躺槍，只因「豬隊友」難防啊。

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