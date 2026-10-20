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九龍香格里拉「麵包放題」回歸！季節限定新品登場：士多啤梨酥、Banoffee香蕉拖肥冬甩、炸蝦潛艇三文治
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九龍香格里拉「麵包放題」回歸！季節限定新品登場：士多啤梨酥、Banoffee香蕉拖肥冬甩、炸蝦潛艇三文治

搵食地圖
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TEXT:Katty WuPHOTO:九龍香格里拉

　　九龍香格里拉大堂酒廊人氣「香聚麵包」早餐及午餐放題，將於2026年11月20日至2027年1月3日期間再度登場！今次將會涵蓋鹹甜風味，重點推介香甜士多啤梨系列、近期超人氣的Banoffee香蕉拖肥冬甩、燒牛肉意式拖鞋包及炸蝦潛艇三文治，麵包愛好者絕對不能錯過。

 

九龍香格里拉「麵包放題」回歸！季節限定新品登場：士多啤梨酥、Banoffee香蕉拖肥冬甩、炸蝦潛艇三文治

九龍香格里拉大堂酒廊人氣「香聚麵包」早餐及午餐放題，將於2026年11月20日至2027年1月3日期間回歸！

 

必食新品推薦

 

　　士多啤梨英式鬆餅（早餐放題）：承襲英式經典工藝，加入酸甜可口的士多啤梨製成，外層烘焙至金黃酥脆，內裏鬆軟牛油香氣濃郁，抹上果醬或忌廉，每口均帶有果香與濃郁奶香的完美平衡。 

 

九龍香格里拉「麵包放題」回歸！季節限定新品登場：士多啤梨酥、Banoffee香蕉拖肥冬甩、炸蝦潛艇三文治

士多啤梨英式鬆餅

 

　　士多啤梨忌廉包（早餐放題）：鬆軟綿密的日式麵包包裹著如雲朵般輕盈幼滑的鮮忌廉，加入香甜多汁的士多啤梨，甜而不膩。

 

九龍香格里拉「麵包放題」回歸！季節限定新品登場：士多啤梨酥、Banoffee香蕉拖肥冬甩、炸蝦潛艇三文治

士多啤梨忌廉包

 

　　士多啤梨丹麥酥（早餐放題）：金黃酥脆、層次分明的酥皮，中間鋪上輕盈幼滑的吉士醬，並放上整顆鮮甜多汁的特選士多啤梨，灑上糖霜，外觀精緻誘人。

 

九龍香格里拉「麵包放題」回歸！季節限定新品登場：士多啤梨酥、Banoffee香蕉拖肥冬甩、炸蝦潛艇三文治

士多啤梨丹麥酥

 

　　Banoffee香蕉拖肥冬甩（早餐放題）：靈感源自近期話題十足的香蕉太妃派，鬆軟綿密的冬甩內層填滿香甜熟成香蕉蓉和香濃幼滑的拖肥醬，點綴以香蕉肉。拖肥的焦糖甘甜與香蕉的天然果香交織出豐富層次，外層輕灑糖霜，令人一試難忘。 

 

九龍香格里拉「麵包放題」回歸！季節限定新品登場：士多啤梨酥、Banoffee香蕉拖肥冬甩、炸蝦潛艇三文治

Banoffee香蕉拖肥冬甩

 

　　燒牛肉意式拖鞋包（早餐放題）：外皮烘烤至金黃酥脆、內裏富咬勁的意式拖鞋包，夾入以慢火慢熬的燒牛肉，軟嫩入味、鹹香惹味。

 

九龍香格里拉「麵包放題」回歸！季節限定新品登場：士多啤梨酥、Banoffee香蕉拖肥冬甩、炸蝦潛艇三文治

燒牛肉意式拖鞋包

 

　　伯爵茶可麗露（早餐及午餐放題）：以法式經典可麗露為基底，注入濃郁伯爵茶夾心，焦糖外殼香脆酥亮，內裏濕潤呈蜂巢狀，迷人伯爵茶香氣縈繞，讓人回味無窮。 

 

九龍香格里拉「麵包放題」回歸！季節限定新品登場：士多啤梨酥、Banoffee香蕉拖肥冬甩、炸蝦潛艇三文治

伯爵茶可麗露

 

　　無花果忌廉芝士麵包（午餐放題）：選用口感扎實有韌性的手作麵包，揉入無花果乾與芝香濃郁的忌廉芝士。無花果的自然清甜與微酸鹹香的芝士完美交融，口感豐富且充滿奶香，呈現兼具質感與健康的精緻歐式麵包風味。 

 

九龍香格里拉「麵包放題」回歸！季節限定新品登場：士多啤梨酥、Banoffee香蕉拖肥冬甩、炸蝦潛艇三文治

無花果忌廉芝士麵包

 

　　迷你日式炸蝦潛艇三文治（午餐放題）：造型精緻可愛的午間輕食首選。酥炸至金黃脆口的日式大海蝦，搭配新鮮爽脆的生菜與主廚特調塔塔醬，包裹於鬆軟的迷你潛艇麵包之中，層次豐富。 

 

九龍香格里拉「麵包放題」回歸！季節限定新品登場：士多啤梨酥、Banoffee香蕉拖肥冬甩、炸蝦潛艇三文治

迷你日式炸蝦潛艇三文治

 

　　除了無限供應的星級手作麵包自助餐區，午市放題更可以優惠價錢加配一系列極具特色的精緻主菜及甜品，滿足不同饕客的味蕾：漢堡扒（另加港幣$58）外層煎至微焦香、切開即流出豐盈肉汁，搭配主廚特製濃郁醬汁，濃郁滋味令人滿足；海膽忌廉意粉（另加港幣$88）則以細緻綿密的金黃海膽忌廉汁緊緊包裹每條意粉，入口瞬間散發海膽獨有的甘甜與海洋鮮味，香濃餘韻於舌尖久久不散。甜品選擇同樣誘人，包括軟滑綿密的巴斯克芝士蛋糕（另加港幣$28），以及蛋香四溢、如絲般滑嫩的日式焦糖布丁（另加港幣$28）。

 

「香聚麵包」放題

地址：尖沙咀東麼地道64號 九龍香格里拉大堂酒廊 

供應日期：2026年11月20日至2027年1月3日（星期五至日及公眾假期限定供應） 

早餐放題供應時間：8am-10:30am

早餐放題價格：每位港幣$228

午餐放題時間：12nn-2:30pm

午餐放題價格：每位港幣$278

訂座： https://boutique.shangri-la.com/event.php?region=hk

備註：只限於香格里拉精品店網上提前預訂，恕不接受即場入座

 

Tags:#麵包放題#九龍香格里拉#尖沙咀美食#酒店自助餐#港漂生活情報#港漂樂活#美食情報#香蕉拖肥冬甩
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