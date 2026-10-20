著數優惠︱10月24日周六港鐵「感謝日」車費半價，長者八達通來往羅湖/落馬洲站低至$13.6

10月24日「感謝日」車費半價！港鐵為感謝大家支持，於2026年10月24日，使用八達通/車票二維碼乘搭港鐵（包括來往羅湖及落馬洲站的車程），無論成人、學生、兒童或老友記，每程付費車程即自動享有半價優惠！當日以由柴灣站出發為例，八達通成人來往羅湖及落馬洲站北上，半價後優惠只需$27.2，長者/小童（特惠）八達通半價優惠$13.6！

計計數，10月24日以由柴灣站出發為例，八達通成人來往羅湖及落馬洲站北上，由八達通原價$54.4，半價後優惠只需$27.2，長者/小童（特惠）八達通半價優惠$18.6（原價︰$27.2），抵得多！

柴灣站 往來羅湖/ 落馬洲站

成人八達通半價優惠︰$27.2（原價︰$54.4）

長者/小童（特惠）八達通半價優惠︰$13.6（原價︰$27.2）

柴灣站 往來羅湖/ 落馬洲站 原價車費

點先可以慳更多？

• 優惠可與轉乘優惠、特惠站優惠、及全月通連接車程75折優惠同時使用，節省更多！

以下情況不可享有50%車費扣減優惠

• 八達通：優惠不適用於東鐵綫頭等額外費、機場快綫及港鐵接駁巴士。優惠可與其他優惠同時使用，折扣會被分開計算，惟總優惠金額不會高於該車程之車費。扣減金額尾數少於一角，亦以一角計算。

• 二維碼：優惠不適用於東鐵綫頭等額外費及機場快綫，亦不可與其他車費折扣優惠同時使用。扣減金額尾數少於一角，亦以一角計算。

• 車費半價優惠不適用於電子單程票、感應式信用卡或扣賬卡之付費車程。

留意，八達通車程於30分鐘之內經尖沙咀站/尖東站轉綫，車費會如常以一程車程收費，並享有50%車費扣減。二維碼車程經尖沙咀/尖東站轉車車程會被視作兩個獨立車程，50%車費扣減優惠會以獨立車程的車費計算。