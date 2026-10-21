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恒生科指刷近期低位
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恒生科指刷近期低位

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　恒生科技指數昨日（20日）午後一度大跌2%，並刷新了近期調整新低。截至收市，恒生科技指數跌1.5%。

 

　　恒生指數下跌1.3%，再度失守24000點大關。國企指數下跌1.2%。

 

金價續跌，金屬股弱

 

　　大型科網股多數下跌，其中，阿里巴巴(09988)跌3.6%，騰訊(00700)跌1.8%，京東(09618)跌1.6%，百度(09888)跌1.1%，美團(03690)、小米(01810)逆勢上漲。

 

　　國際金價連續3日下跌，黃金股帶領有色金屬股齊挫，銅價高位承壓，銅業股跌幅同樣明顯；鋰電池龍頭寧德時代(03750)繼續大跌6.6%，並且刷新階段新低！

 

　　機構料第三季券商自營投資收益按季承壓。中資券商股午後跌幅加大，龍頭中信證券(06030)大跌近7%表現最差；英國擬對銀行加稅，英資銀行股下挫，渣打集團(02888)跌超4%。另一方面，生物醫藥股普遍活躍，創新藥概念股方向領銜上漲，樂普生物(02157)、翰森製藥(03692)漲幅靠前，機器人概念股全天活躍，仙工智能(06106)一度衝高至17%，影視股、稀土概念股、乳製品股、茶飲料股多數上漲。

 

　　A股保險股集體下跌，香港的保險股亦被拖累下跌（見表二、三）。

 

　　第三季度以來，A股風格輪動加快，滬指整體呈現震盪下跌的行情，其間，紅利類資產逆勢走強，港股亦受到影響。Wind顯示，今年第三季度，31個申萬一級行業指數中漲幅排名前五的分別是煤炭、石油石化、農林牧漁、銀行、醫藥生物，漲幅分別為19.3%、15.3%、15.1%、14.6%、10.1%。

 

　　港股方面表現亦相若，依勢買賣，始免吃虧。

 

恒生科指刷近期低位

恒生科指刷近期低位

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恒生科指刷近期低位

恒生科指刷近期低位

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

Tags:#恒生科技指數#股市下跌#港股#A股#黃金股#有色金屬股#鋰電池股#寧德時代#阿里巴巴#騰訊#京東#百度#美團#小米#中信證券#渣打集團#生物醫藥股#創新藥概念股#機器人概念股#影視股#稀土概念股#乳製品股#茶飲料股#保險股#銀行股#煤炭#石油石化#農林牧漁#銀行#醫藥生物#市場波動#投資風險#紅利類資產
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