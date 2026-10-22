從董先生到現在，香港進入新時代（下）

近數十年，數碼革命(Digital Revolution)影響全世界發展，最初是半導體和互聯網，今天則是人工智能(Artificial Intelligence, AI)。最早提出究竟機器能否擁有人類智慧的，是「人工智慧之父」艾倫．圖靈(Alan Mathison Turing)，他早在1950年發表論文，以「圖靈測試(Turing Test)」來測試機器是否能思考。

現在是人工智能的年代

當年，董建華先生知道香港要推動科技，可惜政策未能落地。他在2005年離任，正值互聯網飛速發展，但AI尚未產業化。今日，除了AI已成為全球焦點外，我國提出要掌握「新質生產力」，就是闡明必須掌握前沿科技，才能在不同範疇擁有先進的競爭力，例如新能源、新材料、新科技、先進半導體、清潔能源（綠色能源）、電瓶車、無人機，還有外太空及深海探測。所謂不進則退，我們若不運用前沿科技持續創造新產品、新產業及提高生產力，最終會在下一個科技浪潮遭淹蓋。

內地在先進半導體及新材料的研發一日千里，在世界市場極具競爭力。 (AP)

行政長官李家超緊貼國家步伐，在《香港第一個五年規劃》及《施政報告》有大量篇幅談及創新科技及AI，包括深化AI在各行各業的應用、在數字政策辦公室設立AI專員、推動「全民AI」普惠計劃等，讓香港加快融入國家以至全球發展大局 。

此外，李家超提出要為《五年規劃》實施保障機制，建立「五年規劃統領、年度施政落實、財政預算支持、年度述職匯報」機制，確保政策有連續性，得以務實推進。這是新的管治模式。

特首李家超在《香港第一個五年規劃》及《施政報告》中，以大篇幅闡述如何推動創新科技及AI發展。（政府新聞處圖片）

今日的香港進入新時代

經過多年努力，今天的香港已經成功實施了《香港國安法》和《維護國家安全條例》，並且已完善選舉制度，重回經濟增長的軌道，社會安全平穩，國際競爭力及影響力日益提升。

特區政府制訂了首個《五年規劃》，使香港的未來發展與國家的發展藍圖銜接得更好，長遠的發展目標更清晰，也具更高透明度。同時，香港正式實施產業政策，以「北部都會區」的發展作為推動「新質生產力」的引擎。

北部都會區將成為香港推動新質生產力的引擎；圖為新田科技城設計圖片。（北部都會區fb圖片）

此外，香港已加強與「一帶一路」國家及地區，包括中東、中亞及東南亞的聯繫，發揮香港「內聯外通」的獨特優勢，協助內地企業出海，增加陸港兩地經濟的國際競爭力。

面對未來，香港應繼續鞏固提升傳統四大中心的地位，同時建立新的服務業優勢，以新經濟模式，企穩定位，加快融入國家發展大局。

我改變，所以我存在

17世紀法國哲學家笛卡兒(René Descartes)有句名言：「我思故我在（法文：Cogito, ergo sum；英文：I think, therefore I am）」。然而，我認為更適用於今日香港的名句，應是「我改變，所以我存在（法文：Muto, ergo existo；英文：I change, therefore I am）」。

香港應好好與內地攜手，應對世界新格局的挑戰。(Shutterstock)

總結而言，從董先生到現在的新時代，世界政治格局改變，科技有突破性發展，這些均屬大勢所趨，香港必須識變、應變、求變，以新經濟模式，服務國家需要，乘著國家的大船，奔向未來。（全文完）