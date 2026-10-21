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深水埗DX 設計館｜香港設計中心呈獻《喵遊記—以貓連城 布繫社區》與《尋街・見物—深水埗》展覽
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偽冒轉數快FPS網站｜訛稱提供「買家網上安全保障」，舉報未經授權的網上交易可獲現金獎勵
理財智慧
騙局大拆解
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偽冒轉數快FPS網站｜訛稱提供「買家網上安全保障」，舉報未經授權的網上交易可獲現金獎勵

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:香港銀行同業結算有限公司

　　香港銀行同業結算有限公司（結算公司）近日發現兩個偽冒結算公司官方網站的詐騙網站，更用了8年前朱咪咪及徐天佑為轉數快拍攝的「真廣告」做背景，提升假網站的「像真度」，金管局提醒市民要提高警覺。

 

　　兩個偽冒結算公司的偽冒網站：

 

　　●    monetaryauthorityhk.sbs

　　●    systemfps.xyz

 

　　以下為這些偽冒網站的截圖：

 

偽冒轉數快FPS網站｜訛稱提供「買家網上安全保障」，引導用戶與假客服對話

（圖片來源：香港銀行同業結算有限公司）

 

　　這些偽冒網站偽裝成「買家網上安全保障」，提供轉數快FPS網上交易安全服務，包括退款、舉報未經授權的網上交易，以及網上交易支援，更企圖誘騙用戶提供個人證件號碼、身份證照片以及電話號碼以進行實名驗證，從而獲得現金獎勵！此外，這些網站意圖誘導用戶提供銀行名稱、銀行帳號和銀行帳號持有人姓名，以便從其平台的虛擬錢包充值和提款，及進一步引導用戶與偽冒客服的人員進行對話。

 

　　結算公司亦提醒大家要留意，以上偽冒網站連結的結尾可能有多種組合，例如：monetaryauthorityhk.sbs/page/place_an_order/?uuid=refund

 

　　結算公司澄清，這些偽冒網站與結算公司以及結算公司所有業務，均絕無關係。在一般情況下，結算公司不會直接向個別公眾人士提供轉數快服務，也不會主動接觸個別公眾人士。結算公司真正官方網址是www.hkicl.com.hkfps.hkicl.com.hk

 

　　結算公司呼籲公眾人士提防可疑電話、網站或其他通訊，小心保護個人資料。如接獲任何宣稱來自結算公司成員的可疑通訊，請致電結算公司電話2533 1111核實。如市民懷疑受騙，應盡快向警方報案。

 

Tags:#理財智慧#熱話#理財#騙案#騙徒#防騙視伏App#防騙視伏器#提防騙子#港漂生活情報#財智保障#FPS#香港金融管理局#香港銀行同業結算有限公司#轉數快
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