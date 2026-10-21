偽冒轉數快FPS網站｜訛稱提供「買家網上安全保障」，舉報未經授權的網上交易可獲現金獎勵

香港銀行同業結算有限公司（結算公司）近日發現兩個偽冒結算公司官方網站的詐騙網站，更用了8年前朱咪咪及徐天佑為轉數快拍攝的「真廣告」做背景，提升假網站的「像真度」，金管局提醒市民要提高警覺。

兩個偽冒結算公司的偽冒網站：

● monetaryauthorityhk.sbs

● systemfps.xyz

以下為這些偽冒網站的截圖：

（圖片來源：香港銀行同業結算有限公司）

這些偽冒網站偽裝成「買家網上安全保障」，提供轉數快FPS網上交易安全服務，包括退款、舉報未經授權的網上交易，以及網上交易支援，更企圖誘騙用戶提供個人證件號碼、身份證照片以及電話號碼以進行實名驗證，從而獲得現金獎勵！此外，這些網站意圖誘導用戶提供銀行名稱、銀行帳號和銀行帳號持有人姓名，以便從其平台的虛擬錢包充值和提款，及進一步引導用戶與偽冒客服的人員進行對話。

結算公司亦提醒大家要留意，以上偽冒網站連結的結尾可能有多種組合，例如：monetaryauthorityhk.sbs/page/place_an_order/?uuid=refund

結算公司澄清，這些偽冒網站與結算公司以及結算公司所有業務，均絕無關係。在一般情況下，結算公司不會直接向個別公眾人士提供轉數快服務，也不會主動接觸個別公眾人士。結算公司真正官方網址是www.hkicl.com.hk及fps.hkicl.com.hk。

結算公司呼籲公眾人士提防可疑電話、網站或其他通訊，小心保護個人資料。如接獲任何宣稱來自結算公司成員的可疑通訊，請致電結算公司電話2533 1111核實。如市民懷疑受騙，應盡快向警方報案。