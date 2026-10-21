屈臣氏健康嘉年華｜免費入場！玩攤位遊戲贏總值超過$1,000獎賞、AI健康科技體驗即時生成個人化健康報告

「屈臣氏活力 POWER UP 嘉年華」將於10月24日至25日登陸D·PARK愉景新城，雲集超過20多個人氣品牌互動體驗、屈臣氏專業團隊健康評估、超抵購物優惠、AI中醫健康分析、健康專家分享及人氣歌手演出，是個適合一家大小參與的免費健康活動。

免費玩超過20個攤位遊戲 贏過$1,000豐富獎賞

嘉年華將集合超過20個人氣品牌攤位，包括屈臣氏自家品牌、樂加欣、body basics、anitch、高露潔、舒特膚、凡士林、雀巢健康科學、Physiogel潔美淨、可口可樂及花王香港等，帶來一連串互動遊戲、健康挑戰及限定體驗，由扭蛋、夾公仔、彈珠連線及多項健康主題挑戰等，讓參加者邊玩、邊挑戰，更有機會贏取品牌產品、限量禮品及購物優惠等總值超過$1,000豐富獎賞。

AI健康科技體驗

嘉年華更匯聚屈臣氏專業健康團隊及健康科技，讓市民以嶄新方式探索自身健康狀況。其中備受矚目的AI中醫健康分析儀，只需短短數分鐘即可完成面診、舌診、脈診及體質評估，並即時生成個人化健康報告，讓參加者從多角度了解自身體質及健康需要，再由屈臣氏註冊中醫師講解，貼心開啟個人化、專業健康管理旅程。現場亦設有腦認知遊戲、腦功能測試及肌肉量評估等互動健康體驗，將健康知識結合科技與趣味元素，提升健康管理意識，為身心健康全面POWER UP。

醫生、營養師等專家分享健康知識

活動更邀得醫學、牙科、藥劑、營養及物理治療界別專家，為市民帶來一系列實用健康分享。講者陣容包括屈臣氏總藥劑師盧子揚、香港大學李嘉誠醫學院微生物學系副教授高一村教授、香港牙周病學及植齒學會會長王承恩醫生，以及多位註冊營養師及物理治療師。透過多場專題講座及交流環節，專家將分享最新健康趨勢及實用保健知識，涵蓋皮膚微生態、認知健康、肌肉保養、膝關節自我管理等熱門議題，讓市民一次過掌握全方位健康資訊。

人氣歌手獻唱

現場更會準備了一連串精彩舞台表演，多位本地人氣歌手包括羅凱鈴、施詩然、Tomy及Iao將接力登場，以動感音樂及精彩演出炒熱全場氣氛。

屈臣氏活力 POWER UP 嘉年華

日期及時間：10月24日（星期六）11am-9pm；10月25日（星期日）11am-8pm

地點：D·PARK 愉景新城（荃灣青山公路荃灣段398號）

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