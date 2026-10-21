13大萬聖節好去處2026︱中環巨型眼球裝置亮燈最靚＋旺角/尖沙咀街頭派對＋樂園延長開放＋商場免費派糖

萬聖節就到！大家諗好去邊狂歡慶祝未？以下為你精選13大萬聖節好去處熱點，無論你每年必到中環蘭桂芳慶祝，打算同小朋友親子開心Trick or treat，甚至大班朋友去樂園扮鬼扮馬狂歡，都可以投入萬聖節奇幻氛圍。

1 中環皇后像廣場 巨型眼球裝置

中環萬聖節主題的裝置藝術已經登場《萬聖狂歡祭．中環》兩大地標地段：皇后像廣場花園（南）的新增固定主題裝置，遊人萬聖節打卡拍下精彩畫面，日夜各有特色，下午4:00 – 晚上11:30亮燈，而10月31日延長至凌晨1:00，將於一連15晚燈光璀璨綻放，必成為驚喜的打卡熱點。

主題裝置亮點

• 魅影之眼 (I Am Watching You) —— 巨型眼球裝置從皇后像廣場噴水池旁冉冉升起

• 甦醒之門 (The Awakening) —— 遮打道入口處的巨型門廊裝置

• 鬼王寶座 (Coffin Throne) —— 中環港鐵站K出口外的打卡熱點

• 亡魂禁地 (The Jail) —— 皇后像廣場涼亭化身鬼魅監獄

萬聖節好去處2026︱中環皇后像廣場巨型眼球裝置＋街頭匹克球＋彈跳城堡遊樂場＋戶外音樂派對

日期︰2026年10月17至31日

時間︰全日開放

亮燈時間︰下午4:00 – 晚上11:30（10月31日延長至凌晨1:00）

地點︰中環皇后像廣場花園（南）

2 迪士尼樂園「Disney Halloween Time」

香港迪士尼樂園年度盛事「Disney Halloween Time」即日至 11 月 1 日載譽歸來，除了全新城堡音樂慶典「米奇與好友萬聖奇遇」、經典惡人巡遊回歸外，更有怪誕主題美食、周邊精品，以及奇妙處處通年票 8 折及好友同行 6 折優惠。樂園將於10月23日、24日、30日及31日延長開放時間，舉辦「萬聖加碼派對夜」，加長萬聖派對時間！ 於當日盛裝打扮出席「萬聖加碼派對夜」的賓客，記得到笑匠歡宴坊參與「迪士尼趣怪造型獎」，有機會贏得免費樂園門票，並可於比賽當日於指定觀賞專區欣賞「惡人反轉大街派對」，一齊入夜狂歡！

萬聖節好去處2026︱香港迪士尼樂園萬聖節及前夕開放至10:30pm，指定4天加推「萬聖加碼派對夜」盛裝打扮贏門票



迪士尼優惠︱奇妙處處通年票限時8折、會員好友同行6 折＋全新城堡音樂慶典＋惡人巡遊＋美食精品推介

3 海洋公園 王嘉爾奇幻IPUnder the Castle驚嚇體驗

即日起至2026年11月1日，海洋公園「哈囉喂全園祭2026」詭魅墓會已正式登場，海洋公園「動感天地」被【FWD富衛保險呈獻：Under the Castle驚嚇體驗】徹底改寫，公園破格聯乘由全球知名音樂人王嘉爾創立並擔任創意總監的奇幻IP世界，除了沉浸式驚嚇體驗外，訪客更可挑戰三大互動景點。另外三間鬼屋體驗以港產片、瘋人院、惡靈遊樂場為主題。哈囉喂景點組合門票$238起、會員9折優惠、AEON信用卡85折優惠，約定朋友一齊慶祝萬聖節！

海洋公園哈囉喂︱王嘉爾原創奇幻 IP 鬼屋＋港產片/瘋人院主題驚嚇＋組合套票$238起＋會員9折優惠

4 旺角朗豪坊 萬聖節街頭盛事

由旅發局支持、本地潮流及文化熱點朗豪坊傾力策動的【旺角有落！朗豪坊萬聖節街頭派對】，於10月17日、24日及31日一連三個星期六強勢登場。現場設有變裝打卡站，提供免費面部彩繪及DANSIN設計潮玩Q版妖怪紋身，即場換上節日造型投入派對；配合「餓鬼開餐」街頭滋味、萬聖節限定怪誕軟雪糕及搞鬼挑戰站攤位遊戲。焦點之作港式紅Van「旺角妖巴」更會霸氣現身旺角砵蘭街；萬聖節正日更成為免費接駁車，穿梭旺角朗豪坊與佐敦白加士街，帶領市民及旅客投入萬聖節街頭派對。

萬聖節好去處2026︱旺角朗豪坊7米巨型火星裝置＋一連三個周末咖啡節＋東京咖啡師駐場＋烘焙美食

旺角有落！朗豪坊萬聖節街頭派對

日期： 2026年10月17日、24日及31日（逢星期六，共三天）

時間： 10月17日及24日：下午1時至晚上7時 10月31日：下午1時至晚上8時

地點： 朗豪坊門外

參加辦法： 免費入場

5 尖東麼地道花園 霓虹電音舞台

尖沙咀中心及帝國中心將於10月17、24及31日連續三個星期六，於尖東麼地道花園舉行萬聖節Cosplay DJ派對「TST East Halloween Beats」，本地及國際人氣DJ輪流坐鎮，打造這場萬聖節標誌性的音樂盛事。下午4時至6時歡迎小朋友以可愛造型前來「Trick or Treat」，現場特設多個互動攤位遊戲，讓大家免費參與暢玩，成功挑戰更可獲贈精美禮品。10月31日萬聖節當日，信和集團旗下11個商場禮賓處及過百間參與商戶更會大派節日糖果，全城一齊 Trick or Treat！

TST East Halloween Beats

日期：10 月 17、24 及 31 日（連續三個星期六）

時間：下午 4 時至晚上 10 時 （31/10 萬聖節正日活動時間延長至晚上 11 時）

地點︰尖東麼地道花園

6 海港城「巫」奇不有學院

萬聖節期間，尖沙咀海運大廈地下中庭將搖身一變成為期間限定萬聖節主題魔法學院，特別設計5大鬼靈精特訓課，全面考驗小朋友的智慧、創意及反應。此外，海港城更於指定日子推出經典萬聖節「不給糖就搗蛋」活動，讓一家大小穿梭於指定商戶收集糖果，共度歡樂時光。成功完成所有鬼靈精特訓課後，即可成為優秀小巫師及獲贈精美禮品，盡情投入萬聖節奇幻氛圍。

「巫」奇不有學院 @海港城

日期：2026 年 10 月 9 日至 11 月 1 日

時間：下午 12 時至 8 時

地點：尖沙咀海運大廈地下中庭

7 西九 「WestK x LEGO® HERO-WEEN」戶外萬聖節派對

LEGO® 香港聯同西九文化區正式發起全港小英雄大召集，於 2026 年 10 月 15至 31 日期間舉辦首個LEGO® 英雄主題萬聖節戶外派對「WestK x LEGO® HERO-WEEN」。活動精心打造多個萬聖節主題佈置及驚喜打卡牆，指定日子（10月24、25、30及31日）亦設有「英雄誕生：HERO HUNT 冒險之旅」和「LEGO® 英雄顆粒基地」，以及10月24、25及31日驚喜出現的小英雄快閃表演及超能力魔術表演，10月31日舉行萬聖節狂歡大派對！

WestK x LEGO® HERO-WEEN

日期：2026 年 10 月 15 至31日

地點：西九文化區藝術公園秘密花園

8 ELEMENTS圓方「糖心萬聖樂園」

即日起至10月31日，ELEMENTS圓方演薈廣場將化身「糖心萬聖樂園」，以繽紛糖果為靈感，將記憶中的甜蜜滋味，幻化為巨型藝術裝置，誠邀大小朋友走進這個色彩斑斕的糖果國度，重拾純真回憶。場內更設消費獎賞，可換領限量版發光南瓜燈及專享夾糖禮遇；另有「萬聖彩繪變身館」及「鬼馬造型閃粉紋身」，由專業導師為小朋友打造專屬節日造型，讓一家大小沉浸在甜蜜又搞怪的萬聖節氣氛之中！

ELEMENTS 圓方「糖心萬聖樂園」

日期： 2026 年 10 月 23 日至 10 月 31 日

時間： 11am-9pm

地點： ELEMENTS 圓方演薈廣場

9 南豐紗廠 萬聖節怪奇動物展覽

南豐紗廠即日起至11月1日六廠地下化身「奇蟲樂園」，與香港昆蟲教育及科普中心(HKIEC)攜手帶來免費入場的「萬聖節怪奇動物展覽」，近距離認識多種罕見的節肢動物、兩樓爬蟲及特殊哺乳類動物。「萬聖節怪奇遊樂場」3大互動遊戲等大家化身奇妙生物，玩遊戲換獎品，另有親子工作坊親手觸摸及餵飼平時難得一見的奇趣物種。同場加映萬聖節限定Catwalk 大賽、萬聖童話變裝派對、面部彩繪、萬聖節鬼口水工作坊、Trick or Treat等活動。

萬聖節怪奇動物展覽

日期：2026年10月10日至11月1日

時間：中午12時至下午7時

地點：荃灣南豐紗廠六廠G/F

10 AIRSIDE 萬聖節「怪味糖果大冒險」

啟德旗艦商場 AIRSIDE 將於 2026 年 10 月 24、25、30 及 31 日，一連推出三大萬聖節限定體驗，包括「怪味糖果大冒險」挑戰味蕾底線、「扮鬼扮馬大放送」憑萬聖節造型換領餐飲優惠，以及一連兩晚「嘩鬼同遊Trick or Treat派對」，悉心打扮的嘩鬼穿梭 AIRSIDE 不同樓層大派糖果，與大家度過最好玩熱鬧的萬聖節。

怪味糖果大冒險

日期：10 月 24、25、30 及 31 日

時間：下午 3 時至晚上 8 時

地點：AIRSIDE NF Touch 會員服務櫃台, 3 樓311號舖外

11 將南公園 3米高巨型發光南瓜

將軍澳PopWalk天晉滙為大家帶來雙重節日驚喜！由10月15日至11月8日，商場將舉辦「驚奇10月 — Beer or Treat! 微醺萬聖嘉年華」，將「港式啤酒節」與「萬聖節狂歡」二合為一，集合懷舊地道打卡場景、特色啤酒體驗、滋味美食及消費禮遇，配合由100位小朋友創作的3D南瓜藝術展、3米高巨型發光南瓜裝置、萬聖節互動遊戲與變裝巡遊等活動，把節日熱潮延伸至將軍澳南公園及海濱長廊，為今年1月正式啟用的將軍澳南公園帶來首個萬聖節派對。

驚奇10月 — Beer or Treat! 微醺萬聖嘉年華

日期：10月15日至11月8日

時間：下午4時至晚上9時30分 （個別活動設不同時段，敬請留意商場公佈）

地點：PopWalk 天晉滙各期商場

12 YOHO系商場 嘩鬼狂歡祭

10月中旬起，元朗YOHO 系商場率先迎來5 大鬼靈精怪打卡位，重頭戲將於10月30日至31日盛大登場，YOHO系商場將化身萬聖節狂歡嘉年華，由「勁舞嘩鬼團快閃派對」率先登場揭開序幕，壓軸由50名嘩鬼傾巢呈獻大型「鬼靈精怪嘩鬼出巡」舞蹈巡遊表演，再配合Trick or Treat、多個快閃表演以及萬聖節工作坊，誠邀大家投入熱鬧搞鬼的萬聖節狂歡。

YOHO 嘩鬼狂歡祭 － 5 大嘩鬼打卡裝置

日期： 2026 年 10 月 16 日至 31 日

時間： 早上 10 時至晚上 10 時

地點：元朗YOHO MALL I、YOHO MIX、YOHO MALL II、YOHO PLUS

13 五大港鐵商場 親子萬聖節體驗

港鐵商場今年首度攜手打造獨特萬聖節體驗，橫跨港九新界五大商場。

• THE SOUTHSIDE︰即日至2026年 11 月 1 日期間，商場不同位置化身為趣怪幽默的玩「懼」集中地，更有經典原唱聯乘熱血跳唱的「廣東歌萬聖夜」派對。

• 圍方︰即日至2026年11月1日，商場聯同本地創作品牌「豚肉窩貼」，以《香港鬼怪百物語》為主題打造五大打卡場景，雲集50種香港鬼怪，包括5.5米高巨型狐仙赫然現身，以強大氣場震懾全場。

• 青衣城︰高達6米的巨型UFO驚喜登陸1期中庭，多隻萌爆外星人及外星喵現身；2期2樓平台花園亦有巨型UFO降落給大家打卡。

• PopCorn與The LOHAS康城︰即日至2026年11月1日，兩大聯手打造「喪玩日與夜」，只要登記成為「康城小將軍」，即可加入由萬聖女巫率領的「喪」玩鬼馬闖關，PopCorn晚上舉行的「喪」跳派對，人氣DJ帶來強勁節拍，配合萬聖快閃舞蹈演出。