AI發展與「戴維斯雙擊」

在投資市場與宏觀經濟領域中，尋找驅動股價爆發性增長的底層邏輯，永遠是核心因素。傳奇投資人謝爾比．戴維斯曾提出一個經典概念，它揭示了股價上漲最快的階段，往往不是單純由資金炒作或業績增長驅動，而是每股盈利增長與市盈率提升兩者同時發生、互相乘數放大的經濟現象，此被稱為「戴維斯雙擊」。

有留意股份投資的投資者應該知道，股價等於每股盈利乘以市盈率。當一家企業進入黃金發展期，這兩個變量會同時產生正向共振。一方面，企業因技術突破或市場擴張，營收與淨利潤出現實質性的大幅飆升，展現出強勁的每股盈利推動力；另一方面，隨之市場預期反轉，投資人願意為其未來的成長性支付更高的溢價，進而引發估值擴張。當業績與估值同時上升，股價的向上將表現得更加顯著，這就是「戴維斯雙擊」。

AI狂潮能為AI企業帶來利好的「戴維斯雙擊」，惟當市場熱度降溫，可能會反向觸發毀滅性的「戴維斯雙熊」。(Shutterstock)

當下，由人工智能(AI)晶片巨頭及雲端基礎設施企業掀起的科技狂潮，正是「戴維斯雙擊」的教科書級演繹。

隨著全球AI模型訓練與推理需求出現井噴，這股需求直接轉化為相關企業訂單的實質增長，數據中心業務收入按年翻倍，利潤率因規模效應大幅提升，拉動每股盈利呈現爆發式增長，為股價奠定了堅實的基本面地基。在市場情緒方面，隨著AI被視為第四次工業革命的核心引擎，市場的敘事邏輯發生根本性改變。投資人不再將這些科技企業視為傳統的周期性硬體廠商，而是定位為掌握未來的平台型企業。這種預期導致其動態市盈率從原本的常態水平，一度被市場推高至極具想象空間的高位。當每股盈利增長與市盈率估值倍數同時擴張時，乘數效應便完美展現，最終的股價漲幅不是兩者相加，而是相乘後的驚人躍升。這解釋了為甚麼領頭的AI企業能在短時間內實現市值破萬億美元的跨越。

然而，作為投資者，我們必須時刻保持理性，因為「戴維斯雙擊」是一把雙刃劍，其逆向運行便是毀滅性的「戴維斯雙熊」。當前AI企業面臨的高估值，隱含了市場極為苛刻的預期。一旦下游科技巨頭的資本開支放緩，導致每股盈利增速不及預期，或者市場熱度降溫引發估值的均值回歸，市盈率倍數便會率先崩塌。當高盈利增速與高估值同時回落，股價將面臨雙熊的無情修正。這正是分析師在評估當前AI泡沫與機遇時，最需要警惕的宏觀風險。