港股三大指數昨日（21日）高開低走，午後持續下跌，跌到好友心實。

截至收市，恒生科技指數跌1.3%，失守4000點大關，並且創2024年10月以來新低，恒生指數、國企指數分別下跌0.9%及1.1%，兩者同樣刷新近期調整新低。

騰訊失守400元

昨日科技股中，以騰訊(00700)跌勢最嚇人，跌破400元（圖一），創一年新低。

今年年初，騰訊股價一度衝高至633.7元附近，對應市值約5.76萬億元，目前其總市值回落至3.58萬億元，今年年內累計跌幅接近四成。



騰訊2026財年半年報及第二財季報告顯示，2026財年半年報淨利潤1141億元人民幣，按年增長10%，第二財季淨利潤560億元人民幣，按年增長0.7%。

10月14日，騰訊在港交所公告，公司已分別與美元票據經辦人就根據計劃發行本金總額18億美元的美元票據訂立認購協議，以及人民幣票據經辦人就根據計劃發行本金總額260億元人民幣的人民幣票據訂立認購協議。扣除包銷費用、折扣及佣金後，發行美元票據及人民幣票據的估計所得款項淨額，將分別約為17.9億美元及258.9億元人民幣。公司擬將所得款項淨額用於一般企業用途。

仙工智能，跌市奇葩

在芸芸下跌股中，亦有奇葩，主要是國內機械人股反彈了，帶動香港的機械人大腦第一股仙工智能(06106)午後大漲31%，創近一個月新高，見69.9元，收報61.85元（圖三）。

行業層面，OpenAI正在加碼機械人研發，向硬件、控制系統和製造環節延伸。特斯拉(US.TSLA)稱其第三代人形機械人Optimus已為大規模量產做好準備，疊加政策春風頻吹等多重利好催化，第三方機械人大腦的平台價值有望持續提升。而仙工智能已完成第三方機械人大腦跨構型、跨場景的規模化商業驗證，約5萬台真實運行裝機進一步形成稀缺真機數據入口。

業績方面，今年上半年，仙工智能機械人大腦出貨超過8000套，按年增長80%；期內收入2.64億元人民幣，按年增長67.5%；綜合毛利率提升1.2百分點至46.6%，對應毛利約1.23億元人民幣，按年增長約72%。隨著收入規模擴大，三項主要費用率同步下降，收入放量開始顯著轉化為毛利增長與虧損收窄。

東吳證券發研報指，仙工智能2025年機械人大腦核心載體－－機械人控制器銷量位列全球及中國第一，全球及中國市佔率分別為24.8%及45.2%。該行看好仙工智能機械人大腦的領先地位與平台拓展能力，首次覆蓋並給予「買入」評級。

國投證券亦指，仙工智能以機械人大腦卡位具身智能產業核心中樞，短期受益於物流、搬運及輕操作等場景持續滲透，中期依託「一腦多形」及開放生態推動機器人大腦跨本體複製和裝機規模提升，長期則有望憑藉規模真機數據入口形成數據與模型閉環，向通用具身智能平台持續升級。該行首次給予買入評級，目標價100.58元。

股壇真理，升市有跌股，跌市有升股，而無論在牛市或熊市，能升之股都是在風口上的股，天下熙熙皆為利往。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）