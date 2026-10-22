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談及二萬五千里長征，世人多著眼於雪山草地的艱險、四渡赤水的奇兵，乃至紅軍戰士以一當十的頑強意志。但在現代軍事戰略家的顯微鏡下，這場九十多年前的戰略大轉移，本質上卻是一場在極度不對稱條件下上演的經典「電子情報與信息作戰」。
大中華評論

無線電波定乾坤：長征路上的電子戰

飛常談
鄧飛
飛常談

　　談及二萬五千里長征，世人多著眼於雪山草地的艱險、四渡赤水的奇兵，乃至紅軍戰士以一當十的頑強意志。但在現代軍事戰略家的顯微鏡下，這場九十多年前的戰略大轉移，本質上卻是一場在極度不對稱條件下上演的經典「電子情報與信息作戰」。

 

　　若按當前現代戰爭的術語來解構，當時國民黨軍隊在兵力、重裝備及後勤補給上佔盡絕對優勢，毛澤東率領的中央紅軍卻能屢屢在重兵合圍中「料敵機先」、從容穿插，其核心秘密正在於電磁空間的降維打擊。國家解密史料披露的「聽風者」歷史細節，恰恰勾勒出一段驚心動魄的「紅軍電子戰史」——中革軍委二局等情報偵察部門，在無聲的頻譜戰場上，為全軍撐起了一座讓對手完全「單向透明」的電子保護傘。在現代電子戰架構中，電子支援措施(ESM)是掌握戰場態勢感知的先決條件，具體包括電子偵察與監聽、電子欺騙等。

 

無線電波定乾坤：長征路上的電子戰

在1934年10月至1936年10月間，紅軍進行了艱險的二萬五千里長征。(AP)

 

電子偵察：手搖發電機下的「全頻譜監聽」

 

　　1934年底湘江戰役過後，中央紅軍兵員銳減至三萬餘人，蔣介石調集重兵在湘西、湘南布下天羅地網，企圖聚殲紅軍。在生存空間被極限壓縮的關頭，紅軍的電子偵察力量發揮了定海神針的作用。

 

　　當時軍委二局沒有固定的作戰機房，更無穩定的電網供電，頭頂上還不時有敵機轟炸掃射。破譯骨幹曹祥仁、鄒畢兆等人僅憑人力手搖發電機與繳獲改裝的簡陋收報機，在野戰宿營的泥濘中通宵輪班偵聽。正是這種極限條件下的訊號截獲，讓紅軍成功破解了國民黨軍的核心「展密」密碼體系，完整掌握了敵軍重兵設伏的部署細節。

 

　　這份電磁空間的絕密情報，直接催生「從湖南湘西改為進軍貴州」的重大戰略決策。毛澤東之所以能在通道、黎平、猴場三次關鍵會議上力排眾議，說服博古、李德放棄前往湘西自投羅網，其最大底氣並非盲目冒險，而是來源於電子偵察所提供的客觀戰場實況。毛澤東曾形象地比喻：「沒有二局，長征是很難想象的。有了二局，我們就像打著燈籠走夜路。」 在電子戰視角下，這盞「燈籠」，正是對敵方指揮鏈路實施全面訊號截收所獲得的戰場態勢圖。

 

無線電波定乾坤：長征路上的電子戰

紅軍憑著簡陋的無線電器材，成功破解國民黨軍的核心「展密」密碼體系。(Shutterstock)

 

電子欺騙：偽造蔣介石密令的教科書戰例

 

　　如果說對電子訊號的偵察監聽是防守，那麼主動進行電子欺騙(Electronic Deception)，則是紅軍電子戰最為神來之筆的一役。

 

　　1935年3月下旬，紅軍歷經「四渡赤水」，在川黔邊境反覆穿插，極大調動了國民黨軍隊。但在紅軍主力準備南渡烏江之際，國民黨中央軍周渾元、吳奇偉兩大主力縱隊步步緊逼，合圍之勢迫在眉睫。此時，若按常規戰術掩護渡江，極易演變為背水一戰的慘烈消耗戰。

 

　　在關鍵時刻，軍委二局局長曾希聖大膽提出一招奇策：利用截獲並掌握的國民黨密碼系統與報文格式，直接實施「假冒指揮節點」電子欺騙。經毛澤東、周恩來審慎推演批准後，軍委二局電台破例打破沉默，精準模仿蔣介石下達軍令的獨特語氣、措辭習慣及加密規則，向追逼烏江的周、吳兩部發出調兵密令，指令其向相反的泮水、新場方向開進。

 

　　這場大膽的跨網絡電子注入，讓敵軍前線指揮官深信不疑，追兵隨即轉向開拔，烏江渡口頓成真空。紅軍主力藉此寶貴的時間窗口神速渡江，完成了世界軍事史上罕見的「以電波調動敵軍」的欺騙戰例。這種將電子對抗與心理戰、指揮控制戰(C2W)深度融合的手法，即使放在今天的參謀學院推演沙盤上，亦堪稱絕妙。

 

無線電波定乾坤：長征路上的電子戰

毛澤東接納大膽的電子欺騙戰術，大量減少紅軍傷亡。(AP)

 

分布式情報共享：跨戰區的電磁立體作戰

 

　　紅軍的電子戰不僅體現在中央軍委二局，更形成了一種類似現代網絡中心戰(Network-Centric Warfare)所追求的「分布式情報網絡」。

 

　　在通訊手段極為原始的30年代，紅一方面軍、紅四方面軍的主力電台相隔數千里，卻在各自的獨立作戰線路上保持接力協同，並與紅二方面軍共享破譯情報。金沙江戰役後，國民黨軍意識到密碼洩露的危險，頻繁更換密本並調整通訊頻段。然而，紅四方面軍總部無線電台在蔡威的帶領下，以「抓特徵、找規律、邊收邊譯」的動態密碼分析法，迅速重新破解敵軍新密碼體系；在草地行軍前夕，更及時截獲胡宗南部急進包座的部署，為包座戰鬥全殲敵部掃除障礙。

 

　　而在1936年紅二、六軍團突圍烏蒙山的激戰中，王永浚等電偵人員更是「騎馬隨軍、宿營即破」，在敵軍數十萬重兵夾縫中實時解析頻譜訊號，引導部隊以驚人的敏捷性跳出包圍圈。三支互不相連的野戰部隊，依靠同頻共振的無線電偵察網，在廣袤的西南崇山峻嶺間完成了跨時空的戰略呼應。

 

無線電波定乾坤：長征路上的電子戰

電偵人員是紅軍協調與殲敵的關鍵元素 (AP)

 

結語：算力劣勢下的體系制勝

 

　　在冷兵器與機械化步兵交織的長征戰場上，紅軍以極度落後的無線電器材，以及幾乎只靠手搖發電的電力供應，對裝備精良、掌握空中偵察與美國及德國最先進電台的國民黨軍隊，完成了長達兩年的「單向透明」作戰。從現代電子戰的維度來審視，長征不僅僅是一部英雄主義的人類史詩，更是一次經典的「信息不對稱反制戰」——當國民黨軍將電台視為單純的通聯工具時，紅軍早已將電磁頻譜升格為改變戰場態勢的核心戰力。這種在極限生存環境下將有限電子資源發揮至極致的戰略智慧，無疑為後人解讀那段波瀾壯闊的歷史時，提供了一個極具啟發性的技術視角。

 

參考：

《紅軍的耳目與神經——土地革命戰爭時期通信兵回憶錄》(1994)：中國人民解放軍總參謀部通信部編研室編著，中共黨史出版社出版。

《中國人民解放軍歷史資料叢書－通信兵》(1995)：中國人民解放軍歷史資料編審委員會編著，解放軍出版社出版。

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