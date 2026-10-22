港產片迷必看！《香港連場好戲》10.24開播，星級電影人帶路重遊《歲月神偷》《無間道》取景地分享幕後故事

旅發局推出全新「香港 連場好戲」系列宣傳，項目之一《香港連場好戲》10月24日起TVB翡翠台正式播放，由星級電影人帶路穿梭香港經典電影世界，走訪《歲月神偷》、《無間道》等膾炙人口作品的標誌性取景地，重溫一幕幕令人難忘的大銀幕經典。遊客更可瀏覽「香港 連場好戲」專頁指南，跟隨整合精選電影作品及其相關取景地資訊，探索多區電影旅遊路線，體驗沉浸式電影之旅。

香港素有「東方荷里活」美譽，無數荷里活大片、經典港產片及亞洲人氣劇集均曾在港取景，吸引海外旅客及本地港產片迷四出走訪，重臨拍攝場地打卡。旅發局推出全新「香港 連場好戲」系列宣傳，項目精選 50 部電影作品中逾百個取景地，並串聯電影主題地標、文化景點及特色餐飲體驗等，推動電影主題旅遊。

香港旅遊發展局主席林建岳博士 （左二）、文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士（右二）、旅遊事務專員陳慧欣女士（右一）及旅發局總幹事劉鎮漢先生（左一）今日爲「香港 連場好戲」主持啟動儀式

星級電影人帶路《香港連場好戲》10.24起播放

除此之外，旅發局聯同無綫集團製作《Hong Kong Good Take 香港連場好戲》全新資訊節目，將於10月24日起，一連五個周六，晚上 8 時 30 分TVB翡翠台 播出。節目共分五集，以「愛、劇情、動作、荷里活及亞洲影視劇場」為主題，精選《胭脂扣》、《重慶森林》、《歲月神偷》、《無間道》、《九龍城寨之圍城》、《變形金剛：殲滅世紀》、《難哄》及《水餃皇后》等熱門作品的經典取景地，帶領觀眾循光影足跡探索香港。

節目由影帝任達華、導演陳詠燊、資深武術指導林迪安、電影製片朱鎮安，以及影星伍允龍等走訪多個經典取景地，分享電影幕後故事、取景地拍攝心得、個人拍攝經歷、及推介周邊美食及社區體驗等，讓觀眾深入了解香港深厚的電影文化底蘊之餘，同時亦發掘香港電影旅遊魅力。

《Hong Kong Good Take 香港連場好戲》

播放日期︰10月24 日起，一連五個周六 TVB 翡翠台

播放時間︰晚上 8 時 30 分

影帝任達華重返《歲月神偷》取景地永利街，與觀眾漫遊舊區街巷

節目重現經典電影《胭脂扣》電車場景，與主角如花穿梭舊日街頭

資深武術指導林迪安走訪舊油麻地警署等《無間道》相關取景地，並推介周邊購物及美食體驗

影星伍允龍帶路，參觀《九龍城寨之圍城》延伸展覽「九龍城寨光影之旅」電影場景展

製片人朱鎮安帶領觀眾走進《變形金剛：殲滅世紀》取景地，重溫柯柏文率領團隊穿梭維港兩岸、與敵人展開連場激戰的震撼場面

節目重現菲律賓愛情輕喜劇《你好，愛，再見》的長洲漁村場景，感受小島獨有的悠閒魅力

專題內容陸續登場

「香港 連場好戲」將分階段推出多個專題內容，多角度介紹香港電影旅遊魅力。首階段重點內容如下：

• 《走進光影：沉浸式電影體驗》

推介多個電影主題地標，帶領旅客由百老匯電影中心出發，走訪星光大道朝聖巨星掌印與銅像，到香港文化博物館及香港電影資料館，欣賞珍貴電影藏品與光影故事，細味香港電影發展歷程

• 《尋夢「哥哥」張國榮璀璨電影足跡》、《尋覓百變天后梅艷芳光影芳蹤》

以兩位蜚聲國際巨星張國榮及梅艷芳為主題，帶領旅客循着他們的銀幕光輝足跡遊走香港

「光影尋味」專題內容將陸續推出，精選經典電影中有關美食的場景，帶領旅客跟著電影尋味香港，感受中西薈萃的飲食文化。

「香港 連場好戲」

https://www.discoverhongkong.com/tc/themed-travel/hong-kong-good-take.html