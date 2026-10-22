歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

無線電波定乾坤:長征路上的電子戰
世事政情 飛常談

無線電波定乾坤:長征路上的電子戰
政經專訪

債市狼煙起（繁體字幕）#陶冬 #專訪
78幢樓升降機漏裝門框  從居民安心看管治質素
心理情緒 山外有山

78幢樓升降機漏裝門框  從居民安心看管治質素
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
港產片迷必看！《香港連場好戲》10.24開播，星級電影人帶路重遊《歲月神偷》《無間道》取景地分享幕後故事
娛樂新聞

港產片迷必看！《香港連場好戲》10.24開播，星級電影人帶路重遊《歲月神偷》《無間道》取景地分享幕後故事

娛樂
娛樂
TEXT:Eunice ChowPHOTO:HKTB

　　旅發局推出全新「香港 連場好戲」系列宣傳，項目之一《香港連場好戲》10月24日起TVB翡翠台正式播放，由星級電影人帶路穿梭香港經典電影世界，走訪《歲月神偷》、《無間道》等膾炙人口作品的標誌性取景地，重溫一幕幕令人難忘的大銀幕經典。遊客更可瀏覽「香港 連場好戲」專頁指南，跟隨整合精選電影作品及其相關取景地資訊，探索多區電影旅遊路線，體驗沉浸式電影之旅。

 

港產片迷必看！《香港連場好戲》10.24開播，星級電影人帶路重遊《歲月神偷》《無間道》取景地分享幕後故事

 

　　香港素有「東方荷里活」美譽，無數荷里活大片、經典港產片及亞洲人氣劇集均曾在港取景，吸引海外旅客及本地港產片迷四出走訪，重臨拍攝場地打卡。旅發局推出全新「香港 連場好戲」系列宣傳，項目精選 50 部電影作品中逾百個取景地，並串聯電影主題地標、文化景點及特色餐飲體驗等，推動電影主題旅遊。

　

　　

港產片迷必看！《香港連場好戲》10.24開播，星級電影人帶路重遊《歲月神偷》《無間道》取景地分享幕後故事

港產片迷必看！《香港連場好戲》10.24開播，星級電影人帶路重遊《歲月神偷》《無間道》取景地分享幕後故事

港產片迷必看！《香港連場好戲》10.24開播，星級電影人帶路重遊《歲月神偷》《無間道》取景地分享幕後故事

香港旅遊發展局主席林建岳博士 （左二）、文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士（右二）、旅遊事務專員陳慧欣女士（右一）及旅發局總幹事劉鎮漢先生（左一）今日爲「香港 連場好戲」主持啟動儀式

 

星級電影人帶路《香港連場好戲》10.24起播放

 

　　除此之外，旅發局聯同無綫集團製作《Hong Kong Good Take 香港連場好戲》全新資訊節目，將於10月24日起，一連五個周六，晚上 8 時 30 分TVB翡翠台 播出。節目共分五集，以「愛、劇情、動作、荷里活及亞洲影視劇場」為主題，精選《胭脂扣》、《重慶森林》、《歲月神偷》、《無間道》、《九龍城寨之圍城》、《變形金剛：殲滅世紀》、《難哄》及《水餃皇后》等熱門作品的經典取景地，帶領觀眾循光影足跡探索香港。

 

　　節目由影帝任達華、導演陳詠燊、資深武術指導林迪安、電影製片朱鎮安，以及影星伍允龍等走訪多個經典取景地，分享電影幕後故事、取景地拍攝心得、個人拍攝經歷、及推介周邊美食及社區體驗等，讓觀眾深入了解香港深厚的電影文化底蘊之餘，同時亦發掘香港電影旅遊魅力。

 

《Hong Kong Good Take 香港連場好戲》

播放日期︰10月24 日起，一連五個周六 TVB 翡翠台 

播放時間︰晚上 8 時 30 分

 

港產片迷必看！《香港連場好戲》10.24開播，星級電影人帶路重遊《歲月神偷》《無間道》取景地分享幕後故事

影帝任達華重返《歲月神偷》取景地永利街，與觀眾漫遊舊區街巷

 

港產片迷必看！《香港連場好戲》10.24開播，星級電影人帶路重遊《歲月神偷》《無間道》取景地分享幕後故事

節目重現經典電影《胭脂扣》電車場景，與主角如花穿梭舊日街頭

 

港產片迷必看！《香港連場好戲》10.24開播，星級電影人帶路重遊《歲月神偷》《無間道》取景地分享幕後故事

資深武術指導林迪安走訪舊油麻地警署等《無間道》相關取景地，並推介周邊購物及美食體驗

 

港產片迷必看！《香港連場好戲》10.24開播，星級電影人帶路重遊《歲月神偷》《無間道》取景地分享幕後故事

影星伍允龍帶路，參觀《九龍城寨之圍城》延伸展覽「九龍城寨光影之旅」電影場景展

 

港產片迷必看！《香港連場好戲》10.24開播，星級電影人帶路重遊《歲月神偷》《無間道》取景地分享幕後故事

製片人朱鎮安帶領觀眾走進《變形金剛：殲滅世紀》取景地，重溫柯柏文率領團隊穿梭維港兩岸、與敵人展開連場激戰的震撼場面

 

港產片迷必看！《香港連場好戲》10.24開播，星級電影人帶路重遊《歲月神偷》《無間道》取景地分享幕後故事

節目重現菲律賓愛情輕喜劇《你好，愛，再見》的長洲漁村場景，感受小島獨有的悠閒魅力

 

專題內容陸續登場

 

　　 「香港 連場好戲」將分階段推出多個專題內容，多角度介紹香港電影旅遊魅力。首階段重點內容如下：

 

•    《走進光影：沉浸式電影體驗》

 推介多個電影主題地標，帶領旅客由百老匯電影中心出發，走訪星光大道朝聖巨星掌印與銅像，到香港文化博物館及香港電影資料館，欣賞珍貴電影藏品與光影故事，細味香港電影發展歷程

 

•    《尋夢「哥哥」張國榮璀璨電影足跡》、《尋覓百變天后梅艷芳光影芳蹤》

 以兩位蜚聲國際巨星張國榮及梅艷芳為主題，帶領旅客循着他們的銀幕光輝足跡遊走香港

 

港產片迷必看！《香港連場好戲》10.24開播，星級電影人帶路重遊《歲月神偷》《無間道》取景地分享幕後故事

 

　　 「光影尋味」專題內容將陸續推出，精選經典電影中有關美食的場景，帶領旅客跟著電影尋味香港，感受中西薈萃的飲食文化。

 

「香港 連場好戲」

https://www.discoverhongkong.com/tc/themed-travel/hong-kong-good-take.html

 

Tags:#影視娛樂#港產片#香港連場好戲#電影#歲月神偷#無間道#旅發局#九龍城寨之圍城#張國榮#梅艷芳
Add a comment ...Add a comment ...
9月新戲速遞｜是枝裕和執導《驀然回首》威尼斯5獎加持 重溫四套經典作看盡家庭與成長
更多娛樂文章
9月新戲速遞｜是枝裕和執導《驀然回首》威尼斯5獎加持 重溫四套經典作看盡家庭與成長

投票區

每周股票期權交投升溫：平台介面、期權鏈與落單執行力大比拼
3
|
0

主要使用哪家券商進行股票期權交易？（單選）

富途
0%
老虎證券
0%
盈透證券 (Interactive Brokers)
0%
耀才證券
0%
輝立證券
0%
銀行系經紀行
100%
其他
0%
投票期：2026-10-26 ~ 2026-11-08
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處