萬聖節美食優惠︱灣仔合和食街玩至凌晨3時＋餐廳特飲買一送一；荃灣南豐紗廠黑芝麻/黑松露甜點市集

萬聖節美食優惠！灣仔合和商場食玩新地標 –「合和食街」將於萬聖節舉行「萬聖怪誕狂歡節」，120米超長狂歡空間，開放至凌晨3時，八大食肆指定飲品享買一送一優惠。另外，南豐紗廠萬聖節舉行「Dax and Family黑鼆鼆料理屋」美食市集，24間人氣大熱小店獨家炮製市集限定黑芝麻、黑松露、魚子醬、黑炭萬聖節造型美食，掀起黑色旋風。

合和商場「合和食街」萬聖節優惠

合和商場「合和食街」八大人氣食肆將於 10月30及31日一連兩晚推出限定餐飲禮遇。顧客只要穿著萬聖節主題服飾惠顧，即可獲首杯指定飲品買一送一優惠。其中包括「酒肉朋友」以柚子、紫蘇及少量清酒調製成的「Mini Boss」雞尾酒；「AMANTE 168」節日特調飲品「萬壽無疆」與「血紅之夜」Sangria；「王沛欣潮汕鹵水火鍋」以冧酒及薑汁汽水調製而成的萬聖節微醺特飲「Halloween Rum & Wine Spritz」，以及由蝶豆花、白桃汁、檸檬汁、雪碧調製的幻紫白桃檸檬氣泡特飲「Halloween Purple Peach Cooler」。各特色餐廳已準備好一系列應節佳餚美酒，誠邀全港嘩鬼熱烈響應，於萬聖節夜親臨舉杯同樂！

「合和食街」8大食肆萬聖節買一送一滋味，所有優惠及活動名額有限，先到先得。

• 酒肉朋友︱Mini Boss 雞尾酒買一送一

• 船嘉福︱眼凸凸、孟婆湯、鬼眼特飲買一送一

• 濟州屋頂Black BBQ︱韓式西柚梳打、濟州柑橘氣泡飲買一送一

• Bothie ︱Vampire's Kiss、Zombie Punch 、Illusion 特飲買一送一

• Corks Wine & Bar︱點選首杯飲品，即可獲贈免費一口酒一杯

• AMANTE 168︱「血紅之夜」 Sangria、「萬壽無疆」 特飲買一送一

• 王沛欣潮汕鹵水火鍋︱萬聖節微醺特飲 、幻紫白桃檸檬氣泡特飲買一送一

• Coffganic︱有咖啡、雞尾酒等飲品一送一

「萬聖怪誕狂歡節」特別限定活動

10月30及31日，合和商圈以電子貨幣即日消費滿指定金額，滿HK$300換領萬聖節頭飾 乙個 或 TRICK OR TREAT布袋 乙個。此外，Hopewell Club會員於合和商場「玩具＂反＂斗城」消費滿淨價HK$300，即享9折優惠。

• 10月30至31日Busking︰本地人氣樂隊及音樂人駐場自彈自唱，特備歌單以音樂與大家度過既搞怪又浪漫的萬聖節。

• 10月31日面部彩繪︰專業彩繪師親自為到場大小朋友設計萬聖節主題妝容。無論是驚悚或可愛，都將帶大家投入節日氛圍。

• 10月31日Trick or Treat！ ︰甜美古怪「糖果女孩」變身女巫與精靈，於合和食街及商場大派糖果，以一句「Trick or Treat！」點亮萬聖節傳統。

• 10月31日Halloween 陀螺對戰區 + 大派神秘禮品︰商場6樓特設萬聖節主題陀螺對戰區，歡迎各位陀螺手到場較量，更可挑戰限定任務，解鎖神秘禮品。

合和商場 「萬聖怪誕狂歡節」

日期：2026年10月30日至31日

時間：12nn-3am

地點：合和商場 - 灣仔皇后大道東183號、合和食街 - 灣仔皇后大道東183號合和酒店．商場G樓合和食街

禮物換領時間：早上10時至晚上10時

禮物換領地點：合和酒店．商場4樓顧客服務中心

南豐紗廠「Dax and Family黑鼆鼆料理屋」美食市集

萬聖節將至，南豐紗廠延續「週末美食巡禮」的熱潮，聯同Freeture Concept呈獻「Dax and Family黑鼆鼆料理屋」萬聖節美食市集，於10月30日至11月1日一連三日限定登場。市集雲集24個本地人氣超人氣店家，獨家炮製市集限定黑鼆鼆美食，以黑芝麻、黑松露、魚子醬、黑炭、OREO等黑色元素為主題，更有多款造型搞鬼又吸睛的甜品及街頭小食，各位foodies絕對不能錯過這個萬聖節好去處！

焦點推介

• 榮獲米芝蓮必比登推介「暖心芝作」芝麻豆漿、芝麻杯裝硬雪糕 、芝麻醬、芝麻磚

• 社企「糕點時光」即撈鬼魅混醬黑芝麻河粉、七色爆餡手工糯米糍（黑白芝麻口味）

• Cake For You黑芝麻磅蛋糕分子料理、流心黑芝麻千層蛋糕 、黑芝麻雞蛋仔、黑鼆鼆芋圓仙草凍

Cake For You黑芝麻磅蛋糕分子料理

社企「糕點時光」即撈鬼魅混醬黑芝麻河粉

另外，多間小店帶來創意爆棚的萬聖節主題食品。The Cakeyhouse 的萬聖節盆栽蛋糕，大膽以墳墓為造型，打破傳統甜品想像；Sweetee_th 帶來馬卡Loooooong （黑貓馬卡龍）搞笑貓咪造型馬卡龍，以及殭屍、南瓜馬卡龍， Morley Carviar Bar推出萬聖節畫板Gelato，一個畫盤集合多種特色口味，最適合跟朋友一起分享！

• The Cakeyhouse「萬聖節盆栽蛋糕」、黑芝麻牛角包窩夫、Oreo牛角包窩夫

• Morley Carviar Bar萬聖節畫板、萬聖節造型黑芝麻、Double Double 黑松露Gelato、黑松露Tiramisu

• Sweetee_th馬卡Loooooong （黑貓馬卡龍）、殭屍、南瓜馬卡龍

Morley Carviar Bar萬聖節造型黑芝麻Gelato

Sweetee_th馬卡龍

Freeture Concept「Dax and Family黑鼆鼆料理屋」

日期： 10 月 30 日至11月1日

時間： 1pm – 8pm

地點： 荃灣南豐紗廠六廠一樓