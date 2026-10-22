歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
萬聖節美食優惠︱灣仔合和食街玩至凌晨3時＋餐廳特飲買一送一；荃灣南豐紗廠黑芝麻/黑松露甜點市集
美食情報
港漂生活情報
玩樂旅遊熱話
美食優惠
香港周圍遊

萬聖節美食優惠︱灣仔合和食街玩至凌晨3時＋餐廳特飲買一送一；荃灣南豐紗廠黑芝麻/黑松露甜點市集

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:合和、南豐紗廠

　　萬聖節美食優惠！灣仔合和商場食玩新地標 –「合和食街」將於萬聖節舉行「萬聖怪誕狂歡節」，120米超長狂歡空間，開放至凌晨3時，八大食肆指定飲品享買一送一優惠。另外，南豐紗廠萬聖節舉行「Dax and Family黑鼆鼆料理屋」美食市集，24間人氣大熱小店獨家炮製市集限定黑芝麻、黑松露、魚子醬、黑炭萬聖節造型美食，掀起黑色旋風。

 

合和商場「合和食街」萬聖節優惠

 

　　合和商場「合和食街」八大人氣食肆將於 10月30及31日一連兩晚推出限定餐飲禮遇。顧客只要穿著萬聖節主題服飾惠顧，即可獲首杯指定飲品買一送一優惠。其中包括「酒肉朋友」以柚子、紫蘇及少量清酒調製成的「Mini Boss」雞尾酒；「AMANTE 168」節日特調飲品「萬壽無疆」與「血紅之夜」Sangria；「王沛欣潮汕鹵水火鍋」以冧酒及薑汁汽水調製而成的萬聖節微醺特飲「Halloween Rum & Wine Spritz」，以及由蝶豆花、白桃汁、檸檬汁、雪碧調製的幻紫白桃檸檬氣泡特飲「Halloween Purple Peach Cooler」。各特色餐廳已準備好一系列應節佳餚美酒，誠邀全港嘩鬼熱烈響應，於萬聖節夜親臨舉杯同樂！

 

萬聖節美食優惠︱灣仔合和食街玩至凌晨3時＋餐廳特飲買一送一；荃灣南豐紗廠黑芝麻/黑松露甜點市集

「合和食街」8大食肆萬聖節買一送一滋味，所有優惠及活動名額有限，先到先得。

 

　　•    酒肉朋友︱Mini Boss 雞尾酒買一送一

　　•    船嘉福︱眼凸凸、孟婆湯、鬼眼特飲買一送一

　　•    濟州屋頂Black BBQ︱韓式西柚梳打、濟州柑橘氣泡飲買一送一

　　•    Bothie ︱Vampire's Kiss、Zombie Punch 、Illusion  特飲買一送一

　　•    Corks Wine & Bar︱點選首杯飲品，即可獲贈免費一口酒一杯

　　•    AMANTE  168︱「血紅之夜」 Sangria、「萬壽無疆」 特飲買一送一 

　　•    王沛欣潮汕鹵水火鍋︱萬聖節微醺特飲 、幻紫白桃檸檬氣泡特飲買一送一

　　•    Coffganic︱有咖啡、雞尾酒等飲品一送一

 

萬聖節美食優惠︱灣仔合和食街玩至凌晨3時＋餐廳特飲買一送一；荃灣南豐紗廠黑芝麻/黑松露甜點市集

 

「萬聖怪誕狂歡節」特別限定活動

 

　　10月30及31日，合和商圈以電子貨幣即日消費滿指定金額，滿HK$300換領萬聖節頭飾 乙個 或 TRICK OR TREAT布袋 乙個。此外，Hopewell Club會員於合和商場「玩具＂反＂斗城」消費滿淨價HK$300，即享9折優惠。

 

　　•    10月30至31日Busking︰本地人氣樂隊及音樂人駐場自彈自唱，特備歌單以音樂與大家度過既搞怪又浪漫的萬聖節。

　　•    10月31日面部彩繪︰專業彩繪師親自為到場大小朋友設計萬聖節主題妝容。無論是驚悚或可愛，都將帶大家投入節日氛圍。

　　•    10月31日Trick or Treat！ ︰甜美古怪「糖果女孩」變身女巫與精靈，於合和食街及商場大派糖果，以一句「Trick or Treat！」點亮萬聖節傳統。

　　•    10月31日Halloween 陀螺對戰區 + 大派神秘禮品︰商場6樓特設萬聖節主題陀螺對戰區，歡迎各位陀螺手到場較量，更可挑戰限定任務，解鎖神秘禮品。

 

萬聖節美食優惠︱灣仔合和食街玩至凌晨3時＋餐廳特飲買一送一；荃灣南豐紗廠黑芝麻/黑松露甜點市集

 

合和商場 「萬聖怪誕狂歡節」

日期：2026年10月30日至31日

時間：12nn-3am

地點：合和商場 - 灣仔皇后大道東183號、合和食街 - 灣仔皇后大道東183號合和酒店．商場G樓合和食街

禮物換領時間：早上10時至晚上10時

禮物換領地點：合和酒店．商場4樓顧客服務中心

 

南豐紗廠「Dax and Family黑鼆鼆料理屋」美食市集

 

　　萬聖節將至，南豐紗廠延續「週末美食巡禮」的熱潮，聯同Freeture Concept呈獻「Dax and Family黑鼆鼆料理屋」萬聖節美食市集，於10月30日至11月1日一連三日限定登場。市集雲集24個本地人氣超人氣店家，獨家炮製市集限定黑鼆鼆美食，以黑芝麻、黑松露、魚子醬、黑炭、OREO等黑色元素為主題，更有多款造型搞鬼又吸睛的甜品及街頭小食，各位foodies絕對不能錯過這個萬聖節好去處！

 

萬聖節美食優惠︱灣仔合和食街玩至凌晨3時＋餐廳特飲買一送一；荃灣南豐紗廠黑芝麻/黑松露甜點市集

 

焦點推介

 

　　•    榮獲米芝蓮必比登推介「暖心芝作」芝麻豆漿、芝麻杯裝硬雪糕 、芝麻醬、芝麻磚

　　•    社企「糕點時光」即撈鬼魅混醬黑芝麻河粉、七色爆餡手工糯米糍（黑白芝麻口味）

　　•    Cake For You黑芝麻磅蛋糕分子料理、流心黑芝麻千層蛋糕 、黑芝麻雞蛋仔、黑鼆鼆芋圓仙草凍

 

萬聖節美食優惠︱灣仔合和食街玩至凌晨3時＋餐廳特飲買一送一；荃灣南豐紗廠黑芝麻/黑松露甜點市集

Cake For You黑芝麻磅蛋糕分子料理 

 

萬聖節美食優惠︱灣仔合和食街玩至凌晨3時＋餐廳特飲買一送一；荃灣南豐紗廠黑芝麻/黑松露甜點市集

社企「糕點時光」即撈鬼魅混醬黑芝麻河粉

 

　　另外，多間小店帶來創意爆棚的萬聖節主題食品。The Cakeyhouse 的萬聖節盆栽蛋糕，大膽以墳墓為造型，打破傳統甜品想像；Sweetee_th 帶來馬卡Loooooong （黑貓馬卡龍）搞笑貓咪造型馬卡龍，以及殭屍、南瓜馬卡龍， Morley Carviar Bar推出萬聖節畫板Gelato，一個畫盤集合多種特色口味，最適合跟朋友一起分享！

 

　　•    The Cakeyhouse「萬聖節盆栽蛋糕」、黑芝麻牛角包窩夫、Oreo牛角包窩夫

　　•    Morley Carviar Bar萬聖節畫板、萬聖節造型黑芝麻、Double Double 黑松露Gelato、黑松露Tiramisu

　　•    Sweetee_th馬卡Loooooong （黑貓馬卡龍）、殭屍、南瓜馬卡龍

 

萬聖節美食優惠︱灣仔合和食街玩至凌晨3時＋餐廳特飲買一送一；荃灣南豐紗廠黑芝麻/黑松露甜點市集

Morley Carviar Bar萬聖節造型黑芝麻Gelato

 

萬聖節美食優惠︱灣仔合和食街玩至凌晨3時＋餐廳特飲買一送一；荃灣南豐紗廠黑芝麻/黑松露甜點市集

Sweetee_th馬卡龍

 

萬聖節美食優惠︱灣仔合和食街玩至凌晨3時＋餐廳特飲買一送一；荃灣南豐紗廠黑芝麻/黑松露甜點市集

萬聖節美食優惠︱灣仔合和食街玩至凌晨3時＋餐廳特飲買一送一；荃灣南豐紗廠黑芝麻/黑松露甜點市集

 

Freeture Concept「Dax and Family黑鼆鼆料理屋」

日期： 10 月 30 日至11月1日

時間： 1pm – 8pm

地點： 荃灣南豐紗廠六廠一樓

 

Tags:#灣仔#合和商場#南豐紗廠#美食優惠#香港周圍遊#港漂生活情報#港漂樂活#萬聖節2026#玩樂旅遊熱話#玩樂旅遊#美食情報#市集
Add a comment ...Add a comment ...
香港麗晶酒店The Steak House x 黑白大廚「Meat Gangster」兩晚限定四手聯乘韓牛饗宴
更多搵食地圖文章
香港麗晶酒店The Steak House x 黑白大廚「Meat Gangster」兩晚限定四手聯乘韓牛饗宴

投票區

法國騷亂憂衝擊經濟
85
|
0

你認為今次危機會否蔓延至全球？

38%
不會
52%
不肯定
10%
投票期：2026-10-20 ~ 2026-11-20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處