歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
AI防騙︱AI假扮真人反詐騙蒐集情報？核實陌生來電、了解騙局套路防中招
數碼創科
騙局大拆解

AI防騙︱AI假扮真人反詐騙蒐集情報？核實陌生來電、了解騙局套路防中招

AI實戰室
Leonard Lam
AI實戰室

　　這不是叫你陪騙徒聊天，而是讓AI扮成受害人，替真正的人爭取距離。不過，最值得留意的不是騙徒被戲弄，而是對話結束後，誰把情報變成保護。

 

　　晚飯剛上桌，電話響起。對方說你的帳戶出了問題，要立即處理。你一邊看著來電號碼，一邊想：應該掛線，還是先聽清楚？如果接電話的是家中的長者，你可能更不放心。

 

　　一直以來，防騙提醒大多落在接電話的人身上：保持冷靜、辨認破綻、不要轉帳。這些仍然重要，但另一個問題也值得問：能不能讓騙徒先遇到一個永遠不會付款、卻很願意聽他說話的對象？

 

　　澳洲的Apate.ai，正在做這件事。

 

這次，急著掛線的可能是騙徒

 

　　近日《明周文化》介紹這個反詐騙項目：讓AI假扮真人，與騙徒周旋。看完很容易覺得痛快。平日催促別人、操縱別人情緒的人，終於也有人消耗他的耐性。

 

　　但這不只是網上惡作劇。

 

　　澳洲聯邦銀行在2025年6月的官方介紹指出，Apate.ai源自麥覺理大學的研究，透過大量AI聊天機械人，與騙徒進行語音及文字對話。它們有不同年齡、性別、語氣和背景設定，讓對話更像真人。

 

　　做法也不是隨便找個陌生人打電話。公司與電訊商合作，設立專用電話號碼，讓騙徒找到並聯絡。騙徒以為接觸到潛在受害人，實際上遇到的是機械人。

 

　　你可以把它想成一間專門讓騙徒走進去的假店。招牌是真的，電話能接通，但裏面沒有可以被騙走積蓄的顧客。

 

拖延只是開始，情報才有下一步

 

　　這套安排最直觀的作用，是佔用騙徒時間。當對方仍在解釋、游說、等待，至少那一段對話不是發生在真正受害人身上。

 

　　不過，不能把每一分鐘通話，直接換算成挽救了多少人。騙徒可以同時處理多段訊息，也可能換號碼、換劇本。聊得長，不等於整個集團停工。

 

　　更實際的價值，是讓騙徒自己透露手法。

 

　　銀行官方說明，這些對話蒐集的情報，會接近即時地送入銀行的防騙系統，協助辨識新威脅，支援警示和封鎖。這與事後聽受害人重述經過不同：有人在騙局進行時，已經開始了解它怎樣運作。

 

　　就像商場保安不只勸退一個可疑人士，還把他的行騙手法通知其他店舖。真正有用的，不是保安與他爭論多久，而是下一間店能否及早防備。

 

香港家庭需要的，不是一個陪聊冠軍

 

　　對香港讀者來說，這個故事最吸引人的地方，或許是防騙責任終於不必全部壓在長者和家人身上。

 

　　你可以提醒父母很多次，但無法每次都站在電話旁邊。對方偏偏可能在你開會、乘車、沒有空接聽時來電。如果銀行和電訊商能在更前端辨識風險，家庭就多一道防線。

 

　　但澳洲的做法，不代表香港的電話已經接上同一套服務；機械人能與騙徒對話，也不代表任何口音、語言和騙局都能應付。這些不能只憑一篇報道推定。

 

　　同樣，銀行整體騙案損失下降，也不能全部算在某個AI項目頭上。防騙通常有多道措施同時運作。對讀者而言，值得問的是：發現可疑情況後，有沒有機構接手，而不是機械人說得多像真人。

 

那麼我可以做甚麼

 

　　一、今晚與家人約定一條簡單規則：陌生來電要求轉帳或提供驗證碼，先結束通話，再用自己原有的銀行聯絡方法核實。不要使用對方剛提供的號碼。

 

　　二、把「防騙易18222」存進自己和長者的電話。這是香港警方的二十四小時電話諮詢熱線；遇到懷疑騙案，可以先問，不必等到已經付款才求助。

 

　　三、用一個虛構來電情境，與家人練習一次。假設對方聲稱帳戶有問題，問問彼此會怎樣結束通話、再找誰核實。不必重演整套騙局，只要練熟下一步。

 

　　四、不要為了測試AI或戲弄騙徒，自己繼續通話、點連結或加入可疑群組。專門系統有特定安排；你的私人電話和銀行帳戶，不應成為試驗場。

 

　　AI最值得替人承受的，也許不只是重複工作，還有那些本來不應由人承受的消耗。

 

　　我們不需要每位長者都比騙徒更精明。我們更需要的，是當騙徒來電時，保護已經先走一步。

 

　　下一次看到「AI把騙徒氣壞了」的新聞，不妨多問一句：笑聲過後，那些情報，有沒有趕在下一通電話之前送到？

 

Leonard Lam

香港AI培訓學院

https://www.hkai-solve-academy.com/

 

Tags:#AI#防騙#防騙易#網上詐騙#數碼創科
Add a comment ...Add a comment ...
你付了月費，Claude仍可以一夜收回門匙；AI工具帳戶被停用怎麼辦？職場工作脈絡部署4大對策
更多AI實戰室文章
你付了月費，Claude仍可以一夜收回門匙；AI工具帳戶被停用怎麼辦？職場工作脈絡部署4大對策

投票區

法國騷亂憂衝擊經濟
98
|
0

你認為今次危機會否蔓延至全球？

38%
不會
52%
不肯定
10%
投票期：2026-10-20 ~ 2026-11-20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處