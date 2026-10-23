AI防騙︱AI假扮真人反詐騙蒐集情報？核實陌生來電、了解騙局套路防中招

這不是叫你陪騙徒聊天，而是讓AI扮成受害人，替真正的人爭取距離。不過，最值得留意的不是騙徒被戲弄，而是對話結束後，誰把情報變成保護。

晚飯剛上桌，電話響起。對方說你的帳戶出了問題，要立即處理。你一邊看著來電號碼，一邊想：應該掛線，還是先聽清楚？如果接電話的是家中的長者，你可能更不放心。

一直以來，防騙提醒大多落在接電話的人身上：保持冷靜、辨認破綻、不要轉帳。這些仍然重要，但另一個問題也值得問：能不能讓騙徒先遇到一個永遠不會付款、卻很願意聽他說話的對象？

澳洲的Apate.ai，正在做這件事。

這次，急著掛線的可能是騙徒

近日《明周文化》介紹這個反詐騙項目：讓AI假扮真人，與騙徒周旋。看完很容易覺得痛快。平日催促別人、操縱別人情緒的人，終於也有人消耗他的耐性。

但這不只是網上惡作劇。

澳洲聯邦銀行在2025年6月的官方介紹指出，Apate.ai源自麥覺理大學的研究，透過大量AI聊天機械人，與騙徒進行語音及文字對話。它們有不同年齡、性別、語氣和背景設定，讓對話更像真人。

做法也不是隨便找個陌生人打電話。公司與電訊商合作，設立專用電話號碼，讓騙徒找到並聯絡。騙徒以為接觸到潛在受害人，實際上遇到的是機械人。

你可以把它想成一間專門讓騙徒走進去的假店。招牌是真的，電話能接通，但裏面沒有可以被騙走積蓄的顧客。

拖延只是開始，情報才有下一步

這套安排最直觀的作用，是佔用騙徒時間。當對方仍在解釋、游說、等待，至少那一段對話不是發生在真正受害人身上。

不過，不能把每一分鐘通話，直接換算成挽救了多少人。騙徒可以同時處理多段訊息，也可能換號碼、換劇本。聊得長，不等於整個集團停工。

更實際的價值，是讓騙徒自己透露手法。

銀行官方說明，這些對話蒐集的情報，會接近即時地送入銀行的防騙系統，協助辨識新威脅，支援警示和封鎖。這與事後聽受害人重述經過不同：有人在騙局進行時，已經開始了解它怎樣運作。

就像商場保安不只勸退一個可疑人士，還把他的行騙手法通知其他店舖。真正有用的，不是保安與他爭論多久，而是下一間店能否及早防備。

香港家庭需要的，不是一個陪聊冠軍

對香港讀者來說，這個故事最吸引人的地方，或許是防騙責任終於不必全部壓在長者和家人身上。

你可以提醒父母很多次，但無法每次都站在電話旁邊。對方偏偏可能在你開會、乘車、沒有空接聽時來電。如果銀行和電訊商能在更前端辨識風險，家庭就多一道防線。

但澳洲的做法，不代表香港的電話已經接上同一套服務；機械人能與騙徒對話，也不代表任何口音、語言和騙局都能應付。這些不能只憑一篇報道推定。

同樣，銀行整體騙案損失下降，也不能全部算在某個AI項目頭上。防騙通常有多道措施同時運作。對讀者而言，值得問的是：發現可疑情況後，有沒有機構接手，而不是機械人說得多像真人。

那麼我可以做甚麼

一、今晚與家人約定一條簡單規則：陌生來電要求轉帳或提供驗證碼，先結束通話，再用自己原有的銀行聯絡方法核實。不要使用對方剛提供的號碼。

二、把「防騙易18222」存進自己和長者的電話。這是香港警方的二十四小時電話諮詢熱線；遇到懷疑騙案，可以先問，不必等到已經付款才求助。

三、用一個虛構來電情境，與家人練習一次。假設對方聲稱帳戶有問題，問問彼此會怎樣結束通話、再找誰核實。不必重演整套騙局，只要練熟下一步。

四、不要為了測試AI或戲弄騙徒，自己繼續通話、點連結或加入可疑群組。專門系統有特定安排；你的私人電話和銀行帳戶，不應成為試驗場。

AI最值得替人承受的，也許不只是重複工作，還有那些本來不應由人承受的消耗。

我們不需要每位長者都比騙徒更精明。我們更需要的，是當騙徒來電時，保護已經先走一步。

下一次看到「AI把騙徒氣壞了」的新聞，不妨多問一句：笑聲過後，那些情報，有沒有趕在下一通電話之前送到？

Leonard Lam

香港AI培訓學院

https://www.hkai-solve-academy.com/