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雷鼎鳴 | 歐怒火暴潮難熄，靠誰力挽狂瀾？
國際評論

歐怒火暴潮難熄，靠誰力挽狂瀾？

雷鳴天下
雷鼎鳴
雷鳴天下

　　法國10月在多個城市爆發嚴重的暴力示威活動，擁有143年歷史的利摩日（Limoges）市政廳遭蒙面人縱火，幾乎燒毀，不少名店被洗劫一空，就算是普通與民生有關的商店亦被波及，有些城市要實施局部宵禁。

 

　　此波烈火暴潮迅速蔓延至意大利、比利時、葡萄牙、西班牙、阿爾巴尼亞，甚至德國與英國也受到輕微影響。

 

油價飊物價貴，政府財赤節流加稅

 

　　10月17日法國的示威，官方的人數是55萬人，示威方則估計80多萬人，二者的差距不算太大，反映後者尚算誠實。2019年香港的黑暴出現時，我曾實地檢查，並撰文指出，示威人數被誇大了起碼7、8倍。若論示威的手法套路，歐洲與香港的頗有相似之處，二者都有縱火，破壞商店、街道，香港黑暴佔據立法會，大肆破壞，上述法國的市政廳則被焚毀。香港的是典型有境外勢力支持的顏色革命，但尚未有證據說明歐洲這回暴亂是美國的深層政府在搞鬼。歐洲的情況有部分是咎由自取，有部分是受到美國拖累。

 

歐怒火暴潮難熄，靠誰力挽狂瀾？
法國10月在多個城市爆發嚴重的暴力示威活動，不少名店被洗劫一空。(AP)

 

　　歐洲暴亂的核心成因是經濟問題。示威者抗議油價上升，物價居高不下，薪金停滯不前，中學及大學設施敗壞無錢修復，教師嚴重不足，影響教學質量，政府因財赤連年，不能不加稅減開支，享受慣了福利的人民受不了，例如法國便打算在2027年削減開支及加稅共540億歐元。

 

　　此等經濟困境是否真實？看一看數字便知。法國2024年的財政赤字高達GDP的5.5%，意大利3.8%，比利時4.6%，西班牙3%。在2008年金融海嘯之前，世界普遍認為，若財赤高於GDP 2%，便須警戒，今天雖已不敢提這標準，但財赤的影響是實質的，不會自動消失。要注意，這些國家一早已欠下巨債，法國政府欠債佔GDP的比重高達119%，意大利136%，比利時106%，西班牙101%。若與美國相比，後者的欠債率高達GDP的127%，財政赤字率則是GDP的6.5%，歐洲似乎與美國不相伯仲，但要知道，美元霸權依然存在，美國政府可以靠印鈔票去還債，歐洲這方面能力不及美國，債務及財赤壓力容易有立竿見影效果。從這些數字可見，歐洲面臨的經濟困局，是實質性的，至於2019年黑暴時期示威者所喊的所謂「時代革命、光復香港」，則是虛的，帶有強烈意識形態上的偏見，僅適合煽動顏色革命。

 

　　若歐洲人民生活豐足，並看到自己的經濟前景天天向上，一片繁榮，這次暴亂不可能出現。換言之，若他們沒有見到油價高處未算高，收入增速快於物價增速，政府有錢改善校園設施並多聘老師，哪會有誘因去示威。但歐洲的財困從何而來？

 

多國財困仍援烏，把錢擲向無底潭

 

　　法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）埋怨，是受美國拖累。歐洲諸國拒絕了美國總統特朗普（Donald Trump）不肯派兵參與伊朗的戰爭，但美國無力破解伊朗對霍爾木茲海峽的封鎖，油運不出來，馬克龍的埋怨倒不是毫無道理。但歐盟不少國家都是北約這一軍事同盟的成員，卻完全無力阻止美國的胡作非為，十分無能。更有甚者，北溪2號天然氣管道被炸掉，歐洲失去了俄羅斯比美國廉價得多的能源供應，歐洲相關國家卻是不敢吭聲。今天歐洲人民感受到能源價格高得承受不了，確應向歐洲多國政府的失智追究責任。

 

　　歐洲恐俄情緒強烈，但俄羅斯根本沒有意圖侵入歐洲，反而是北約違反承諾，不斷東擴，直接威脅到俄羅斯的安全，才致有俄烏戰爭。本來特朗普也希望俄烏兩國能鳴金收兵，和平談判，但歐洲一些國家卻反而把自己送上，向烏提供軍需及軍費。要知道，歐洲多國財赤與欠債都嚴重，入不敷支，還把錢擲向無底深潭的戰爭，天下沒有免費午餐，此等消耗，終會反映在人民生活水準下降之上。

 

　　自特朗普第一任期開始，世界已進入逆全球化階段，我多次指出，破壞自由貿易，對整個世界的生產力都有重大破壞，經濟當然會因而受損，容易出現衰退。歐洲並無全面的參加貿易戰，但對價廉物美的中國產品，例如汽車，也不顧歐洲自己汽車廠的反對，強行向中國汽車大加關稅。這不但使到歐洲物價上升，也使到中國報復式的向歐洲產品加關稅。此等逆全球化帶來的負面影響，恐怕仍未完全浮現出來，歐洲人對經濟前景擔憂，不是無因。保護主義是兩敗俱傷之事，歐洲是失去方向了。

 

沒掌握AI發展機遇，經濟前景堪憂

 

　　要破解財困，開源節流本是正途，但歐洲人習慣了高福利，一下子要削減福利，他們受不了。較溫和的辦法是控制福利不上升，但同時努力提高生產力，使收入較快地增加，但可惜貿易戰（即使是局部的）與此策略背道而馳。更有甚者，歐洲也沒有掌握人工智能的發展機遇，這個決定未來科技誰勝誰負的賽道，只有中美兩國在跑。歐洲連入場資格也沒有，歐洲的經濟前景怎不叫人擔憂？

 

　　歐洲短期內能否出現新的領袖，帶領人民重新踏上走向富強國家之路？恐怕不易。自德國總理默克爾（Angela Merkel）在2021年退任後，連歐洲這個最成功的大國也像失去大腦般屢犯錯誤，退化為美國的附庸。歐洲能否一洗頹風，還要看能不能走出一些世界級領袖去力挽狂瀾。

 

（本文原載於10月23日《香港經濟日報》）

Tags:#雷鳴天下#大國博弈#社會動亂#法國#意大利#比利時#葡萄牙#西班牙#阿爾巴尼亞#能源價格#通貨膨脹#政府財政赤字#民眾示威#經濟危機#北約#全球化#保護主義#馬克龍#特朗普#默克爾#利摩日市政廳#歐洲經濟#債務危機
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