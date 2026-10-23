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黑色星期四
股市動向

黑色星期四

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　全球市場遭遇「黑色星期四」！下跌原因有二。

 

　　昨日（22日），日韓股市集體下跌。日經225指數收跌2.6%，報62907點；韓國KOSPI指數收跌3.5%，報5533點。

 

　　A股三大指數集體走弱，上證綜指跌1.5%，深證成指跌3%，創業板指跌4.4%（表一）。創業板指較今年6月的歷史高點跌幅超40%。滬深兩市成交額1.5萬億元人民幣，較上一個交易日增994億元人民幣。全市場近5000隻個股下跌。

 

　　人形機械人概念逆勢活躍，銀行板塊局部回暖，算力硬件股集體走弱，AI漫劇概念股震盪調整。

 

　　歐美市場，道指期貨昨曾跌0.6%，標普500指數期貨跌1%，納斯達克100指數期貨跌1.8%；歐洲主要股指開盤普遍下跌，英國富時100指數下跌0.5%，法國CAC40指數下跌0.8%。

 

　　市場出現了兩則利淡消息。

 

1. 中東局勢

 

　　一是伊朗革命衞隊海軍昨天表示，從21日夜間到22日，有3艘船隻在試圖非法通過霍爾木茲海峽時觸雷起火，另有4艘船隻在波斯灣北部非法運輸石油時被擊中並起火。此外，美國國務院已下令駐沙特阿拉伯的非緊急工作人員及其家屬撤離。

 

2. AI股反彈存疑

 

　　二是特斯拉(US.TSLA)和Meta(US.META)公布的財報表現分化，引發市場對近期AI股票反彈能否持續的質疑。

 

　　值得注意的是，昨日午後多隻寬基ETF成交額突然增加，當日全市場股票ETF資金淨流入超140億元人民幣，其中創業板、滬深300、科創50等寬基ETF淨流入靠前。這已是連續第五個交易日出現百億元級資金淨流入。

 

A股ETF成交增加

 

　　談及本輪指數大幅調整的原因，東證期貨宏觀策略高級分析師王培丞認為，主要是市場風險偏好下降帶來的資金階段性流出。近期，美伊衝突升級、美聯儲局加息、AI債務融資可持續性存疑等因素持續對全球股市形成擾動。

 

　　A股在經歷了行情較為平淡的三季度後，部分投資者信心有所走弱，形成了「資金離場→成交縮量→股價下跌」的短期循環。在他看來，這一循環更多是情緒面的負反映。

 

　　國聯期貨股指分析師項麒睿則從基本面角度給出了解釋，認為本輪調整的核心驅動是「基本面弱修復」與「政策強預期」背離，盈利端修復節奏有所放緩。

 

　　工業企業利潤增速回落至年內新低，購進價與出廠價剪刀差走擴、上游漲價向下游傳導受阻，PPI（生產物價指數）與CPI（消費物價指數）的背離對中下游利潤修復空間形成一定壓制。

 

　　「利潤是今年上半年股市大漲最主要的驅動因素，而這一驅動自6月起已出現邊際變化。因此，近期的調整並非市場邏輯的突然切換，而是既有的盈利預期調整，趨勢性變化早在6月就有所體現。」項麒睿說，在此背景下，ETF資金持續流入被市場視為配置型資金對當前估值水平的一種態度表達。

 

　　連續五個交易日的百億級資金淨流入，在一定程度上穩定了權重指數的波動，也反映出部分長線資金正在利用調整窗口分批布局。

 

股指尋底料未完

 

　　展望後市，王培丞表示，不排除指數進一步試探下方支撐位的可能。他將「924」行情拆解為三段：第一段是2024年9月末的快速拉升，第二段是2025年7月至11月的機構入市與存款搬家，第三段是2026年4月美伊初步停火後的風險偏好回補與AI板塊衝高。

 

　　目前上證綜指已抹去第三段漲幅，若市場預期出現積極變化，政策力量與長線資金的介入有望為市場提供重要支撐，幫助多頭信心逐步修復。

 

　　項麒睿則從情緒面給出了企穩的條件：9月交易者在基本面並無實質變化的情況下普遍偏樂觀，而目前市場情緒存在向消極轉變的趨勢。本輪調整或需等待市場情緒充分釋放、悲觀預期得到較充分定價之後才可能結束。連續多日的ETF淨流入，或可視為這一過程中積極因素的逐步累積。

 

　　導致昨日環球股市下跌原因一是霍爾木茲海峽的不安，第二是AI公司的財報表現分化。這兩個雷在未來數月，都不易排除，只有當這兩個雷能排解了，壓在頭上的這兩座山才可被移除。

 

黑色星期四

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　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

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