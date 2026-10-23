伊朗的強硬，造就了普京的勝利

隨著美國中期選舉還有不到兩周時間就要舉行，華盛頓和德黑蘭雙方短期內達成和平協議的可能性，已經很渺茫了。

本周二（20日），伊朗總統佩澤希齊揚與巴基斯坦陸軍總參謀長穆尼爾會晤之機，對外發表了伊朗的立場，指出美國在外交談判期間不宣而戰，已經失信於伊朗民眾，並重申美國必須先解除港口封鎖、放寬石油出口制裁、釋放遭凍結資產，並停止區域各戰線敵對行動。

換言之，德黑蘭方面仍維持開戰以來的一貫立場，並不急於談和，而是致力於達到兩個戰略目的：一是迫使特朗普政府在談判桌上，做出實質性讓步；二是繼續堵截霍爾木茲海峽的能源運輸通道，透過對美國經濟的持續施壓，來影響中期選舉結果。

特朗普決定向俄羅斯購買柴油，令普京成為大贏家（美聯社）

德黑蘭的拖延戰術

如果民主黨在中期選舉中大獲全勝，就可望在國會政治中牽制特朗普，減輕共和黨鷹派對伊朗的軍事壓力。簡言之，伊朗方面在經歷了被美國和以色列軍隊不宣而戰，「集體斬首」其精神領袖哈梅內伊及50名軍政要員後，已經決定將命運牢牢掌握在自己手中，哪怕因為封鎖海峽衝擊全球經濟，觸怒國際社會也在所不惜了

伊朗的「頑固不化」，迫得特朗普本人也做了「檢討」，他不久前在共和黨的選舉造勢大會上公開承認，對伊朗領導層的斬首行動「可能做得太過火了(gone too far)」，「現在最大的問題是，我根本不知道該跟誰打交道、不知道該找誰對話談判。」

特朗普的這番話，可以理解為對外吹風，暗示未來不會對德黑蘭高層發動斬首行動。但當前的伊朗領導層，恐怕再難心存僥倖。後者要把命運控制在自己手中，最大底氣在於她既捱過了美以的突襲斬殺和軍事打擊，又死死封鎖了霍爾木茲海峽，同時還獲得了也門胡塞武裝在紅海的側應。

相反，特朗普也不可能在中期選舉前向伊朗「認低威」，因為此舉將得罪共和黨的鷹派勢力，進一步打擊選情。特朗普在中期選舉前既無法達成和談成果，又無法獲得軍事突破，只好退而求次，想辦法全力壓抑油價上漲，以爭取其基本盤 - MAGA（讓美國再次偉大）支持者與農民的支持。

伊朗總統佩澤希齊揚拒絕向美方讓步（美聯社）

今天的我打倒昨天的我

為此，特朗普居然使出一招「今天的我打倒昨天的我」，撕毀自己親自簽署的能源禁令，轉而向俄羅斯買油了！伊朗的強硬，於是造就了亞歐大陸另一個戰場上，俄羅斯總統普京的勝利 - 本月9日，普京與特朗普通電，雙方確認俄羅斯將向美國和全球市場，提供石油和石油產品。首批合共30萬桶柴油已於周四（22日）裝載到油輪上，展開了前往美國的旅途。

特朗普還表示，俄羅斯還將在11月供應50萬噸柴油，之後再供應100萬噸。與此同時，俄羅斯還將爭取於短期內，向美國供應300萬噸石油，前提是俄羅斯的煉油廠不再受到烏克蘭襲擊。為此，普京和特朗普將保持緊密聯繫。

如此一來，俄烏戰場上就出現了令人啼笑皆非的一幕:烏軍往後執意要對俄羅斯能源設施發動攻擊，就等同侵害了美國的商業利益。特朗普的舉動給了烏克蘭及其背後的歐洲各國一記棒喝，同時給過去近五年在烏東戰場陷入苦戰的普京，帶來了一場具有轉折意義的重大勝利。

普京的這場勝利至少具有3個清晰可見的突破口：一、他成功分化了美國、歐洲和烏克蘭的三角關係；二、澤連斯基政府被邊緣化，美國軍援面臨被截斷，尤其是星鏈衛星通訊服務受到限制；三、沒有了美國支持，歐洲獨力難持，為了支援烏克蘭，自身資源亦被耗盡。法國近期不僅陷入債務危機，且爆發全國騷亂，並蔓延至歐洲其他國家，就是明證。

美方撤出對烏克蘭的軍事支持（美聯社）

普京的下一步，必然是要致力於鞏固其勝利成果。正如德黑蘭高層對特朗普缺乏信任，莫斯科也有同樣的擔憂。該國著名國際關係智囊科爾圖諾夫(Andrey Kortunov)就此指出，特朗普「是一個反復無常、完全不可預測的脫韁野馬，隨時可能做出打破常規，且極具爭議的決策。」

是深思熟慮還是權宜之計？

他因此認為，莫斯科方面仍有待觀察特朗普向俄方購油的行動，是「反映了美國經過深思熟慮的長期戰略轉向，還是僅僅代表著一種權宜性的、極易逆轉的外交政策搖擺。」這個觀察期，顯然是要待到美國中期選舉結束後，以判定美國國內的政治形勢，以及對特朗普執政穩定度的影響。

再接下來，普京會善用深圳APEC峰會的時機，依托北京東道主，來進一步促使特朗普兌現其承諾，並提升俄羅斯在俄烏問題上的主導地位。在本月9日普京與特朗普通電之時，除了敲定購油，普京還率先提出了中美俄舉行三方首腦峰會，討論烏克蘭等議題。

這個提議立即已經得到了特朗普的正面回應，但對於東道主北京來說，中美俄三方首腦峰會究竟討論甚麼內容，顯然需要基於全球戰略穩定、公平正義以及和平訴求，進行更為持平的全局考量。換言之，在APEC峰會上無論美、俄雙方有何利益訴求，都必須尊重北京的底線。

克里姆林宮近日也意識到了這一點，在有關措詞上變得更加慎重，例如普京的助理烏沙科夫表示，三方會晤能否舉行「完全都取決於峰會東道主」。克宮發言人佩斯科夫則針對西方媒體的腔調，回應稱不宜將是次籌備中的會議，與1945年的雅爾塔會議相提並論。

烏克蘭總統澤連斯基被邊緣化（美聯社）

在莫斯科小心翼翼採摘勝利果實之時，回過頭來說伊朗。雖然特朗普當前投鼠忌器，在中期選舉前不敢做出大動作，但他對俄羅斯的示好，不排除是為了孤立伊朗，為下一步軍事行動鋪路。待得選舉結束，無論民主黨在國會聲勢有多大，特朗普都可以動用其總統權力，繞過國會對伊朗發動長達90日的猛烈打擊。

他會放過伊朗嗎？而伊朗又還能挺得住嗎？是目前中東形勢的最大懸念。從美國中期選舉結束，到深圳APEC召開，正好還有半個月時間，這短暫的兩周，也就成了美伊能否透過談判達成實質性停火，重開霍爾木茲海峽的寶貴窗口期。