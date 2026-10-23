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美食優惠︱奇華xEmmer限定臘腸薄餅新登場＋買臘腸/膶腸/XO醬額滿減$60＋參加美食工作坊
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美食優惠︱奇華xEmmer限定臘腸薄餅新登場＋買臘腸/膶腸/XO醬額滿減$60＋參加美食工作坊

搵食地圖
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TEXT:Eunice ChowPHOTO:奇華餅家

　　臘腸薄餅新登場？秋冬又是食臘味的時節，奇華餅家首次夥拍星級薄餅品牌Emmer，將奇華臘腸融入意式薄餅，推出限時聯乘美食「臘腸薄餅」，有冇興趣一試？除此之外，凡購買奇華切肉臘腸、奇華鴨膶腸、奇華極上珠姐XO醬額滿$250即減$60，會員更可享優惠價，及有機會免費獲贈奇華工作坊名額。

 

奇華x Emmer限定臘腸薄餅新登場

 

　　奇華餅家今個秋冬特別聯乘本地星級薄餅品牌Emmer，將經典港式臘腸融入意式薄餅，推出限時聯乘美食「臘腸薄餅」，售價為港幣178元正。薄餅採用「奇華切肉臘腸」配搭Emmer招牌有機古代小麥發酵餅底，輔以香濃馬蘇里拉芝士、焦香小白菜、香甜紅洋蔥及蔥花，再淋上特調的醬油；臘腸的油潤鹹香與鮮甜醬汁交織，帶來中西合璧的味覺驚喜。「臘腸薄餅」由即日起至11月30日期間，於Emmer薄餅全線分店限時供應，讓食客於不同地點品嚐奇華臘腸的創新演繹。

 

美食優惠︱奇華x Emmer限定臘腸薄餅新登場＋買臘腸/膶腸/XO醬額滿減$60＋參加美食工作坊

 

　　除此之外，由即日起至11月30日期間，The Society會員於奇華餅家全線分店 （香港國際機場分店及奇華網店除外） 選購正價產品滿港幣100元，即可獲贈指定蛋卷 （12支裝） 一包。

 

奇華切肉臘腸/鴨膶腸/XO醬滿額即減$60

 

　　由即日起至11月15日期間，顧客於奇華餅家全線分店（香港國際機場分店除外）選購「奇華切肉臘腸」、「奇華鴨膶腸」及「奇華極上珠姐XO醬」產品，滿港幣250元即減港幣60元。

 

美食優惠︱奇華x Emmer限定臘腸薄餅新登場＋買臘腸/膶腸/XO醬額滿減$60＋參加美食工作坊

奇華切肉臘腸以香醇玫瑰露酒及頂級醬油調味，再灌入天然豬腸衣中慢工風乾。

 

美食優惠︱奇華x Emmer限定臘腸薄餅新登場＋買臘腸/膶腸/XO醬額滿減$60＋參加美食工作坊

奇華鴨膶腸選用優質澳洲進口鴨肝新鮮製作，口感豐潤甘醇，入口即化，散發鴨膶獨有的油潤香氣。

 

美食優惠︱奇華x Emmer限定臘腸薄餅新登場＋買臘腸/膶腸/XO醬額滿減$60＋參加美食工作坊

奇華極上珠姐XO醬由以獨門秘製配方加上頂級瑤柱、金華火腿、蝦米及蝦籽等多種矜貴材料熬煮，研製出充滿香港特色的優質醬料。

 

　　此外，中秋期間享受「月賞愈多」優惠而獲贈「$80切肉臘腸及鴨膶腸優惠券」之顧客，於即日起至2027年1月15日期間，憑券到奇華餅家各分店 （香港國際機場分店及奇華網店除外） 選購「奇華切肉臘腸」或「奇華鴨膶腸」滿港幣或澳門幣180元正，即可作港幣或澳門幣80元正現金優惠使用。

 

奇華Fans會員優惠

 

　　凡現有或新登記的奇華Fans會員於即日起至11月30日期間親臨奇華餅家各分店 （香港國際機場分店除外），選購奇華臘腸系列產品，可獲以下會員限定專屬禮遇︰

 

　　（1）    切肉臘腸(10條裝) 優惠價︰ $175/包 (原價$235) 

　　（2）    切肉臘腸(4條裝) 優惠價︰ $78/包 (原價$98)

　　以上優惠將以電子優惠券發送至奇華Fans帳戶內，有效期至2026年11月30日，詳情請查看相關條款及細則。

　　（3）    購買奇華臘腸系列產品，包括「奇華切肉臘腸」、「奇華鴨膶腸」及「奇華極上珠姐XO醬」累積消費滿港幣500元正，即可有機會免費獲贈由奇華工作坊舉辦的「黑芝麻麻糬西米布甸及臘味糯米包班」名額一個 （價值港幣750元正）。總名額只有 16個，數量有限。

 

日期︰ 2026年12月18日 (星期五)

時間︰ 下午2時至5時 (共3小時)

名額︰ 8位 (18歲或以上) - 名額有限

地點︰ 香港灣仔皇后大道東188號2樓 (近灣仔港鐵站D出口)

立即報名︰ https︰//forms.gle/uAnYx4rjgyqpLfFv5

截止報名日期︰ 2026年12月1日

 

Emmer 薄餅分店地址︰

Emmer Pizzeria & Café （太古廣場）︰金鐘金鐘道88號太古廣場4樓407號舖

Emmer Pizzeria （置地廣場）︰中環皇后大道中15號置地廣場中庭2樓217A號舖

Emmer Pizza, Café & Bar （香港國際機場）︰香港國際機場一號客運大樓離港層東大堂7樓7E124號舖

 

奇華餅家

查詢︰2785 6066

 

Tags:#美食優惠#奇華餅家#EMMER#臘腸薄餅#切肉臘腸#鴨膶腸#奇華極上珠姐XO醬#美食情報
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