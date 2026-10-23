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自助餐優惠︱每位送2隻大閘蟹！8度海逸酒店蟹賞．海鮮自助晚餐$334起＋生日半價連免費餐酒及蛋糕
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自助餐優惠︱每位送2隻大閘蟹！8度海逸酒店蟹賞．海鮮自助晚餐$334起＋生日半價連免費餐酒及蛋糕

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:8度海逸酒店

　　蟹迷注意！土瓜灣8度海逸酒店8度餐廳於 2026 年10 月 26日至 12 月 13 日隆重呈獻「極品蟹賞‧海鮮自助晚餐」！自助餐有齊麵包蟹、鱈場蟹腳、花蟹及肉蟹美饌與鮮甜海鮮佳餚，推廣期間更可享高達半價優惠，6歲至11歲小童限時每位$170，而且每2位成人惠顧同行之1位5歲或以下即可免費用餐，每位成人低至$334，每位更額外贈送清蒸大閘蟹 2 隻！

 

自助餐優惠︱每位送2隻大閘蟹！8度海逸酒店蟹賞．海鮮自助晚餐$334＋生日半價連免費餐酒及蛋糕

 

　　講明「極品蟹賞‧海鮮自助晚餐」，推廣期間每位更額外贈送清蒸大閘蟹 2 隻，蟹黃金黃油潤、甘香濃郁，正！蟹迷來到自助晚餐，可任食兩款鮮味十足的蟹肉，包括膏黃飽滿的麵包蟹，及肉厚味鮮的鱈場蟹腳，另外鮮味十足的紐西蘭青口、海蝦及海螺等亦值得一試。同場刺身及壽司區提供即點即切多款新鮮刺身及各款壽司等。大廚更特別打造多款清爽醒胃的前菜與沙律，如蟹肉牛油果三文魚他他、凍花雕浸大蝦、芝麻凍鮑魚沙律等。

 

自助餐優惠︱每位送2隻大閘蟹！8度海逸酒店蟹賞．海鮮自助晚餐$334＋生日半價連免費餐酒及蛋糕

自助餐優惠︱每位送2隻大閘蟹！8度海逸酒店蟹賞．海鮮自助晚餐$334＋生日半價連免費餐酒及蛋糕

自助餐優惠︱每位送2隻大閘蟹！8度海逸酒店蟹賞．海鮮自助晚餐$334＋生日半價連免費餐酒及蛋糕

 

　　主廚即席烹調區更是將「蟹」的極致鮮美發揮得淋漓盡致，推出鮮甜美饌花膠鮑魚蟹肉粥——特別精熬綿密細滑的粥底，大廚即席生滾加入滋補花膠、彈牙鮑魚以及鮮甜蟹肉，將蟹肉的甘純鮮味完全融進米香之中，每一口都滿載濃郁的海鮮精華，極致鮮美甘醇！

 

自助餐優惠︱每位送2隻大閘蟹！8度海逸酒店蟹賞．海鮮自助晚餐$334＋生日半價連免費餐酒及蛋糕

自助餐優惠︱每位送2隻大閘蟹！8度海逸酒店蟹賞．海鮮自助晚餐$334＋生日半價連免費餐酒及蛋糕

自助餐優惠︱每位送2隻大閘蟹！8度海逸酒店蟹賞．海鮮自助晚餐$334＋生日半價連免費餐酒及蛋糕

 

　　另一焦點香煎鴨肝伴黑松露汁緊接登場，由大廚以慢火煎至微微金黃，油脂隨即滲透至熱烘烘的香脆多士中，入口味濃豐腴，再缀以黑松露汁更顯層次。肉食愛好者更不可錯過即切澳洲草飼有骨肉眼，外焦內嫩肉汁豐富，粉嫩肉質好吸引。

 

自助餐優惠︱每位送2隻大閘蟹！8度海逸酒店蟹賞．海鮮自助晚餐$334＋生日半價連免費餐酒及蛋糕

自助餐優惠︱每位送2隻大閘蟹！8度海逸酒店蟹賞．海鮮自助晚餐$334＋生日半價連免費餐酒及蛋糕

 

　　熱葷區亦有多款滋味蟹菜式，如花雕蛋白蒸花蟹，入口滑嫩又鮮味，清酒蟹肉煮大蜆將清雅酒香、蟹肉與蜆肉的鮮甜滋味完美交融。原盅黑菌芝士焗蟹肉滿載鮮甜蟹肉，佐以金黃芝士與黑松露焗至微焦牽絲，十分惹味；還有金黃香脆的避風塘軟殼蟹！

 

自助餐優惠︱每位送2隻大閘蟹！8度海逸酒店蟹賞．海鮮自助晚餐$334＋生日半價連免費餐酒及蛋糕

 

　　秋日暖胃甜品推介滋潤的燕窩薑汁燉蛋白外，當然不少得招牌之作芒果拿破崙、榴槤慕絲蛋糕、焗蛋白梳乎厘伴雜莓、薰衣草芝士蛋糕、蜜桃奶凍，以及醇香迷人的開心果芝士蛋糕，最後配上無限量供應的 Mövenpick 雪糕，甜品控不可錯過！

 

自助餐優惠︱每位送2隻大閘蟹！8度海逸酒店蟹賞．海鮮自助晚餐$334＋生日半價連免費餐酒及蛋糕

 

　　當月生日優惠：凡4位或以上同行於星期一至五惠顧自助晚餐，生日之星可享半價連免費紅/白餐酒乙支，或可選免費生日蛋糕乙個連免費紅/白餐酒乙支；凡4位或以上同行於星期六至日及公眾假期惠顧，生日之星可享半價連免費紅/白餐酒乙支及免費生日蛋糕乙個。

 

　　同場加映升級至無限暢飲套餐，每位HK$108即可無限暢飲紅/白餐酒或HK$128無限暢飲紅/白餐酒及有汽葡萄酒，立即預訂，與摰友家人一同舉杯暢飲，一次盡享道地港味佳餚與暢飲樂趣，開啟無與倫比的饗宴體驗！

 

極品蟹賞‧海鮮自助晚餐

時間︰6pm -9pm

優惠期︰2026年10月26日至12月13日

eShop折後價 (原價)    

星期一至五

　　•    每位成人HK$334起 (原價: HK$668起)

　　•    每位長者HK$289起 (原價: HK$578起)

　　•    每位小童HK$254起 (原價: HK$508起)    

星期六至日、公眾假期及前夕

　　•    成人HK$374起 (原價: HK$748起)

　　•    長者HK$339起 (原價: HK$678起)

　　•    小童HK$304起 (原價: HK$608起)

 

地址︰土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下大堂8度餐廳

查詢︰2126 1960 

預訂： https://bit.ly/4Bk3VgP

註︰優惠另設加一服務費並以原價計算。小童：6歲至11歲 / 長者：60歲或以上 。以上優惠及價目不適用於指定日期。以上優惠不可與其他折扣、優惠或優惠券同時使用 。如需享用生日優惠，只適用於到場付款，請先致電餐廳預訂座位，優惠不可與其他優惠同時使用。生日蛋糕須一日前預訂，如用餐當日預訂，則轉為精緻蛋糕拼盤乙份。

 

Tags:#酒店自助餐#美食情報#美食優惠#港漂生活情報#港漂樂活#大閘蟹#8度海逸酒店#土瓜灣
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