戴妃香消玉碎，英人忘卻香港

中英完成香港移交後，我於8月間返回香港度假，某日去石澳游泳。英國雖然也是海島，但大部分時間海水冰涼刺骨，難以暢泳。與此相比，香港確實有種亞熱帶天堂的感覺。

期間我到海灘旁的士多買可樂，就在付錢之時，看見電視中播出戴安娜王妃的頭像，而且她的名字還圈了黑框。我的第一反應是電視台這麼搞笑嗎，居然給戴妃上黑框？然後，電光火石之間我意識到出大事了。

我當時穿著泳褲，手拿可樂，盯著電視傳來的巴黎車禍畫面，心裏開始盤算改機票，收拾行李回倫敦。我承認，當時我在倫敦已工作數年，對當地新聞的反應，遠比港聞敏感。

其實在我剛到倫敦時，戴妃的感情糾紛，以及她和查理斯王儲的離婚官司已鬧得沸沸揚揚。英國公眾對此事的關注，遠遠超過了遙遠的香港交接。就在交接儀式進行之時，戴妃與王室的鬥法也進入了高潮，她與埃及裔富豪小法耶茲公開戀情，引來大批狗仔隊追訪。

當時，英國報章幾乎天天都在刊登戴妃和小法耶茲的親熱照。而在巴黎發生車禍時，兩人就是在躲避狗仔隊的追蹤。這件事情造成了兩大矛盾：一是戴妃支持者與王室的矛盾；二是公眾對狗仔隊的不滿。

我返回倫敦後，第一時間感受到了戴妃支持者與王室的矛盾。當時在女王官邸白金漢宮附近，聚集了密密麻麻的人群。我個人的觀察是，雖然當中有很多戴妃的「粉絲」，但亦不乏主張廢除王室的公眾，而這批公眾自然是工黨支持者。

至於公眾對狗仔隊的不滿，例如對他們的追打，我本來只是從新聞中得知，並沒有切實感受到危險。不過在一次意外情況下，我去參加一個採訪活動，因為身上背了相機，還背了記者證，在步行途中被一名中年男子跟在身後。

大批公眾到戴妃車禍現場觀看（資料圖片）

我被公眾追罵Paparazzi

他不斷指著我說：「Paparazzi！Paparazzi！Paparazzi！」Paparazzi就是狗仔隊的意思。由於他的行為比較有煽動性，慢慢開始有一些路人也跟在後面。我本來想息事寧人，但眼看著氣氛變得嚴峻，於是只好停下來反問他：「你覺得我是Paparazzi嗎？」他一時語塞，我趕緊走為上著，遠離身後的人群。

戴妃之死，瞬間把英國公眾的注意力，從失掉遠東最後一個殖民地，轉移到了倫敦。在英女王的操持，和工黨貝理雅政府的配合下，王室最終避過了事件帶來的致命衝擊。得年36歲的戴妃，下葬於家族位於英格蘭北安普敦郡的奧爾索普莊園。時隔一年後，戴妃的弟弟史賓塞伯爵開放莊園，供公眾前來紀念她，我也去了。

只見戴妃的支持者從各地趕來，卻發覺現場更像旅遊景點。除了要繳交門票，莊園內還售賣各種紀念品，餐廳收費不菲。入場公眾怨聲一片，不滿史賓塞伯爵利用姐姐的墓地來攢錢。於是，他們對王室的不滿，現在轉移到了戴妃弟弟身上。

我在撰寫這段往事時，正好在誠品書店的櫥窗，看見史賓塞伯爵的新作。據介紹，他在這本最新的戴妃傳記中，強調巴黎車禍沒有陰謀論，戴妃和小法耶茲只是死於意外。但我相信，就算是戴妃支持者，現在也把這件事擺在一邊了。