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普通教練管比賽，頂級領隊建文化；卡域克欠缺膽識，不夠果斷難成功
娛樂新聞

普通教練管比賽，頂級領隊建文化；卡域克欠缺膽識，不夠果斷難成功

足球俱樂部
主教練
足球俱樂部

　　上星期談到阿迪達的成功歷程時，一再強調，成功不是他為阿仙奴最終再度贏得多少冠軍，而是整個重建過程所帶來的啟示。

 

　　自2019年底接掌阿仙奴以來，阿迪達由一位毫無頂級聯賽執教經驗的少帥，逐步建立起今日這支具備爭冠能力的球隊。

 

　　過程中曾出現連續失分、無緣歐聯等低潮，但高安基家族始終選擇相信他的方向和理念。正因為有這份支持，阿迪達才有時間和空間建立文化、重組陣容、培養年輕球員，最終把藍圖轉化成實際成果。

 

普通教練管比賽，頂級領隊建文化；卡域克欠缺膽識，不夠果斷難成功

自2019年上任以來，阿迪達帶領阿仙奴勝率超過60%，並獲管理層投放近8億英鎊重建陣容，最終完成由重建到爭冠的蛻變。

 

　　其實，近年不少成功冒起的少帥，都受惠於管理層的耐性和支持。

 

　　法比加斯和沙比阿朗素便是一個好例子。

 

　　這位昔日世界級中場在科木執教，雖然欠缺頂級聯賽帶隊經驗，但很快便建立鮮明風格。他強調控球、地面組織以及位置流動，希望球隊能夠主導節奏而非被動應戰。即使面對實力較強的對手，球隊依然堅持自己的足球理念。

 

普通教練管比賽，頂級領隊建文化；卡域克欠缺膽識，不夠果斷難成功

執教科木期間，法比加斯帶隊勝率超過50%，憑藉控球理念及大膽起用年輕球員，成功帶領球隊躋身意甲和打入歐聯。

 

　　至於現時執教車路士的沙比阿朗素，同樣是新世代領隊的代表人物。他球員時代司職中場，因此特別重視控場能力及攻守轉換效率。

 

　　無論過去執教利華古遜，抑或現時帶領車路士，他的足球哲學始終圍繞整體性和空間運用。他最大的優點，是懂得根據球員特性調整打法，而非強迫球員適應固定模式。

 

普通教練管比賽，頂級領隊建文化；卡域克欠缺膽識，不夠果斷難成功

執教生涯已累積超過280場正式賽事，錄得約174場勝仗、勝率超過60%，沙比阿朗素最大的成就並非冠軍數量，而是將自己的足球理念成功轉化為球隊文化。

 

　　另一位值得關注的是拜仁主帥甘賓尼。

 

　　相比戰術創新，甘賓尼最大的強項是領導能力。作為昔日曼城隊長，他非常重視更衣室文化和球員關係。執教拜仁後，球隊重新建立高位壓迫和侵略性踢法，同時保持紀律與團結，令球隊重新找回統治力。

 

　　然而，同樣是年輕教練，並非所有人都能獲得相同成功。

 

　　卡域克就是一個值得研究的例子。

 

　　沒有人會懷疑這位曼聯名宿的足球智慧。作為球員，他一直是費格遜後期最重要的中場指揮官之一；作為教練，他在某些時候的確展現出不俗的戰術素養。但與阿迪達、法比加斯或沙比阿朗素相比，卡域克始終欠缺一種改變球隊命運的魄力。

 

普通教練管比賽，頂級領隊建文化；卡域克欠缺膽識，不夠果斷難成功

前熱刺、韋斯咸及樸茨茅夫領隊哈利列納，作為卡域克在韋斯咸青年隊的領隊，表示卡域克的個性太仁慈，他應該需要展現強勢領導力、果斷決策能力，以及在關鍵時刻作出艱難選擇的勇氣。

 

　　其中最具代表性的，就是他對核心球員的處理。

 

　　當球隊陷入低潮時，不少球迷和評論員都質疑般奴費南迪斯的踢法過於冒險，失誤率偏高，甚至影響整體攻守平衡。外界普遍認為，卡域克傾向以般奴費南迪斯作為進攻核心，甚少嘗試大幅削弱其戰術地位。。

 

普通教練管比賽，頂級領隊建文化；卡域克欠缺膽識，不夠果斷難成功

根據統計，般奴費南迪斯為曼聯在英超上陣223場，其中109勝、54和、60負，勝率約48.9%。

 

　　相反，阿迪達卻敢於作出艱難決定。

 

　　奧巴美揚曾經是隊長兼首席射手、奧斯爾作為頂級中場，照樣被清洗；即使上季度奧迪加特身為球隊隊長和進攻核心，狀態未如理想時，阿迪達亦敢於提早換人調整部署。

 

　　兩者最大的分別，不在於戰術，而在於領導能力。

 

　　這亦帶出成功領隊最重要的一項條件：膽大心細。

 

　　所謂膽大，是有勇氣作出困難決定。

 

　　好領隊很多時候都要得罪人。

 

　　當球隊需要改變時，必須敢於棄用狀態低迷的球星；當戰術方向需要修正時，亦必須敢於推翻原有部署。這類決定未必受球迷歡迎，但往往是球隊進步的開始。

 

　　而所謂心細，則是懂得照顧球隊長遠需要。

 

　　沙比阿朗素其中一個優點，就是非常重視球員結構平衡。他明白年輕球員固然重要，但球隊同樣需要老將提供經驗和穩定性，例如最近幾場安排35歲老將軒達臣上陣。因此球隊往往能夠在青春活力與成熟穩健之間取得平衡。

 

　　甘賓尼的領導力則體現在輪換管理。

 

　　以哈利簡尼為例，作為拜仁最重要的得分點，他理論上可以場場正選上陣。然而甘賓尼曾公開表示，讓簡尼輪換純粹是考慮體能負荷，希望把最佳狀態保留到球季最關鍵階段，而非短時間內把球員消耗殆盡。

 

普通教練管比賽，頂級領隊建文化；卡域克欠缺膽識，不夠果斷難成功

甘賓尼執教生涯至今累積276場正式賽事，取得150場勝仗；自執掌拜仁後更錄得約75%勝率，成功透過高位壓迫、紀律管理及輪換制度，重塑球隊競爭力。

 

　　這種思維看似簡單，但背後反映的其實是長遠規劃能力。

 

　　普通教練管理一場比賽；頂級領隊管理整個球季。

 

　　因此，一位領隊的工作從來不只是排陣和換人。

 

　　他需要建立文化、塑造紀律、培養年輕球員、管理更衣室，同時兼顧眼前成績與長遠發展。很多球迷，看到的往往只是比賽過程的九十分鐘；但真正偉大的領隊，看到的卻是未來三年、五年。

 

本週焦點

 

　　今季首場國家打吡無疑是全球焦點。

 

　　巴塞目前聯賽開季八戰全勝，高踞榜首，並於歐聯作客4比1反勝加拉塔沙雷，狀態十分強勢。耶馬、柏迪利和費明盧比斯等新生代球員持續進步，令球隊充滿活力。 

 

　　巴塞厲害之處在於入球率甚高、失球率甚少，中場串連、攻守轉換和平衡均取得非常亮麗成績，這肯定歸功於由曼城過來的洛迪。

 

　　皇馬則剛於歐聯作客4比3擊敗羅馬，麥巴比、比寧咸及雲尼斯奧斯等球星依然具備瞬間改變戰局能力。

 

　　不過從近況、狀態及主場優勢而言，巴塞始終略勝一籌；而且關鍵是皇馬更衣室氣氛不和諧，如果摩連奴在今場不做好準備，恐怕在積分榜會被拋離。

 

　　至於英超，同樣有精彩戲碼，利物浦主場迎戰白禮頓。利物浦近期先後擊敗賓福特及維拉利爾，進攻火力保持穩定。 

 

　　不過白禮頓今季表現同樣突出，早前曾3比0擊敗阿仙奴，最近更以5比0大勝水晶宮，攻守數據皆屬英超前列。 

 

　　利物浦主場應有一定優勢，但白禮頓絕對具備打敗強隊的能力，大勝阿仙奴3:0便是明證。

 

普通教練管比賽，頂級領隊建文化；卡域克欠缺膽識，不夠果斷難成功

本季英超最具驚喜的對決之一。白禮頓開季7戰攻入23球，場均超過3球，僅失5球，攻守數據高踞聯賽前列；利物浦則於7場聯賽攻入9球、失8球，整體表現較上季起伏，但仍保持主場競爭力。

 

　　另外是阿士東維拉面對曼城，同樣是一場惡戰。維拉近期回勇明顯，近5仗錄得4勝1和，合共攻入17球，歐聯更以6比0大勝費倫巴治。

 

　　而曼城雖然歐聯曾不敵巴黎聖日耳門，但聯賽7連勝，最近擊敗利物浦及葉士域治，整體陣容深度依然冠絕英超。

 

　　不過，艾馬利向來善於部署強強對碰，但若論個人能力和板凳深度，曼城仍稍勝一籌。

 

普通教練管比賽，頂級領隊建文化；卡域克欠缺膽識，不夠果斷難成功

曼城以聯賽7戰全勝姿態作客維拉公園球場，已攻入20球、失7球，展現強大進攻火力；反觀阿士東維拉開季7戰僅得8分，目前攻入8球、失11球，聯賽排名中下游。

 

Tags:#足球#阿迪達#阿仙奴#卡域克
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