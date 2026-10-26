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麥當勞優惠︱全新兩款$20下午茶餐天天供應＋萬聖節期間限定黑魂版蘑菇安格斯＋$1汽水回歸
美食情報
美食優惠

麥當勞優惠︱全新兩款$20下午茶餐天天供應＋萬聖節期間限定黑魂版蘑菇安格斯＋$1汽水回歸

搵食地圖
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TEXT:Eunice ChowPHOTO:麥當勞

　　麥當勞最新優惠速報！麥當勞驚喜加推期間限定蘑菇安格斯（黑魂版）及全新「$78香烤雞翼（意式蕃茄）分享桶(16件），為大家帶來萬聖節滋味及打卡之選。不過，最吸引還是麥當勞App即日起推出全新下午茶優惠，$20即可歎韓式甜辣麥炸雞上髀（1件）配飲品；10月26日起「$1大可樂」人氣回歸之餘，亦有$20 黃金蟹餅（1塊）配飲品優惠！

 

麥當勞優惠︱全新兩款$20下午茶餐天天供應＋萬聖節期間限定黑魂版蘑菇安格斯＋$1汽水回歸

 

　　以後假期都有得用麥當勞App歎優惠下午茶！即日起，全新推出的有「$20 韓式甜辣麥炸雞上髀（1件）配飲品」，10月26日起更有「$20 黃金蟹餅(一塊)配飲品」接力登場，兩款優惠星期一至日天天供應！「$20香烤雞翼（意式蕃茄）2件配飲品」亦繼續期間限定供應，此外「$1大可樂」將於10月26至30日期間登場。

 

麥當勞優惠︱全新兩款$20下午茶餐天天供應＋萬聖節期間限定黑魂版蘑菇安格斯＋$1汽水回歸

$20韓式甜辣麥炸雞上髀（1件）配飲品（2026年10月23日起，星期一至日下午2時至6時適用）

 

麥當勞優惠︱全新兩款$20下午茶餐天天供應＋萬聖節期間限定黑魂版蘑菇安格斯＋$1汽水回歸

$20 香烤雞翼（意式蕃茄）2件配飲品  （2026年10月23日起，星期一至五下午2時至6時適用，公眾假期除外）

 

麥當勞優惠︱全新兩款$20下午茶餐天天供應＋萬聖節期間限定黑魂版蘑菇安格斯＋$1汽水回歸

$20 黃金蟹餅（1塊）配飲品（2026年10月26日起，星期一至日下午2時至6時適用）

 

麥當勞優惠︱全新兩款$20下午茶餐天天供應＋萬聖節期間限定黑魂版蘑菇安格斯＋$1汽水回歸

$1大可樂（可選可口可樂、無糖可口可樂、雪碧或芬達汽水）（2026年10月26日起，星期一至五早上11時 – 午夜12時）

 

麥當勞優惠︱全新兩款$20下午茶餐天天供應＋萬聖節期間限定黑魂版蘑菇安格斯＋$1汽水回歸

 

　　萬聖節派對食咩好？麥當勞App推出「$78香烤雞翼（意式蕃茄）分享桶(16件）」，最適合一大班朋友開派對分享品嚐。另外，期間限定登場的蘑菇安格斯（黑魂版）以100%安格斯牛肉，配搭香煎蘑菇、新鮮洋蔥、爽脆羅馬生菜及軟滑芝士，再換上黑色漢堡包頂及包底，濃郁滋味配上暗黑型格造型，萬聖節感滿滿，更可選用「蘑菇安格斯（黑魂版）超值套餐減$3」優惠！

 

麥當勞優惠︱全新兩款$20下午茶餐天天供應＋萬聖節期間限定黑魂版蘑菇安格斯＋$1汽水回歸

全新蘑菇安格斯（黑魂版）或 蘑菇安格斯 或Double芝士安格斯 配哈囉迷你批四道菜套餐減$5

 

麥當勞優惠︱全新兩款$20下午茶餐天天供應＋萬聖節期間限定黑魂版蘑菇安格斯＋$1汽水回歸

$78香烤雞翼（意式蕃茄）分享桶(16件）

 

Tags:#美食情報#美食優惠#麥當勞#下午茶餐#萬聖節美食
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