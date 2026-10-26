香港在完善選舉制度後，展現出令人耳目一新的良好氣象。議員不僅是一份公職，更是對社會的莊嚴承諾，必須盡忠職守、行為端正。自落實「愛國者治港」原則後，這不僅確立了管治底線，更是實實在在的質素保證。現今社會各界，特別是中央方面，對治港者的操守有極為嚴格的要求，時刻以金睛火眼審視議員的行為。任何德行有虧損、品格有瑕疵的人，都絕不能容忍其擔任議員。這種對道德操守的堅持，已成為立法會未來發展最核心的新趨勢。

回顧上屆立法會換屆選舉，多位有意爭取連任的議員最終未能「入閘」。筆者聽聞，他們未能連任並非因能力不足，而是實實在在觸碰了操守的底線。據了解，有人做了不該做的事，賺了不應賺的錢，交往了不應交的異性；更有傳聞指有人因涉及家暴而被拒諸門外。這向全社會傳遞了正面信息：現今做議員單靠能力遠遠不夠，品正端行才是基本入場券，實際的品格要求比過去任何時期都嚴格，中央和特區政府要構建一支德才兼備的治港隊伍，半步都絕不能行差踏錯。

現時做立法會議員的品格要求，比過去任何時期都嚴格。(AP)

這種對操守零容忍的態度，在今年年中發生的黃錦輝事件有更深刻的體現。客觀而言，黃錦輝是一位相當有能力的學者型議員，推動創科建樹良多，平時操守不見有大問題，絕對算得上是實幹派。然而，就因一時貪杯誤事，隨即引發社會關注。據了解，有關方面已下達清晰信息，絕不容忍議員再有任何失德行為，哪怕是私人小事，只要影響管治形象便絕不姑息。在這種嚴謹健康的氛圍下，現時議員們自我要求極高，處事如履薄冰。聽聞現在議員連出行也十分謹慎，連白牌車都不敢搭，生怕惹上違規麻煩留下口實。筆者絕對支持這趨勢，嚴以律己才能真正建立威信。

除了品德要求全面提升，另一個備受討論的問題是議席數目。坊間漸有意見認為目前90位議員有過多之嫌，甚至覺得部分人在議會無甚作為。對此，筆者必須客觀指出，議員最核心、對社會影響最深遠的工作是審議法案。香港作為法治社會，目前有大量年代久遠、不合時宜的法例等待修正。面對龐大急迫的修例工作，90個議員絕對有實際需要，能讓議會運作更具規模和效率。這些在會議室內斟酌條文的工作既沉悶又繁複，市民未必了解和關心，但這才真正關係全港福祉。舉個簡單例子，目前愛護動物的法例早已嚴重過時，無法阻嚇虐待行為，類似需要迫切修改的法例比比皆是。

過去市民習慣了看議員在電視前吵吵鬧鬧做政治騷，現在議會撥亂反正，回復平靜理性，大家實事求是審理法案而不做騷了，很多市民反而不習慣，直覺認為議員無價值。當議會終於擺脫政治內耗，專心致志於實質的立法工作，這對社會長遠發展是否更好？答案顯而易見。