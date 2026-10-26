近數月，不少股民做了應節的大閘蟹，但在未來一周會有數千人，躺平也可從股市中抱走逾千萬以至百億元的賺頭。他們如何能做到？學一些財經播主的招倈語：你一定要睇到最後，才可得悉秘笈。

不過筆者不會亂花各位寶貴的看盤時間，可以直接看以下文章最後的紅字段便可。

預計Anthropic將在未來數日公開提交IPO文件，正式啟動可能成為罕見造富盛宴的上市進程--這將抬升公司7位億萬富翁聯合創始人的淨資產，並使公司數千名員工中的許多人成為百萬富翁。此次IPO的財富效應還可能在整個科技和風投生態系統中產生迴響，在AI泡沫擔憂加劇之際，為未來AI投資提供燃料。

與勁敵OpenAI一樣，Anthropic已從多個渠道籌集資金，以支持其在芯片、數據中心和人才方面的昂貴投入，從而構建更好的AI模型，並支撐其技術日益擴大的採用。Anthropic的一些最大供應商，包括Alphabet旗下的谷歌(US.GOOGL)、亞馬遜(US.AMZN)和英偉達(US.NVDA)，均已向這家初創公司投資數十億美元。這些交易曾引發市場對循環融資安排助推AI繁榮的擔憂，而如今也將為大型科技公司帶來可觀回報。

不過，在早期階段，Anthropic主要獲得富有的天使投資人支持，例如谷歌前首席執行官Eric Schmidt和聲名狼藉的FTX聯合創始人Sam Bankman-Fried。此前報道，Schmidt持有Anthropic約1%股權，這使其有望成為個人股東中收益最大者之一。

2023年，Menlo Ventures成為首批支持Anthropic的風投機構之一。當時，這家開發商被視為落後於OpenAI的劣勢玩家，幾乎談不上有甚麼收入。Menlo Ventures已向Anthropic投入超過10億美元，其中包括領投Anthropic D輪融資的5億美元支票--這是該風投機構史上最大押注。

此前報道，按最近一輪融資計算，Menlo的持股價值為140億美元。知情人士稱，這相當於不到2%的股權。另一位知情人士稱，Lightspeed Venture Partners首次投資於Anthropic的D輪，並參與後續輪次，目前持股也不到2%。Anthropic的其他主要風投股東還包括PeterThiel的Founders Fund、Altimeter、Coatue和Greenoaks。

Menlo和Lightspeed的代表均拒絕置評。

「逆向投資才是賺錢之道，」Menlo合夥人Venky Ganesan在6月接受採訪時談及該公司對Anthropic的早期投資時表示，「那是一個孤獨的時刻；幾乎沒有人想投。」

這個「逆向投資」秘笈，早於太史公《史記．貨殖列傳》中已一言總括了是：

賤取如珠玉

相傳范蠡--春秋戰國時的巴菲特，就實踐了：「冬做蟬衣，夏做棉襖」的逆向投資。而成功的逆向投資，不是跟市場對著幹，而是在無人看好之時，看到投資品的潛在價值，即是巴菲特，芒格，段永平，李祿等4位今時被公認股市上的成功價值投資者，他們的身家是以百億，千億計。

「賤取」不是愈平愈買，紅木家具價，一度被炒到開巷，今時掉價了，買了，只會使你心實，因為今時家居趨細，難放得下佔地廣的貴妃床。

黃金，每盎司自5600美元下跌了逾1600美元，見4000美元下，是否價夠賤，可以取之如珠玉？考起？稍後再談。先談談筆者的一個經歷。

70年代末，筆者曾從事電子表製造業，當時筆者廠的電子表賣至295美元一隻。兩年後，電子表是跌價至「7元兩隻表」。7元，是7港元，非美元，而這「7元兩隻表」是包含電子表製造者的辛酸，無奈與怨憤，用廣東話講是無法明白的，用潮州話講就清楚了。由於是有關問候人家令壽堂的，此處也不便言明。有興趣者找位潮州怒漢來講就好了。

另個跟當時電子表有關的是，調較時針或跳字的「巴的」，價高時賣5.8港元一粒。一年後，跌至一毫子一粒，價跌之速，快過川劇變臉。

假設閣下能賤取了珠玉，但怎才可以發達？

那就要參透太史公的：

貴出如糞土

何價為「貴」？此一如何價為「賤」一樣。考閣下的眼光，不少港業主，今時回望十多年前樓價，就知如當時，在樓價上破萬五，二萬，二萬五一呎時肯「貴」出，今時就不會：亂我心者日日有煩憂。

十多年前，港樓價「貴」時，大家都見過，但就仍視之如珠玉，而非如糞土。

上周四（22日），環球股市大跌，恒指跌逾700點，是否是可以「賤取如珠玉」？相信不少投資者是被嚇怕了，甚至在上周四下午再狠跌之時，割肉離場。如有宇樹科技（做機械人的）的持股者，在當時割肉，就吃不了上周五的20%升幅（見圖）。

宇樹科技上市即巔峰，從1100元（人幣．下同），下跌至404元，跌逾60%，市值蒸發2800億元，但自前上周五開始，宇樹科技就開始反彈，最大漲幅逾48%。

為甚麼宇樹科技可以絕地反擊？有料唄，在上周A股的人形機械人概念股已反覆走強，即是整個行業在熱門賽道上。

特斯拉(US.TSLA)CEO馬斯克在特斯拉財報電話會上表示，他堅信人形機械人整個賽道都將成為全球最大的產業，未來地球上人形機器人的數量甚至會超過人類（阿媽呀！今時全球人口逾70億呀！）他還預計，到明年年末，機器人AI、機電設計，可靠性以及使用壽命等一系列問題有望得到解決。

看到了，你信馬斯克的話，即是宇樹科技及相關公司的市場是大到無倫（逾70億台呀！）另外相關的「機器人AI，機電設計，可靠性以及使用壽命」的行業，亦會被帶挈，此一如有鑊就要有鑊剷一樣，市場/錢會是多多多多多，但有幾多投資者明白到，或怎知悉到「機器人AI，機電設計，可靠性以及使用壽命」方面的知識從而判斷出乜股是抵，物股是貴？

我們的局外人難知，就算是局內人也可以很無知，黑石集團（Blackstone，一家美國大型基金公司）CEO就是其中一個無知者：

黑石集團首席執行官史蒂芬。施瓦茨（Steve Schwarzman，中文名蘇世民）表示，公司如今對人工智能(AI)的大規模押注，源於十多年前一次偶然的相遇。

蘇世民在接受外電採訪時回憶，2015年，他在中國乘坐一輛巴士時，恰好坐在阿里巴巴創始人馬雲旁邊。馬雲主動與他談起人工智能，但蘇世民坦言：「說實話，我當時完全不知道他在講甚麼。」

蘇世民回憶道：「他解釋說，這將是影響最深遠的技術變革，並將改變整個世界。」

這次交談最終改變了黑石的投資方向。這家管理著約1.3萬億美元資產的另類投資巨頭，如今已在旗下多個業務部門全面布局AI，從計算基礎設施到相關企業股權，投資範圍不斷擴大。

黑石管理著規模約2000億美元的數據中心資產版圖，與谷歌合作開展雲計算業務。公司還持有OpenAI等AI公司的股份，同時以博通(US.AVGO)和英偉達的芯片為基礎開展融資業務。

2015年蘇世民有幸坐於馬雲旁（一般投資者點有機會與馬雲同坐呀！），馬雲分明是向蘇世民落藥，去誘之投資於馬雲的項目嘛！如果無此心，馬雲睬你都傻，不如瞌吓眼瞓，馬雲一定愈講愈嬲，因為蘇世民不知馬雲講乜，但終修成正果，因為落車之後，蘇世民被點醒了，全力押注AI產業鏈。

這個事件告訴我輩散戶，不用自卑，因為黑石CEO這號大人物，也一度對AI矇查查，他幸得馬雲點化，才投資AI有成。

但我輩散戶又不可因此而不自卑，因為稔下有無機會坐馬雲旁，被訓一席話？我稔我無機會嘞！閣下有無機會就唔知。

咁！咪無機會自AI產生的股市中發達？車到山前疑無路，但就千萬不要學魏晉時「竹林七賢」中的阮籍，見前無路，便窮途之哭。轉個彎考慮相關的ETF。

我輩散戶對AI，機械人，……等矇查查，就不如交錢與不應矇查查的ETF管理人，這可以是：

*Global X中國機械人及人工智能ETF(02807)



*恒生AI演進ETF(03438)

前者主要集中在中國，後者主要集中在香港，買ETF等於買大包圍，如閣下投資技巧好，可以考慮挑選這兩隻ETF的各前10大投資股來個別跟進（表一、表二）。

先聲明，筆者無收佣金，純介紹，投資有風險，盈虧自負，祝山前見通途。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）