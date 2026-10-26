歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

11
十二月
荃灣大會堂｜蔡楓華情深意切演唱會 荃灣大會堂｜蔡楓華情深意切演唱會
文化藝術 音樂會
荃灣大會堂｜蔡楓華情深意切演唱會
推介度：
11/12/2026 - 12/12/2026
20
十一月
灣仔香港藝術中心｜Cathay Camera Club 2026 年度攝影展：Monocolour 灣仔香港藝術中心｜Cathay Camera Club 2026 年度攝影展：Monocolour
大型盛事 展覽
灣仔香港藝術中心｜Cathay Camera Club 2026 年度攝影展：Monocolour
推介度：
20/11/2026 - 22/11/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
股市發達秘笈
股市動向
財金點評

股市發達秘笈

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　近數月，不少股民做了應節的大閘蟹，但在未來一周會有數千人，躺平也可從股市中抱走逾千萬以至百億元的賺頭。他們如何能做到？學一些財經播主的招倈語：你一定要睇到最後，才可得悉秘笈。

 

　　不過筆者不會亂花各位寶貴的看盤時間，可以直接看以下文章最後的紅字段便可。

 

　　預計Anthropic將在未來數日公開提交IPO文件，正式啟動可能成為罕見造富盛宴的上市進程--這將抬升公司7位億萬富翁聯合創始人的淨資產，並使公司數千名員工中的許多人成為百萬富翁。此次IPO的財富效應還可能在整個科技和風投生態系統中產生迴響，在AI泡沫擔憂加劇之際，為未來AI投資提供燃料。

 

　　與勁敵OpenAI一樣，Anthropic已從多個渠道籌集資金，以支持其在芯片、數據中心和人才方面的昂貴投入，從而構建更好的AI模型，並支撐其技術日益擴大的採用。Anthropic的一些最大供應商，包括Alphabet旗下的谷歌(US.GOOGL)、亞馬遜(US.AMZN)和英偉達(US.NVDA)，均已向這家初創公司投資數十億美元。這些交易曾引發市場對循環融資安排助推AI繁榮的擔憂，而如今也將為大型科技公司帶來可觀回報。

 

　　不過，在早期階段，Anthropic主要獲得富有的天使投資人支持，例如谷歌前首席執行官Eric Schmidt和聲名狼藉的FTX聯合創始人Sam Bankman-Fried。此前報道，Schmidt持有Anthropic約1%股權，這使其有望成為個人股東中收益最大者之一。

 

　　2023年，Menlo Ventures成為首批支持Anthropic的風投機構之一。當時，這家開發商被視為落後於OpenAI的劣勢玩家，幾乎談不上有甚麼收入。Menlo Ventures已向Anthropic投入超過10億美元，其中包括領投Anthropic D輪融資的5億美元支票--這是該風投機構史上最大押注。

 

　　此前報道，按最近一輪融資計算，Menlo的持股價值為140億美元。知情人士稱，這相當於不到2%的股權。另一位知情人士稱，Lightspeed Venture Partners首次投資於Anthropic的D輪，並參與後續輪次，目前持股也不到2%。Anthropic的其他主要風投股東還包括PeterThiel的Founders Fund、Altimeter、Coatue和Greenoaks。

 

　　Menlo和Lightspeed的代表均拒絕置評。

 

　　「逆向投資才是賺錢之道，」Menlo合夥人Venky Ganesan在6月接受採訪時談及該公司對Anthropic的早期投資時表示，「那是一個孤獨的時刻；幾乎沒有人想投。」

 

　　這個「逆向投資」秘笈，早於太史公《史記．貨殖列傳》中已一言總括了是：

 

賤取如珠玉

 

　　相傳范蠡--春秋戰國時的巴菲特，就實踐了：「冬做蟬衣，夏做棉襖」的逆向投資。而成功的逆向投資，不是跟市場對著幹，而是在無人看好之時，看到投資品的潛在價值，即是巴菲特，芒格，段永平，李祿等4位今時被公認股市上的成功價值投資者，他們的身家是以百億，千億計。

 

　　「賤取」不是愈平愈買，紅木家具價，一度被炒到開巷，今時掉價了，買了，只會使你心實，因為今時家居趨細，難放得下佔地廣的貴妃床。

 

　　黃金，每盎司自5600美元下跌了逾1600美元，見4000美元下，是否價夠賤，可以取之如珠玉？考起？稍後再談。先談談筆者的一個經歷。

 

　　70年代末，筆者曾從事電子表製造業，當時筆者廠的電子表賣至295美元一隻。兩年後，電子表是跌價至「7元兩隻表」。7元，是7港元，非美元，而這「7元兩隻表」是包含電子表製造者的辛酸，無奈與怨憤，用廣東話講是無法明白的，用潮州話講就清楚了。由於是有關問候人家令壽堂的，此處也不便言明。有興趣者找位潮州怒漢來講就好了。

 

　　另個跟當時電子表有關的是，調較時針或跳字的「巴的」，價高時賣5.8港元一粒。一年後，跌至一毫子一粒，價跌之速，快過川劇變臉。

 

　　假設閣下能賤取了珠玉，但怎才可以發達？

 

　　那就要參透太史公的：

 

貴出如糞土

 

　　何價為「貴」？此一如何價為「賤」一樣。考閣下的眼光，不少港業主，今時回望十多年前樓價，就知如當時，在樓價上破萬五，二萬，二萬五一呎時肯「貴」出，今時就不會：亂我心者日日有煩憂。

 

　　十多年前，港樓價「貴」時，大家都見過，但就仍視之如珠玉，而非如糞土。

 

　　上周四（22日），環球股市大跌，恒指跌逾700點，是否是可以「賤取如珠玉」？相信不少投資者是被嚇怕了，甚至在上周四下午再狠跌之時，割肉離場。如有宇樹科技（做機械人的）的持股者，在當時割肉，就吃不了上周五的20%升幅（見圖）。

 

股市發達秘笈

 

　　宇樹科技上市即巔峰，從1100元（人幣．下同），下跌至404元，跌逾60%，市值蒸發2800億元，但自前上周五開始，宇樹科技就開始反彈，最大漲幅逾48%。

 

　　為甚麼宇樹科技可以絕地反擊？有料唄，在上周A股的人形機械人概念股已反覆走強，即是整個行業在熱門賽道上。

 

　　特斯拉(US.TSLA)CEO馬斯克在特斯拉財報電話會上表示，他堅信人形機械人整個賽道都將成為全球最大的產業，未來地球上人形機器人的數量甚至會超過人類（阿媽呀！今時全球人口逾70億呀！）他還預計，到明年年末，機器人AI、機電設計，可靠性以及使用壽命等一系列問題有望得到解決。

 

　　看到了，你信馬斯克的話，即是宇樹科技及相關公司的市場是大到無倫（逾70億台呀！）另外相關的「機器人AI，機電設計，可靠性以及使用壽命」的行業，亦會被帶挈，此一如有鑊就要有鑊剷一樣，市場/錢會是多多多多多，但有幾多投資者明白到，或怎知悉到「機器人AI，機電設計，可靠性以及使用壽命」方面的知識從而判斷出乜股是抵，物股是貴？

 

　　我們的局外人難知，就算是局內人也可以很無知，黑石集團（Blackstone，一家美國大型基金公司）CEO就是其中一個無知者：

 

　　黑石集團首席執行官史蒂芬。施瓦茨（Steve Schwarzman，中文名蘇世民）表示，公司如今對人工智能(AI)的大規模押注，源於十多年前一次偶然的相遇。

 

　　蘇世民在接受外電採訪時回憶，2015年，他在中國乘坐一輛巴士時，恰好坐在阿里巴巴創始人馬雲旁邊。馬雲主動與他談起人工智能，但蘇世民坦言：「說實話，我當時完全不知道他在講甚麼。」

 

　　蘇世民回憶道：「他解釋說，這將是影響最深遠的技術變革，並將改變整個世界。」

 

　　這次交談最終改變了黑石的投資方向。這家管理著約1.3萬億美元資產的另類投資巨頭，如今已在旗下多個業務部門全面布局AI，從計算基礎設施到相關企業股權，投資範圍不斷擴大。

 

　　黑石管理著規模約2000億美元的數據中心資產版圖，與谷歌合作開展雲計算業務。公司還持有OpenAI等AI公司的股份，同時以博通(US.AVGO)和英偉達的芯片為基礎開展融資業務。

 

　　2015年蘇世民有幸坐於馬雲旁（一般投資者點有機會與馬雲同坐呀！），馬雲分明是向蘇世民落藥，去誘之投資於馬雲的項目嘛！如果無此心，馬雲睬你都傻，不如瞌吓眼瞓，馬雲一定愈講愈嬲，因為蘇世民不知馬雲講乜，但終修成正果，因為落車之後，蘇世民被點醒了，全力押注AI產業鏈。

 

　　這個事件告訴我輩散戶，不用自卑，因為黑石CEO這號大人物，也一度對AI矇查查，他幸得馬雲點化，才投資AI有成。

 

　　但我輩散戶又不可因此而不自卑，因為稔下有無機會坐馬雲旁，被訓一席話？我稔我無機會嘞！閣下有無機會就唔知。

 

　　咁！咪無機會自AI產生的股市中發達？車到山前疑無路，但就千萬不要學魏晉時「竹林七賢」中的阮籍，見前無路，便窮途之哭。轉個彎考慮相關的ETF。

 

　　我輩散戶對AI，機械人，……等矇查查，就不如交錢與不應矇查查的ETF管理人，這可以是：

 

*Global X中國機械人及人工智能ETF(02807)
　
*恒生AI演進ETF(03438)

 

　　前者主要集中在中國，後者主要集中在香港，買ETF等於買大包圍，如閣下投資技巧好，可以考慮挑選這兩隻ETF的各前10大投資股來個別跟進（表一、表二）。

 

股市發達秘笈

股市發達秘笈

　　先聲明，筆者無收佣金，純介紹，投資有風險，盈虧自負，祝山前見通途。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#股市#Anthropic上市#人工智能技術#風險投資#逆向投資#價值投資#Menlo Ventures#光速創投#谷歌#亞馬遜#英偉達#黑石集團#馬斯克#馬雲#OpenAI#埃里克·施密特#山姆·班克曼-弗里德#蘇世民#AI泡沫#機械人#AI投資#首次公開發行#股市大跌#交易所買賣基金#Global X中國機械人及人工智能ETF#恒生AI演進ETF#市場時機#創富#投資策略#科技板塊#A股#電子表
Add a comment ...Add a comment ...
美聯儲局9月不加息可能性
更多政政經經文章
美聯儲局9月不加息可能性

投票區

超級議息周
13
|
0

你認為「超級議息周」及美中期選舉過後，恒指有力轉跌為升嗎？

有力轉跌為升
38%
無力轉跌為升
31%
跌得更深
31%
投票期：2026-10-26 ~ 2026-11-26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處