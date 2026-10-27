颱風假決策，攸關選舉勝負

當「8號風球」撞上「政治學」：台灣颱風假，為何放得像一場大型心理戰？

對香港打工仔來說，最美麗的符號，莫過於早上6點打開電視，看到天文台發出那一枚醒目的「8號烈風或暴風訊號」。

那一刻，全港彷彿啟動了某種默契運作機制——市民熟練地關掉鬧鐘、退訂早茶，開始發起「打風唱K」或「麻雀局」WhatsApp群組。

然而，如果你問一個台灣人：「你們幾號風球會放颱風假？」台灣人大概會露出迷惘的眼神回答你：「我們沒有風球這種東西，我們看的是⋯⋯首長的facebook！」

在香港，「發風球」是天文台科學家的責任；但在台灣，放不放「颱風假（天然災害停止上班及上課）」，卻是各縣市首長的權限，因此成為每逢颱風季最痛苦的「政治考驗」。

台灣沒有「1/3/8/9/10號風球」這種簡單的級別。官方標準寫得極其專業——甚麼「平均風力達7級以上」、「瞬間陣風達10級以上」，或是「24小時累積雨量達350毫米以上」，但對一般民眾而言，這些數字就像微積分公式一樣抽象。大家根本不關心風速幾米，大家只關心晚間8點正，縣市長在fb粉專寫下「明天停班停課」，還是「明天照常上班上課」。

這直接衍生出一種台灣獨有的政治奇觀——「颱風造神與『卸鑊』」。

台北市長蔣萬安宣布上周五、六連放兩天颱風假後，fb湧入大批留言支持他連任，並稱他為「最帥、最瀟灑的男人」。（蔣萬安fb截圖）

如果首長在早一晚果斷宣布放假，隔天哪怕外面無風無雨、太陽高照，首長fb也會瞬間湧入數萬條「市長好帥」、「願為市長效忠」的萬民謝恩留言，一夕之間被捧為「颱風神」；但如果首長堅持「科學數據未達標」而不放假，隔天民眾冒著暴雨揸電單車上班，首長fb上就會被痛罵是「草菅人命」的罪人。

賴清德擔任台南市長期間，就曾親身經歷颱風假如何令人一夜成神，又如何轉眼變成眾矢之的。2012年8月，颱風「天秤」逼近，中南部多個縣市相繼宣布停班停課，唯獨賴清德堅持台南正常上班上課。結果翌日台南風雨不大，賴清德的判斷被視為神準，網民因此送上「賴神」稱號。

然而，2013年8月颱風「康芮」來襲，賴清德再次決定正常上班上課，台南部分地區卻出現豪雨和嚴重水浸，賴清德隨即跌落神壇並公開道歉。

賴清德擔任台南市長期間，因宣布不放颱風假後發生水災而公開道歉。

對台灣首長來說，這不是氣象學，而是「寧可多放、不要少放」的政治誘因。

台灣學者王宏恩2020年在國際學術期刊《Asian Journal of Political Science》發表研究，探討颱風假決策與選舉結果的關係。

研究結合2005年至2014年間的氣象資料、選舉結果及十組民意調查資料，發現縣市長宣布放假，而翌日颱風果然帶來強烈風雨，現任首長的選舉得票率會獲得顯著的正面回報，而且這種回報在選舉年更明顯。

更有趣的是，即使縣市長宣布放假，結果翌日風雨比預期小，研究仍發現選民會給予現任者輕微的政治獎勵。換句話說，放對假，選民會感謝；多放了假，也未必吃虧。

下月28日便是台灣地方縣市長和議員選舉，令今年颱風季的停班停課決策，格外具有政治敏感性。這張颱風假彩券背後，除了風雨數據，恐怕還多了一道縣市長不能忽視的算術題：多放一天假，究竟會增加多少張選票？

下次如果在颱風天看到台灣新聞播報市民湧入KTV、百貨公司或戲院，請不要太驚訝。那不是台灣人不怕颱風，而是他們剛剛在一場由氣象數據、政治聲量與地方角力交織而成的心理戰中，抽中了那張名為「預防性放假」的彩券。