香港快運13週年機票優惠｜13蚊飛13個指定航點：台北、河內、富國島、三亞等！日本全線$133

香港快運慶祝13歲生日，今日（10月26日）推出「13週年 Ultra Offer」超震撼生日優惠，涵蓋36個亞洲熱門及新興航點，當中有13個的「經濟飛」單程票價低至港幣13元，即是已經包括一件隨身物品及一件登機行李，果然是「Ultra Offer」！

最近大家搶演唱會飛的機會比較多，已經唔記得有幾耐無搶過平機票了！撳入搶飛網頁，見到隻「飛機」，既熟悉又陌生，希望大家都搶到平飛！留意，今次的優惠，除了包括一件隨身物品及一件登機行李的「經濟飛」之外，更提供包括一件隨身物品及一件20公斤寄艙行李的「隨心飛」，所以是絕對抵買！

北京（大興）、常州、合肥、寧波、三亞、無錫、義烏、台北、台中、高雄、峴港、河內、富國島

● 「經濟飛」單程票價低至$13

● 「隨心飛」單程票價低至$113

曼谷、清邁、布吉、亞庇（沙巴）、吉隆坡（梳邦）、檳城、克拉克、馬尼拉

● 「經濟飛」單程票價低至$63

● 「隨心飛」單程票價低至$163

東京（羽田／成田）、大阪、福岡、名古屋、沖繩、廣島、石垣、小松、仙台、高松、首爾、釜山、濟州、大邱

● 「經濟飛」單程票價低至$113

● 「隨心飛」單程票價低至$213

預訂日期：即時至2026年10月30日（23:45 香港時間）

旅遊日期：2027年1月3日至2028年3月27日（各航點或有所不同）

「13週年 Ultra Offer」指定網頁：https://www.hkexpress.com/zh-HK/offers/campaigns/13_anniversary