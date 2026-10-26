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雙11優惠2026｜屈臣氏網店買滿$1,150送即棄菲林相機（價值$199）！滿$548送麗珠蘭精華加維他檸檬茶6包
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雙11優惠2026｜屈臣氏網店買滿$1,150送即棄菲林相機（價值$199）！滿$548送麗珠蘭精華加維他檸檬茶6包

購物兵團
購物兵團
TEXT:Katty WuPHOTO:屈臣氏

　　屈臣氏網店由即日起至11月12日推出「雙11多重賞」，除了可以優惠價入手指定產品外，買滿$1,150送價值$199的即棄菲林相機，滿$548則送麗珠蘭精華加維他檸檬茶6包（或其他飲品）。同場更有秋季BB展，買指定產品滿指定金額，即送現金券或小家電，買得愈多，著數愈多。

 

　　易賞錢會員由即日起至11月12日，於屈臣氏網店購物滿指定金額，並輸入指定優惠碼，即可免費帶走限定相機及其他精選人氣禮品：

 

●    滿$548，輸入優惠碼【MEGA26】送麗珠蘭緊緻毛孔水光安瓶精華5毫升 + 隨機飲品1件
●    滿$1,150，輸入優惠碼【CAMERA1150】送屈仔限定版即棄菲林相機

 

雙11優惠2026｜屈臣氏網店買滿$1,150送即棄菲林相機（價值$199）！滿$548送麗珠蘭精華加維他檸檬茶6包

雙11優惠2026｜屈臣氏網店買滿$1,150送即棄菲林相機（價值$199）！滿$548送麗珠蘭精華加維他檸檬茶6包

 

　　易賞錢會員於屈臣氏網店購買精選產品，淨額每滿$59即可獲贈電子印花1個。儲滿指定數量，即可免費換領多款實用禮品，無論是囤貨、美妝補給、保健產品或家居用品，都可以邊買邊儲印花，將購物樂趣加碼升級。

 

雙11優惠2026｜屈臣氏網店買滿$1,150送即棄菲林相機（價值$199）！滿$548送麗珠蘭精華加維他檸檬茶6包

 

　　屈臣氏網店同步推出秋季BB展，將多重賞延伸至親子及育兒所需。即日起至11月12日，易賞錢會員選購精選BB產品滿指定金額，即享多重限定禮遇：

 

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屈臣氏網店「雙11多重賞」

網址：https://www.watsons.com.hk/zh-hk/promo-double11_2026

 

Tags:#Shopping#熱話#港漂生活情報#港漂樂活#屈臣氏#屈臣氏網店#雙11優惠2026#雙11優惠#雙11#網購#易賞錢
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