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網上情緣騙案｜中年工程師交友App情陷「台灣女Dancer」半個月被騙超過$850萬
騙局大拆解
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網上情緣騙案｜中年工程師交友App情陷「台灣女Dancer」半個月被騙超過$850萬

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:Facebook@CyberDefender 守網者

　　警方一星期接獲18宗網上情緣騙案，總損失逾$1,300萬。一名中年工程師，於交友App認識一名「台灣女舞蹈員」，再發展成為網上戀人。其後女舞蹈員的「經理人」介入，用不同藉口要求受害人轉賬，最終在短短半個月便被騙走超過$850萬！

 

　　日前，一名中年工程師透過交友App結識了一名自稱於台灣私人會所工作的女舞蹈員。兩人透過WhatsApp頻密互動，男方逐漸墮入情網。正當他以為覓得真愛之際，一名自稱為女舞蹈員的「經理人」隨即介入，以購買舞蹈考試的「人氣票」、會所會藉費、資產審查及約會為藉口，多番誘導事主轉賬，否則便不能與女舞蹈員見面。

 

　　半個月內，事主先後將合共逾850萬港元轉賬至17個對方指定的不同銀行戶口。其後，「經理人」變本加厲，要求繳付額外「行政費」並要求轉賬。此時事主已被榨乾，惟對方隨即失聯，事主始驚覺受騙。

 

　　網上交友時，請緊記：

 

　　●    切勿盡信素未謀面的網友：所有從未在現實中真正接觸、僅透過文字或視訊交往的對象，涉及金錢要求時必須零妥協、零轉賬。

　　●    切勿透露個人資料：所謂資產審查或經理人介入要求轉賬等，全屬騙徒的騙財技倆，切勿輕信。

　　●    諮詢親友意見：若對網戀對象的言行，或涉及金錢、投資的要求感到懷疑，應主動向信任的親友傾訴及尋求意見，切勿獨自承受或盲目聽信對方。

 

網上情緣騙案｜中年工程師交友App情陷「台灣女Dancer」半個月被騙超過$850萬

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

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