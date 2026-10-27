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港股見底了？
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港股見底了？

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　10月26日港股低開回升，以相對高位收，石油、煤炭等能源股領漲，半導體、黃金、光通訊板塊走弱。

 

　　大型科網股多數上漲但漲幅波動不大，其中，美團(03690)漲3.3%，百度(09998)、小米(01810)、阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)都有溫和漲幅，京東(09618)則跌0.6%。

 

內銀回勇，油股勁升

 

　　近日連續調整的內銀股重啟漲勢，工商銀行(01398)漲近3%領銜，農業銀行(01288)、交通銀行(03328)、建設銀行(00939)均上漲約1.6%；地緣風險推升油價預期，石油股板塊漲幅靠前，中海油田服務(02883)大漲7.8%，中國石油股份(00857)勁升5.8%；冬儲需求催化煤價走強，煤炭股全天活躍，中國神華(01088)績後漲2.8%；房地產及部分高股息資產同樣獲得資金關注。

 

　　長飛光纖光纜(06869)跌近9%、藍思科技(06613)跌超7%，紫金礦業(02899)、兆易創新(03986)跌近6%、華虹宏力(01347)跌近5%；綠城服務(02869)漲2%，中遠海能(01138)漲超6%。

 

個股動態：

 

　　紫金礦業：前三季度營業收入約2834億元（人民幣．下同），按年增長11.5%；淨利潤約575億元，按年增長51.9%。

 

　　中國神華：前9個月收入2960億元，按年增長9%；淨利潤473億元，按年增長2.1%。

 

　　洛陽鉬業(03993)：前三季度營業收入2072億元，按年增加42.5%；淨利潤240億元，按年增加68.2%。

 

　　麗珠醫藥(01513)：前三季度營業收入73億元，按年下降19.7%；淨利潤12.9億元，按年下降26.6%。

 

　　中煤能源(01898)：前九個月營業收入1156億元，按年增長4.6%；淨利潤127億元，按年增長2.1%。

 

　　海信家電(00921)：前三季度營業收入670億元，按年下降6.3%；淨利潤18億元，按年下降34.2%。

 

　　金風科技(02208)：前三季度營業收入約520億元，按年增長8%；淨利潤約28.8億元，按年增長11.2%。

 

　　中海油田服務：前三季度營業收入357億元，按年增加2.5%；淨利潤32億元，按年增加0.7%。

 

　　國恩科技(02768)：前三季度營業收入約177.9億元，按年增長14.8%；淨利潤約9.8億元，按年增長59.7%。

 

　　赤峰黃金(06693)：前三季度營收100.9億元，按年增加16.7%；淨利潤22.8億元，按年增加11%。

 

　　飛速創新(03355)：前九月總收入28.9億元，按年增長33.1%，經調整後淨利潤達7.8億元，按年增長68.9%。

 

　　IFBH(06603)：發盈警，預期前三季度淨利潤按年減少約60%至75%。

 

　　美圖公司(01357)：季度付費訂閱用戶數淨增約139萬，創過去四個季度新高。截至2026年9月，付費訂閱用戶數達1983萬。AI生產力應用ARR為6.5億元，按年增長40.1%。

 

　　安東油田服務(03337)：第三季度新增訂單約5.6億元，按年下降55.8%。

 

　　應星控股(01440)：擬5870萬港元出售Circle Time全部權益。

 

　　英派藥業(07630)：於2026年歐洲腫瘤內科學會大會，以壁報展示塞納帕利與選擇性PARP1抑制劑IMP1734及IMP1707的最新臨床數據。

 

　　金石控股(01943)：附屬與新樂數碼訂立算力合作框架協議。

 

　　銀河娛樂(00027)：附屬銀河娛樂場出資22.7億澳門元參與澳門特區政府引導基金。公告稱，基金將投向有助促進澳門經濟適度多元發展的重點企業及策略性產業領域，並支持澳門、橫琴粵澳深度合作區及粵港澳大灣區的聯動發展。

 

　　金沙中國(01928)：附屬VML出資約23億澳門元參與投資澳門特區政府引導基金。

 

　　美高梅中國(02282)：附屬美高梅金殿超濠出資12.4億澳門元參與澳門政府引導基金。

 

　　再鼎醫藥(09688):Zocilurtatug Pelitecan在一線廣泛期小細胞肺癌中展現出高緩解率、令人鼓舞的持久性及耐受良好的安全性特徵。

 

　　聖邦股份(03661)：擬出資2億元參與認購南京源峰磐茂股權投資基金。

 

　　廣合科技(01989)：董事長提議回購不超過1億元A股。

 

　　中國宏橋(01378)：斥資約4.5億港元回購2402.6萬股股份。

 

港股短線震盪築底

 

　　中信建投認為經過上周急跌，港股估值壓力已有階段性釋放：恒生科技指數回落至逾兩年低位，增長股殺估值較為充分，上周五市場放量反彈亦顯示低位承接資金開始活躍，內銀、公用事業等高股息資產在利率高位環境下仍具配置價值，為指數提供底部支撐。

 

　　但趨勢性修復仍需等待確認，預計指數層面以震盪築底為主，配置上紅利防禦打底、等待增長板塊企穩訊號明確的啞鈴型結構相對佔優。

 

港股見底了？

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　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

Tags:#港股#內銀股#科網股
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