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拆解內地餐飲O2O營銷操盤：湘辣辣如何藉「抖音」三步實現流量變現？
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拆解內地餐飲O2O營銷操盤：湘辣辣如何藉「抖音」三步實現流量變現？

跨境營商戰略
Rebecca Wong
跨境營商戰略
PHOTO:相片由作者提供

　　在競爭極度內卷的餐飲市場，品牌如何突破重圍，不僅讓消費者「看見」，更能讓他們直接「買單」？近期，內地湘菜品牌「湘辣辣」聯合平台IP「抖音心動大牌日」，打出了一套教科書級別的流量變現連招。

 

　　隨著消費者對品質要求提升，湘菜市場正從「重口味」向「高品質」升級。湘辣辣主打「一日兩配、只炒當餐鮮牛肉」，全國直營門店過百家。但品牌面臨的核心痛點是：如何將「品類認知」轉化為「品牌心智」？即讓大眾一想到「鮮炒黃牛肉」，就立刻去買湘辣辣的單？

 

　　與傳統砸錢投硬廣不同，湘辣辣將營銷重心徹底放在了「抖音流量變現實操」上。他們通過數據報告拋出話題，緊接著利用挑戰賽、KOL魔性舞蹈、達人探店與門店直播等數碼營銷動作，完美示範了如何將公域流量導入線下實體門店，完成O2O（線上到線下）交易閉環。對於亟需打破營銷困局的香港餐飲業而言，這套打法極具借鑒價值。

 

拆解內地餐飲O2O營銷操盤：湘辣辣如何藉「抖音」三步實現流量變現？

 

第一步：拋出爭議話題，發起全民互動「挑戰賽」

 

　　一場成功的營銷，必須先有能引發討論的「鉤子」。合作初期，湘辣辣未急於推銷，而是聯合權威媒體發布趨勢報告，指出62.1%的消費者認為「小炒黃牛肉」最能代表時下湘菜。基於此，品牌拋出話題：「辣椒炒肉之後，誰能代表今天的湘菜？」

 

　　話題有了，如何讓大眾參與？湘辣辣巧妙利用抖音互動機制，發起「#當代湘菜誰與爭鮮」全民挑戰賽。他們將行業議題轉化為低門檻的「二選一」互動貼紙。用戶只需在拍攝短片時使用貼紙，選出代表菜並發表評論。

 

　　為推波助瀾，品牌安排街頭訪問，記錄不同城市消費者的選擇。這將單向品牌宣傳，變成了全民參與的人氣投票。在觀點交鋒中，消費者對「新鮮現炒」的潛在需求被喚醒，為後續轉化蓄滿流量池。

 

第二步：KOL魔性舞蹈洗腦，將硬廣轉化為社交資產

 

　　有了話題熱度，下一步是如何突破圈層觸達潛在客群？湘辣辣摒棄毫無靈魂的產品展示，擁抱短片平台最受歡迎的娛樂化表達——魔性變裝與舞蹈。

 

　　品牌策劃了「湘辣辣超級迎賓」角色，邀請頭部KOL變裝演繹。極具反差感的服裝、洗腦的音樂及簡單舞蹈，迅速在平台上掀起模仿熱潮。短片平台的核心優勢在於算法推薦，這種輕量、娛樂性內容極易引發點贊與跟風。

 

　　在此語境下，產品不再是被生硬推銷的商品，而是融入視覺沖擊的元素。湘辣辣借助平台生態，成功將品牌IP轉化為可傳播的社交內容資產。當魔性舞蹈跨界曝光時，「鮮炒」的印記也深植年輕用戶心智。

 

拆解內地餐飲O2O營銷操盤：湘辣辣如何藉「抖音」三步實現流量變現？

 

第三步：達人探店疊加「門店直播」，精準收網完成交易閉環

 

　　流量再大，若不能變現終究是虛假繁榮。營銷最關鍵的一步：如何將線上聲量精準轉化為線下真實客流？湘辣辣的答案是：「達人深度探店」配合「實景門店直播」。

 

　　熱度最高峰時，大批美食KOL湧入線下門店沉浸式探店。鏡頭完整記錄鮮牛肉運送、切配、下鍋鮮炒到上桌的全過程。達人們從食材鮮度、口感層次等維度，將「鮮」這個抽象概念，轉化為讓人垂涎的具象畫面，直擊食客味蕾。

 

　　更具殺傷力的是，湘辣辣攜手平台首次將官方直播間搬進實體門店。直播中，品牌延續代表菜的辯論熱度，一邊實時展示誘人的鮮炒過程，一邊在直播間掛出極具吸引力的專屬團購優惠套餐。

 

　　這招堪稱點睛之筆。觀眾在被美食畫面刺激食欲的當下，立刻點擊屏幕購買優惠券。從「內容種草」到「情緒共鳴」，再到「即時消費」與「線下核銷」，整個消費決策鏈條在一個APP內無縫完成。直播間不僅是發聲大聲公，更是高效提款機。

 

拆解內地餐飲O2O營銷操盤：湘辣辣如何藉「抖音」三步實現流量變現？

拆解內地餐飲O2O營銷操盤：湘辣辣如何藉「抖音」三步實現流量變現？

 

重塑餐飲數碼營銷新標准

 

　　回顧此次戰役，平台提供的不僅是公域流量，更是一套成熟的商業轉化底層邏輯。從制造話題引發關注，到互動玩法推動傳播，再到實景直播促成交易，每步環環相扣，直指「流量變現」。對香港餐飲品牌而言，這提供了極佳範本：在注意力碎片化時代，單純曝光已經失效。唯有理解平台生態，用娛樂化內容包裹品牌價值，並利用O2O工具縮短交易路徑，才能真正將線上的「點贊」，轉化為線下收銀機裏的利潤。

 

Tags:#辦公室求生術#港漂生活情報#湘辣辣#抖音#湘菜#O2O
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