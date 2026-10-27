特朗普助選、美加關稅戰、復仇無間斷

美國國會的中期選舉11月3日舉行，目前已進入最後一周衝刺階段，共和黨與民主黨的參選人除了在電視節目和社交媒體上投放競選廣告，還分別拉來黨內最有號召力的政客為自己站台拉票。上星期，共和黨籍的總統特朗普和民主黨籍的前總統奧巴馬，分別在黨友的競選造勢大會上發表演講，試圖借助自己的光環，把一部分政治資本轉給正在苦戰中的本黨候選人，幫他們拉高人氣。兩人都強調自己的政績、抨擊對手，目的是刺激本黨的忠實選民出來投票。

從整體形勢來看，最新民意調查結果顯示，民眾的投票取向幾個月來並未發生太大變化，民主黨會取得更多國會席位，因為特朗普本人的民意支持度仍然很低，選民對他的執政表現普遍感到不滿，主要原因是油價高企、通脹未降、生活壓力日益沉重，而特朗普承諾的新就業機會並未出現。人們對現實不滿，尤其是年輕人找不到理想的工作、買不起房、孩子進不了好學校、中產夢碎，這些痛苦代表了美國人常說的“affordability crisis”（承受不起帶來的危機）。引發這一危機的直接原因，恰恰是特朗普主導的對伊戰爭及其高關稅政策，這也是奧巴馬在集會上抨擊特朗普的頭號標靶。

一旦選民陷入此類悲觀情緒，掌權的政黨就會在選舉中遭受重創。如果是總統大選年，反對黨候選人肯定能入主白宮。1980年，共和黨總統候選人列根用一句話直擊選民內心：“Are you better off than you were four years ago?”（你的日子過得比4年前更好嗎？），順利擊敗在任總統卡特。1992年，克林頓用“It's the economy, stupid”（關鍵是經濟太差），點出當時民眾最關心的社會問題，引發選民的共鳴和求變意識，最終以微弱優勢當選總統，把在任總統老布殊拉下馬。

特朗普本月到八個州為共和黨州長和議員候選人拉票，不時手舞足蹈。 (AP)

今年不是總統大選年，只選聯邦眾議員、三分之一參議員和一些州的州長。因為不選總統，一些選民下周二未必出來投票，於是特朗普本月到八個州為共和黨州長和議員候選人拉票。月初在南阿拉巴馬大學體育館舉行的一次集會上，他發出呼籲：「就當我的名字在選票上。」他還自得其樂，手舞足蹈，在場的民眾手裏揮動MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）標語牌，熱情高漲。

關稅影響北部選情，黨友要求減稅助選

在深紅色（受共和黨人掌控）的南部地區，MAGA選民較多，特朗普現身拉票似乎對共和黨候選人有幫助，可望拉高投票率。但在北部與加拿大接壤的一些州，當地人對特朗普的經濟政策非常不滿，連共和黨議員都要求特朗普削減對加拿大的關稅，因為特朗普對加拿大開打關稅戰，對緬因州、密歇根州、明尼蘇達州及俄亥俄州等鄰近加拿大的地區是一場噩夢，嚴重打擊了當地經濟。

以緬因州為例，該州位於美國東北角，與加拿大的陸路邊境長達983公里，沿途共有24個出入境口岸，雙方人員交往和商業聯繫非常密切。該州的主要經濟支柱是林業、造紙、漁業以及農業和皮革、製鞋等傳統行業，百分之九十以上是小型企業，人口百分之九十以上是白人。

緬因州聯邦參議員蘇珊．柯林斯(Susan Collins)是這個藍州（民主黨控制的州）唯一的共和黨籍聯邦議員，1996年首次當選，今年尋求第五次連任，是該州當選時間最長的聯邦議員，也是參議院目前當選時間最長的女參議員。她身處藍州，但立場溫和，投票時不一定遵守共和黨的立場，曾贊成彈劾特朗普，所以連任30年，始終屹立不倒。

柯林斯是藍州緬因州唯一一個共和黨籍參議員 (AP)

自稱立場獨立的柯林斯今年在競選連任時，遇到了前所未有的挑戰，並非因為民主黨對手有多強，而是因為很多過往支持她的選民對這兩年共和黨執政團隊尤其是特朗普本人反感強烈，因為特朗普發動對伊朗的戰爭，推高了油價，讓每天開車返工的勞工階層飽嘗高油價之苦，而且還要受關稅衝擊。如果這些選民不出來投票，柯林斯就可能落選，共和黨在新英格蘭地區唯一的旗幟就要被人拔起。

柯林斯公開要求特朗普取消一部分對加拿大的關稅，而且在造勢大會上強調自己在很多問題上代表緬因州的利益，在參議院表決時對特朗普政府的議案投過多次反對票。這與南部紅州共和黨候選人強調他們與特朗普的親密關係形成鮮明對比。

考慮到柯林斯的選情及共和黨在參議院選舉中的嚴峻局面，特朗普上周批准暫停對加拿大部分商品的進口關稅，包括木材產品、紙類產品、包裝箱及一些漁業生產工具等。這些產品有些在美加兩國做不同階段的加工，有些產品美國已不再批量生產，只能從加拿大進口，但對緬因州的居民卻是不可或缺的。特朗普針對緬因州的「紓困措施」在投票前不足10天終於兌現，令柯林斯可以向選民作出交代，顯示她在華盛頓的能量，但最終能挽回多少張選票，還要等下周二開票才知道。

資深議員初選被廢，布殊家族忍無可忍

除了緬因州聯邦參議員的選戰之外，另一場引起美國輿論關注的選戰是德克薩斯州聯邦參議員之爭。這場硬仗不僅是共和黨與民主黨的巔峰對決，而且更多是共和黨內部的混戰，讓外人看得眼花繚亂。

共和黨籍德州現任參議員科寧相當資深，曾批評特朗普的政策。(AP)

德州是排在加州之後的美國本土第二大州，幅員遼闊、人口增長迅速。除了傳統的石油化工業，航天、電子等先進製造業也在過去幾十年間迅速發展，在一些領域目前處於全球領先地位。德州是共和黨佔壓倒性優勢的州，過去30多年在全州範圍的選舉中，勝出的州長、副州長、聯邦參議員都是共和黨人。現任聯邦參議員科寧( John Cornyn)相當資深，首次當選是在2002年，當時的總統是小布殊(George W. Bush)。在那之前，小布殊曾任德州州長，科寧曾是該州最高法院的一位法官。

科寧在參議院有資歷，影響力不小，但因為曾經對特朗普的政策提出過批評，令特朗普記恨不已。作為德州選出的聯邦參議員，他自然要保護德州選民的利益。在特朗普第一個任期內，科寧對特朗普要廢除實行多年的《北美自由貿易協定》發出警告，認為這會嚴重損害美墨雙邊貿易和工業發展。他與30多位參議員聯署請願書，要求特朗普保留《北美自由貿易協定》，這讓特朗普很惱火。如今特朗普二度當選，大權在握，科寧成為他復仇的目標之一。

在今年共和黨參議員初選期間，特朗普支持挑戰科寧的德州總檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)。特朗普讚揚帕克斯頓是「真正的MAGA勇士」，但這位「勇士」其實醜聞纏身，3年前曾經被德州眾議院展開彈劾調查，確認有濫用公共資源、收受賄賂等多項違法行為。隨後州參議院依法展開彈劾調查和審議，最終投票時只因共和黨議員佔多數而令他逃過一劫，免被彈劾。特朗普欣賞帕克斯頓是因為他在2020年總統大選結束後，與特朗普保持一致，堅決不承認選舉結果，這讓特朗普對他另眼相待，支持他打敗對自己不忠誠的科寧。在特朗普的世界裏，忠誠度排第一位。

獲特朗普支持的德州總檢察長帕克斯頓（圖）在共和黨初選挑戰科寧，最終壓倒性勝出。(AP)

由於德州MAGA選民較多，特朗普的支持意義重大，曾經勢均力敵的一場較量，最終以帕克斯頓壓倒性勝出劃上句號，這一結果讓與科寧關係較好的布殊家族非常憤慨，而這又與2016年的總統大選有關。在當年共和黨黨內初選期間，特朗普擊敗了小布殊的弟弟、曾任佛羅里達州州長的杰布．布殊(Jeb Bush)。不久前，小布殊的女兒芭芭拉據報捐款給帕克斯頓的競爭對手、民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)，而她的叔叔、小布殊的弟弟尼爾．布殊(Neil Bush)，也表示支持塔拉里科。最新民調顯示，塔拉里科領先帕克斯頓的優勢比較明顯，不知與布殊家族人士的跨黨派支持有無關係。一周後，有可能出現德州政治競選歷史上的一次大翻盤，民主黨在深紅地區插上一面大旗。如果是那樣，特朗普可能還會再找機會報復幫塔拉里科獲勝的布殊家族成員，以他強烈的復仇之心，估計他是不會收手的。最新又有一個事例，聯邦司法部第三次起訴聯邦調查局前局長科米(James Comey)，顯然是因為特朗普至今沒看到科米服軟，所以還要用公權力繼續報復下去。