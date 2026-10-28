巴西總統盧拉連任與全球南方的戰略防禦（有片）

2026年10月25日，巴西左翼總統盧拉以51.79%的得票率險勝連任。這場勝利在南美洲地緣政治劇烈右轉的關鍵時刻，定下了分水嶺式的基調。當前的南美洲，正迎來強勁的右翼反彈浪潮——阿根廷極右翼總統米萊(Javier Milei)的激進改革方興未艾，而委內瑞拉馬杜羅政權已於年初被美國推翻，繼任的過渡政權實質上面臨華盛頓的深度制約。在「新門羅主義」強勢回歸與本土右翼勢力的夾擊下，盧拉再度勝出，不僅為南美洲踩下了關鍵的煞車，而巴西作為南美唯一的金磚國家，更直接穩住了中國的拉美布局與巴西自身的戰略自主之路。

事實上，在拉美左翼陣線基本瓦解的「孤島」現實下，盧拉的勝出起到了地緣政治「防洪堤」的決定性作用。巴西作為佔據南美洲半壁江山的超級大國，其政權沒有落入極右翼手中，直接打破了阿根廷米萊試圖構建「全拉美右翼強人同盟」的藍圖。

盧拉成功連任，穩住了中國的拉美布局與巴西自身的戰略自主之路。(AP)

如果巴西易幟，「巴西－阿根廷」兩大經濟火車頭將全面合流並倒向華盛頓。盧拉的留任，保住了全球南方敘事在拉美的最大陣地。同時，憑藉巴西無可替代的體量與外交資歷，盧拉成為南方共同市場(Mercosur)等拉美本土一體化機制免於徹底癱瘓的最後磐石，防止了整個南美洲陷入政治碎片化與對美國勢力全面附庸化。

對北京而言，盧拉的連任，為中國在南美洲的長期布局爭取到難得的「戰略喘息期」。當前華盛頓對中國在拉美擴張的警惕達到頂峰，並藉由操控委內瑞拉的局勢發展，試圖築起排華的供應鏈長城。盧拉的勝出，首先為中國提供了穩定的「大宗商品避風港」，確保了鐵礦砂、大豆等戰略資源的供應鏈安全。

更重要的是，在綠色轉型與高科技領域，盧拉政府對中國企業（例如比亞迪在巴西設立大型生產基地、華為5G建設）抱持開放態度，這長達4年的政策綠燈，讓中國的高新產業暫時得以免於美國發動的強迫脫勾。但這畢竟只屬於一種防守，在周邊鄰國全面親美或受美方控制的包圍網下，中國在拉美進一步推動「一帶一路」戰略的阻力已顯著增大。

選民投票給盧拉，表明不想巴西成為美國的附庸。(AP)

回到巴西本身，盧拉的勝出，可說是拒絕了將國家命運降格為美國的附庸，保住了巴西作為獨立全球大國的地位。可是，在內外環境劇變的2026年，這條戰略自主之路可謂步步驚心。縱觀外圍環境，巴西面臨前所未有的「戰略孤立」，面對採取激進美元化且極度親美的阿根廷，以及在能源與外交上受制於華盛頓的委內瑞拉，巴西在推動國際多邊主義與本幣結算時，面臨龐大的地緣牽制。

在內部，「朝小野大」的結構性困局，更是盧拉揮之不去的陰影，國會多數席次依然牢牢掌握在右翼保守派手中。這意味著，盧拉在外交上的每一次重大「自主」舉措，都會在國內遭遇強大右翼勢力的彈劾威脅與政治清算，迫使自主之路從攻勢轉為守勢。

因此，2026年巴西大選，乃是全球南方國家面對大國地緣政治回歸與本土保守主義反彈的一場關鍵防禦戰。盧拉的再度勝出，雖然無法逆轉整個南美洲大勢向右轉的歷史周期，但巴西成功保住了南美洲一體化的殘存火種，為中國的拉美布局築起一道防線，也為巴西留住了自主尊嚴。

阿根廷極右翼總統米萊走親美路線，並試圖構建「全拉美右翼強人同盟」。(AP)

在未來的4年裏，我們可以留意拉美如何呈現出「阿根廷－委內瑞拉」親美軸心與巴西自主多邊主義的長期拉鋸，而這場拉鋸戰的最終代價，是拉美地區在全球南方反對新殖民主義與爭取國際秩序話語權的棋局中，實質上自我消解了集體力量，退守為一場艱難的陣地防禦戰。

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