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滙控業績不及預期
股市動向

滙控業績不及預期

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　恒指尾市一度跌破23000點，科網股下跌，疊加滙控(00005)業績不及預期，內房、生物醫藥及新能源車股走低。

 

　　香港本地銀行股龍頭滙豐控股股價跳水，大跌5.6%，第三季業績低於預期。

 

　　中銀香港(02388)、渣打銀行(02888)跟跌；內房與醫藥板塊延續弱勢，生物技術、藥品板塊同樣跌幅明顯，汽車股、手遊股、乳製品股、紙業股、建材水泥股等紛紛走低。

 

保險內銀股撐大市

 

　　保險股、內銀股是昨日（27日）全天表現最堅挺的方向之一，同時力撐大市！其中，中國財險(02328)漲2.4%，工商銀行(01398)漲超2%，受外圍帶動的存儲半導體股尾盤多數依舊強勢，連續下跌的有色金屬股反彈。

 

個股業績，新聞：

 

　　中信證券(06030)：前三季度營業收入665.9億元（人民幣．下同），按年增加18.6%；淨利潤310.2億元，按年增加32.7%。其中，三季度營收168.9億元，按年減少26.6%，淨利潤76.7億元，按年減少20.2%。

 

　　藥明康德(02359)：前三季度實現收入455.4億元，按年增長38.6%；淨利潤191.6億元，按年增長62.4%。

 

　　公告還稱，藥明康德預計2026年整體收入由585至605億元上調至610至619億元，持續經營業務收入按年增速上調至40%至42%。

 

　　中興通訊(00763)：三季度營業收入388.1億元，按年增加34%；淨利潤13.1億元，按年增加394.5%。

 

　　裕元集團(00551)：預計前三季度淨利潤按年減少大約50%至55%，主要由於集團製造業務的經營環境面臨多重挑戰，需求疲弱導致銷售規模下降，疊加成本上升及產銷承壓。

 

　　中集安瑞科(03899)：前三季度收入205.2億元，按年增加6%；淨利潤8.2億元，按年增加6.5%。

 

　　諾誠健華(09969)：前三季度總營業收入為21億元，按年增長88.2%；淨利潤約6.6億元，按年比較扭虧為盈。主要為核心產品奧布替尼持續放量、坦昔妥單抗和佐來曲替尼新增銷售貢獻及授權許可協議完成後續里程碑交付。

 

　　中國心連心化肥(01866)：前三季度營收230.4億元，按年增長28%；淨利潤11.4億元，按年增長42%。

 

　　晶合集成(02249)：三季度收入32.5億元，按季增長9.9%，按年增長19.6%；淨利潤2.3億元，按季增長17.8%，按年增長5.2%。

 

　　濱海投資(02886)：前三季度銷氣量按年增長約4%。

 

　　李寧(02331)：三季度電子商務虛擬店舖業務取得高單位數增長。

 

　　中國通才教育(02175)：已成立一家全資子公司，運營Aigc培訓項目。

 

　　羅博特科(03757)：其H股調入港股通標的證券名單。

 

　　高鑫零售(06808)：認購工商銀行5億元的結構性存款產品。

 

　　天數智芯(09903)：獲多家銀行授予的綜合銀行授信總額超過120億元。

 

　　映恩生物(09606):DYNASTY-Breast02全球3期臨床試驗(NCT06018337)已達到其主要研究終點。

 

　　康寧傑瑞製藥(09966)：於2026年ESMO大會上展示JSKN003的最新研究進展。

 

　　維立志博(09887)：維利信R治療肺外神經內分泌癌、膽道癌及結直腸癌的更新臨床及轉化數據於2026年歐洲腫瘤內科學會(ESMO)大會上發表。

 

　　中信銀行(00998)：完成發行100億元「三農」專項金融債券，首個利率調整期票面利率為1.52厘，固定息差為0.15厘。

 

　　大金重工(01081)：董事會主席提議回購公司H股股份，不超過H股總股份的10%。

 

　　丹諾醫藥(06872)：擬回購不超過5000萬元的H股。

 

　　美的集團(00300)：斥資約1.21億元回購140.9萬股A股，回購價格為每股85.1至86.57元。

 

銀河證券：關注創新藥高息股

 

　　兆易創新(03986)：斥資約2001萬元回購7.3萬股A股，回購價格為每股275.8至278.16元。

 

　　銀河證券認為：美聯儲局議息會議窗口期，儘管不具備系統性反轉的條件，但超跌後的結構性機會集中在紅利與創新藥兩條線上。科技板塊的參與價值取決於美聯儲局決議落地後的市場情緒修復程度。建議關注：低波紅利；創新藥及CXO板塊；科技板塊。

 

滙控業績不及預期

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　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#滙控業績#恒指#科網股#內房股#生物醫藥股#新能源車股#銀行股#保險股#半導體股#滙豐控股#中銀香港#渣打銀行#中國財險#工商銀行#中信證券#藥明康德#中興通訊#裕元集團#中集安瑞科#諾誠健華#中國心連心化肥#晶合集成#濱海投資#李寧#中國通才教育#羅博特科#高鑫零售#天數智芯#映恩生物#康寧傑瑞製藥#維立志博#中信銀行#大金重工#丹諾醫藥#美的集團#兆易創新#銀河證券#美聯儲局#創新藥#高息股#CXO板塊
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