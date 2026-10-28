上日我提到，今時今日，當美國的10年期國債債息升破5%以上時（近日10年期債息稍稍回落，跌穿5%），有不少朋友，尤其是對投資有一定認識，又有一定財力者，都認為這次是難得的買美債機會，因為簡簡單單，就可以為自己的資產，鎖定未來10年的回報。事實上，以無風險資產計，5%回報確實很吸引了。

本來，今日我想從美元和美債前景的角度，繼續分析大家應否以美債作為自己的退休投資工具之一，不過有朋友問我，債息升破5%，是否等於每年收到5%的債息收入？

我認為，這個問題有點意思，因為對普羅大眾來說，財經新聞所說的債息升破5%，彷彿就是投資者每年都賺到5%的債息收入。其實，這是有點誤導的。

因此，今日我想先替大家補一補課，談談「孳息率」這一事，下次才和大家分享我對美元和美債前景的看法。

買入債券可有兩種回報，一種是利息回報，另一種是債券價格回報。(Shutterstock)

我認為，財經新聞應該準確地說，現在升破5%的，是10年期的美債「孳息率」，而不是純粹的「票面息率」。

這到底是甚麼一回事？其實，買入債券可以有兩種回報，一種是利息回報，另一種是債券價格回報。今時今日（早前）所說的美國10年期債息升破5%，其實是包括兩種回報的。

買入債券後，你會定期收到債券的派息，一般是半年派息一次，但今時今日買到的美債，有不少都是在美國低息周期時所發行的，當時的票面息率(Coupon Rate)都不高，可能只有2%至4%左右。

由於市場預期美國會加息，因此，投資者會沽出手上的低息債券，等待機會買入更高回報的債券。如果大家都這樣做，債券價格就會下跌（和股票的運作一樣），而當債券價格下跌了，即是面值100元的債券，現在只需要90元，甚至更低的價錢就可以買到。

這樣的話，等到債券到期，或你在持有期間沽出債券，收回100%本金時，你就可以賺到債券升值的回報，因為你是以折讓價買入該債券。如果你以90元買入值100元的債券，你就有額外10%資產升值的回報，再將這總數10%的回報攤分到你持有該債券的年期上，如果剛好是每年2%，而票面息率是3%的話，總回報才是我們一直所說的5%！而這個5%，是「孳息率」，而不是單單的「票面息率」。

這一點對於持有債券收息的退休人士來說，其實是頗重要的，因為退休人士更著重的是現金流，而不單單是資產升值。

最後，我想補充一點，如果在低息周期發行的債券陸續到期，美國政府是會不斷推出新債去冚舊債的。這時，如果市場利率真的升至接近5厘，新發行的債券，票面息率就可能升至5%或接近5%。這樣的話，持有這類債券，就真的每年會收到5%的現金收入了！

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