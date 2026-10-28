越捷航空限時$0機票︰直飛胡志明市及富國島，全新河內往來台南航線＋恢復胡志明市往來清邁直航

$0 機票直飛胡志明市/富國島！為慶祝越捷航空全新的「河內—台南」航線正式開通，以及「胡志明市—清邁」直航服務全面恢復，推出最新優惠數百萬張低至 $0（不包括稅項及附加費）的 Eco 經濟機票，每人需付千多元機場稅及費用即可出發，最啱輕裝上陣愛快閃遊的朋友！

即日起至 2026 年 11 月 1 日晚上 23:00，旅客可透過越捷官網 www.vietjetair.com或APP 預訂此優惠機票。優惠適用於所有在 2026 年 11 月 1 日至 2027 年 10 月 31 日期間出發的航班，當中包括香港至胡志明市及富國島的航線。打算去胡志明市及富國島旅遊的朋友要搶平機票啦，限時特價機票數量有限。

• 訂票時間︰2026 年10 月26日至2026 年11 月1日

• 飛行時間︰2026 年 11 月 1 日至 2027 年 10 月 31 日

另外，新開通的「河內—台南」航線及恢復的「胡志明市—清邁」航線，均會提供每週四班來回航班。這些新航線將為香港旅客帶來更無縫的連接體驗，讓大家可以經由胡志明市飛台南或清邁，一個旅程兩地遊！

幫大家check 過$0 機票︰2027年4月及5月最多$0香港直飛胡志明市機票，以5 月7日為例香港往胡志明市19:50 - 21:20 航班，5月12日回程胡志明市飛香港15:25 - 18:50，每人需付$1253.78的機場稅及費用。留意，$0機票包7 公斤手提行李，不包含托運行李（可選）、熱食、三合一便利套裝、選座、更改航班、日期、行程、更改乘客姓名及票價差額（如果有）。

至於富國島 $0 機票︰2027年4月及5月都有得揀，不過去程為星期二、四、六，回程返港同樣為星期二、四、六，以4 月15日為例香港往富國島16:40 - 18:25航班，4月20日回程富國島飛香港 12:00 - 15:40，每人需付$1054.48的機場稅及費用。留意，$0機票包7 公斤手提行李，不包含托運行李（可選）、熱食、三合一便利套裝、選座、更改航班、日期、行程、更改乘客姓名及票價差額（如果有）。