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六合彩投注站風水大揭秘！屯門市廣場、中環士丹利街投注站易中頭獎？解析天橋壓頂、虎口對沖財運外洩特徵
風水玄學

六合彩投注站風水大揭秘！屯門市廣場、中環士丹利街投注站易中頭獎？解析天橋壓頂、虎口對沖財運外洩特徵

風水蔣知識
風水蔣知識

 

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。人人都想中六合彩頭獎，究竟哪些投注站最幸運？背後又隱藏著甚麼風水玄機？今集《風水蔣知識》將根據香港賽馬會公布的「十大幸運投注站」名單，從風水角度深入分析哪些投注站特別容易誕生頭獎得主，為大家揭開箇中奧秘。

所謂「幸運投注站」，從另一個角度來看，可能正正因為其風水存在某些缺陷。今集節目中，蔣匡文博士將逐一剖析多個長期名列前茅的幸運投注站，包括屯門市廣場投注站、中環士丹利街投注站、上環干諾道西投注站、觀塘開源道投注站、上水石湖墟投注站，以及荃灣青山道投注站。這些投注站表面上人流暢旺、生意興隆，但從風水角度來看，卻各自帶有不同的「破局」特徵。例如昔日長期高踞榜首的中環士丹利街投注站，多年來一直受「虎口」格局影響，猶如不停吞噬投注站的財氣，不過近年頭獎幸運兒數目減少，原來與環境改變有密切關係。

至於近年熱門的屯門市廣場投注站，因受到天橋及隔音屏障夾擊，形成特殊的破財格局。此外，節目亦會深入分析觀塘開源道投注站排名近年持續下跌的原因，以及上水石湖墟投注站和荃灣青山道投注站獨特的風水格局。即聽蔣匡文博士詳細解說！

溫馨提示：本集內容純屬風水學及民俗文化角度的知識分享，僅供娛樂及參考之用，並不構成任何投資或投注建議。博彩有風險，請量力而為，理性參與。

 

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。以上內容純屬嘉賓個人意見

 

Tags:#風水玄學#香港賽馬會#幸運投注站#屯門市廣場#中環士丹利街#蔣匡文#風水蔣知識#馬會#六合彩#中獎#財運#投注站#風水#術數
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