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香港美酒佳餚巡禮2026︱10.29開鑼六大攻略︰網上購票免入場費＋周五周六開放至凌晨1時＋星級美食預告
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香港美酒佳餚巡禮2026︱10.29開鑼六大攻略︰網上購票免入場費＋周五周六開放至凌晨1時＋星級美食預告

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:EunicePHOTO:HKTB

　　香港美酒佳餚巡禮回歸！年度旗艦盛事「香港美酒佳餚巡禮」將於明天（10月29日）至11月1日舉辦，以「品味世界之最」為主題於中環海濱及添馬公園展開。今年巡禮規模比去年更大，設超過340個攤位，準備入場的你注意，會場設有中環及金鐘兩個入口，無論由港鐵中環站或金鐘站出發，均可抵達會場，周五及周六更首度延長開放至凌晨1時，出發前記得先看以下六大必玩攻略！

 

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香港美酒佳餚巡禮2026｜率先睇「恒基」 必試美食：唐述「50年陳皮普洱茶雞蛋仔」、SAYA「芒果糯米飯米紙卷」

香港美酒佳餚巡禮2026︱中環海濱10月29日登場首設品酒導賞＋擴大規模逾340個攤位＋15星5鑽美饌＋品味證早鳥優惠

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱10.29開鑼六大攻略︰網上購票免入場費＋周五周六開放至凌晨1時＋星級食預告

 

攻略1 網上購票免入場費 美國運通卡增值品味券享8折

 

　　想玩得更盡興，記得預先網上購票！即日起至11月1日透過Trip.com購買「品味證」或「尊尚品酒證」，即可免收入場費（原價HK$40）。「尊尚品酒證」低至HK$558（總值港幣900元），已包16張品味券、尊尚酒杯、尊尚名酒區入場券及折扣優惠券。記住，入場前一刻都可上網購票免入場費。活動期間，參加者以合資格美國運通卡於會場增值品味券，可專享8折優惠， 試得更多、玩得更盡興。65 歲或以上長者、3 至 11 歲兒童、全日制學生及殘疾人士可享半價優惠入場； 3 歲以下兒童免費入場。

 

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱10.29開鑼六大攻略︰網上購票免入場費＋周五周六開放至凌晨1時＋星級食預告

 

Trip.com 購票網站: https://hk.trip.com/w/winendinehk

美國運通優惠詳情：go.amex/2026wndgwpntoken

 

攻略 2  夕陽下免費品酒 咖啡園驚喜聯乘

 

　　今年巡禮帶來一系列期間限定體驗，由夕陽下免費品嚐珍釀，到添馬公園的多元咖啡體驗，無論是酒迷還是咖啡迷，都可找到心水節目。

 

• 「黃昏美酒薈派對」 免費品嚐限量法國珍釀

 

　　想伴著維港夕陽細味法國名釀，不要錯過於場內主舞台舉行的「黃昏美酒薈」。首日酒單匯聚六款波爾多紅酒，引領參加者遊歷 Bordeaux Supérieur、Médoc、Côtes deBourg、Blaye Côtes de Bordeaux、Graves及Saint-Émilion Grand Cru，領略不同產區的風土個性；翌日則有勃艮第名莊 Domaine Méo-Camuzet 釀製的 Clos de Vougeot Grand Cru 2014華麗登場，以成熟細膩的特級園佳釀，為夕陽下的品酒之旅留下醉人回憶。活動須於主舞台即場登記，名額有限，先到先得。

 

黃昏美酒薈時間

 

　　• 10月30日（星期五）：下午5時45分

　　• 10月31日（星期六）：下午6時

　　• 咖啡迷切勿錯過添馬公園「 咖啡園」

 

　　位於添馬公園、鄰近金鐘入口的「咖啡園」，雲集13間人氣咖啡品牌、得獎咖啡師、知名烘焙師及意式薄餅機械人，帶來多個香港老字號及創意品牌的驚喜聯乘，包括鴻運冰廳餅店、公利真料竹蔗水 x 吱吱朕、麥子啡酒等，讓大家由早到晚感受咖啡文化魅力。

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱10.29開鑼六大攻略︰網上購票免入場費＋周五周六開放至凌晨1時＋星級食預告

愛爾蘭鴛鴦 鴻運冰廳餅店C305攤位︱3張品味券

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱10.29開鑼六大攻略︰網上購票免入場費＋周五周六開放至凌晨1時＋星級食預告

公利黑羅漢 公利真料竹蔗水 x 吱吱朕C304攤位︱3張品味券

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱10.29開鑼六大攻略︰網上購票免入場費＋周五周六開放至凌晨1時＋星級食預告

曼特寧咖啡烤朱古力麥芽黑啤 麥子啡酒C303攤位︱3張品味券

 

攻略3大師班、導賞路線、限時優惠一次掌握

 

　　尊尚名酒區會舉行逾20場品酒大師班，今年巡禮亦首設三條主題品酒導賞路線；場內亦有「Ring the Bell」限時品酒優惠，讓參加者以優惠品味券品嚐精選佳釀。

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱10.29開鑼六大攻略︰網上購票免入場費＋周五周六開放至凌晨1時＋星級食預告

 

• 酒迷必上「品酒大師班」

 

　　尊尚名酒區逾20場品酒大師班，由葡萄酒及烈酒專家親自主持，分享產區故事、品鑑技巧及餐酒配搭心得。即使是零基礎新手，也可透過親身試酒邊學邊品，認識不同產區及酒款特色。可於「尊尚名酒區」使用品味券報名參加。

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱10.29開鑼六大攻略︰網上購票免入場費＋周五周六開放至凌晨1時＋星級食預告

 

• Ring the Bell 限時品酒優惠 試盡世界名酒

 

　　尊尚名酒區設多場品鑑會，每場聚焦一款展商精選酒品。參加者可在指定時段內以優惠品味券品嚐高端佳釀或限量珍品。

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱10.29開鑼六大攻略︰網上購票免入場費＋周五周六開放至凌晨1時＋星級食預告

 

　　今年首設三條主題品酒導賞路線，由專業品酒導賞員帶路，深入講解不同產區佳釀、葡萄品種特色及餐酒配搭技巧，讓品酒體驗更添深度。參加者可於場內指定Wine WalkBooth（A111）即場報名。

 

攻略4 15星及5鑽級美食體驗

 

　　今年巡禮匯聚來自世界各地的美酒佳餚，更集合多間星級食府、頂級酒店與本地人氣餐飲品牌。由矜貴食材、酒店名菜，到充滿只在香港特色的創意美食，都可在維港海濱一次品嚐。

 

• 美食控必到 美國運通美膳會 AMEX GOURMET CLUB

 

　　集結榮獲米芝蓮星級及黑珍珠殊榮的名店陣容，匯聚15星及5鑽級美食體驗，一站式細味世界級佳餚。

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱10.29開鑼六大攻略︰網上購票免入場費＋周五周六開放至凌晨1時＋星級食預告

黑松露金珠脆米餅L'Atelier de Joël Robuchon XTHE GRAND HK  B08攤位︱8張品味券

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱10.29開鑼六大攻略︰網上購票免入場費＋周五周六開放至凌晨1時＋星級食預告

富臨鮑魚漢堡 富臨飯店B07攤位︱7張品味券

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱10.29開鑼六大攻略︰網上購票免入場費＋周五周六開放至凌晨1時＋星級食預告

大閘蟹薄餅 CIAK Concept B11攤位︱6張品味券

 

• 一站嚐盡 26 間星級酒店美饌

 

　　雲集全港多個頂級酒店的人氣菜式及特色飲品，由星級主廚及首席調酒師精心打造，讓食客在維港海濱品味酒店級美食體驗。

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱10.29開鑼六大攻略︰網上購票免入場費＋周五周六開放至凌晨1時＋星級食預告

煎鴨肝配法包 港島海逸君綽酒店 B612攤位︱4張品味券

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱10.29開鑼六大攻略︰網上購票免入場費＋周五周六開放至凌晨1時＋星級食預告

海南雞飯 凱悅天地 B447-B448攤位︱2張品味券

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱10.29開鑼六大攻略︰網上購票免入場費＋周五周六開放至凌晨1時＋星級食預告

蟹粉鍋巴 皇家太平洋酒店 B611攤位︱1張品味券

 

• 必試「只在香港」限定創意滋味

 

　　多個本地餐飲品牌聯手炮製巡禮限定新品，將香港人熟悉的味道玩出新花樣，想試限定新口味就不要錯過。

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱10.29開鑼六大攻略︰網上購票免入場費＋周五周六開放至凌晨1時＋星級食預告

永利威玫瑰露酒心朱古力 鯉魚門紹香園 & 朱酉 B220攤位 ︱2張品味券

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱10.29開鑼六大攻略︰網上購票免入場費＋周五周六開放至凌晨1時＋星級食預告

脆皮楊枝甘露布丁糯米糍 九記食品廠 & 糕點時光 B223攤位︱1張品味券

 

攻略5  周五及周六延長至凌晨1時

 

　　巡禮今年首度延長周五及周六晚開放時間至凌晨1時，大家可同時慶祝萬聖節，不妨扮鬼扮馬入場投入周末狂熱。屆時現場有精彩娛樂表演接力登場，邊試酒歎美食、邊聽音樂，投入美酒佳餚與音樂交織的微醺時光。

 

香港美酒佳餚巡禮2026︱10.29開鑼六大攻略︰網上購票免入場費＋周五周六開放至凌晨1時＋星級食預告

 

攻略6 11月香港美食月專享優惠卡

 

　　旅發局將於11月推出「香港美食月」，聯同城中餐廳及酒吧帶來限定菜單、特色體驗及餐飲優惠。「香港美酒佳餚巡禮」的參加者更將會在巡禮現場獲得「香港美食月專享優惠卡」，大家憑卡可於10月29日至11月30日期間，在指定餐廳、零售商戶及商會享用專屬優惠。詳情請留意稍後公佈。

 

香港美酒佳餚巡禮 2026

日期及時間︰2026 年 10 月 29 日（星期四）晚上 7 時 30 分至午夜 12 時

2026 年 10 月 30 日至 31 日（星期五至星期六）下午 1 時至凌晨 1 時

2026 年 11 月 1 日（星期日）下午 1 時至午夜 12 時

地點︰中環海濱活動空間及添馬公園

門票︰港幣$40／位；65 歲或以上長者、3 至 11 歲兒童、全日制學生及殘疾人士可享半價優惠入場； 3 歲以下兒童免費入場

網站 https://www.discoverhongkong.com/tc/events/wine-dine-festival.html

 

Tags:#中環#中環海濱#香港美酒佳餚巡禮2026#香港周圍遊#玩樂旅遊#港漂生活情報#熱話#港漂樂活
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