我恐怕是最後一次在影院看《紅色情深》了

1792年，法國國王路易十六在歐洲君主支持下密謀復辟，組成聯軍企圖扼殺大革命。在此危機時刻，500多名馬賽志願軍於該年7月，向巴黎發起徒步大進軍，他們高唱戰歌，士氣昂揚進城，與當地民眾聯手攻打杜伊勒里宮，推翻了路易十六的統治。

這首歌迅速在巴黎的大街小巷傳開，因為是由馬賽人帶來的，巴黎人便稱之為《馬賽進行曲》，也就是今天的法國國歌。不過，今天若再上演一場由馬賽前往巴黎的進軍，不知巴黎市民還敢歡迎嗎？因為他們迎來的肯定不是一支共和的援軍，而是一班打砸搶的暴徒。

電影中的紅，象徵法國大革命的博愛精神。（互聯網）

我對巴黎和馬賽都不算陌生。在我的求學時期，巴黎仍然是歐洲的浪漫之都。此時的奧塞博物館，仍然安然地擺放著馬奈的《奧林匹婭》，不必關上大門以防暴民蹂躪，而影院則在播放「藍白紅」電影三部曲，展示著法國現代藝術影響力的最高標桿。巴黎似乎既能承接豐富的歐洲文化遺產，又能面向歐洲美好的未來。

盧森堡公園往事

我的阿姨在艾菲爾鐵塔附近有一間小小的寓所，下面是時髦的年輕人街區，有一家很出名的「爸爸鵝肝餐廳」，名字依稀如此，還有各類咖啡館、小眾設計品牌店等等。我的阿姨其實和我年紀相若，因此特別投契。當時她正在巴黎大學唸博士。而我去看望她的時候，一般就在盧森堡公園等她放學。

在盧森堡公園等人是一件很寫意的事，尤其是春天繁花盛開之時。雨果曾坐在這兒的長椅上構思《悲慘世界》，還有存在主義情侶薩特與西蒙波娃。美國文藝界人士也慕名前來，例如海明威年輕時就曾在此流連忘返。

有關巴黎的香頌或爵士樂常以4月為背景，Ella Fitzgerald和Louis Armstrong在1956年就曾唱過一個很出名的版本。我感到但凡唱到4月的巴黎，都離不開繁花盛開的盧森堡公園。因此，我在回到香港後曾有位朋友問我：「甚麼時間去巴黎最合適？」

我不假思索，脫口而出：「4、5月間！因為盧森堡公園花開得正歡！」對方猶疑片刻跟我說：「其實我想問，LV舖幾時大減價⋯⋯」、「哦，原來如此，但是LV會減價嗎？我沒聽說過耶⋯⋯」

我知道香榭麗舍大道上有一家很大的LV店，當時還沒有旗艦店這一說法。每逢經過該處，就會被一些中國留學生攔住，請求我代買LV袋，因為店內是限購的。現在的中國年輕人，恐怕不流行LV這類名牌了。我去香榭麗舍大道，一般是約了阿姨，還有年齡同樣相若的表哥一同看電影。他們，還有他們的朋友圈，非常奇怪地都喜歡吃美式Pizza、看荷里活電影。

法國騷亂已淪為一場巨嬰的打砸搶（美聯社）

就此而言，雖然法國在政治層面經常與美國唱對台，但我感到從藝術和文化層面上，巴黎和紐約的來往，卻遠比英美特殊關係更親密。紐約文化界對巴黎有一種難以按捺的沉迷和嚮往，活地阿倫拍的《情迷午夜巴黎》就體現了這種情節。

馬賽海港的變遷

從巴黎南下到馬賽，有法國當時引以為傲的子彈火車TGV，達到每小時300公里以上。不過，我的印象是電力供應不穩定。有一次在不知哪個荒涼的平原上停了足足兩小時，窗外不遠處有一對青少年情侶在草地上摟抱翻滾，法式親吻良久。

旁邊位子上估計是位北非裔，例如阿爾及利亞裔的年輕女子，我們自然而然交談起來。她在巴黎和男朋友同居，這次是返回馬賽的家看望爸爸。我在電影課上看過《阿爾及爾之戰》，也知道巴黎在1950年代曾發生過對阿爾及利亞人的集體仇殺。但我忍住沒有問她的祖家是何處，因為在當時的歐洲，直問別人來自哪裏，已經算是冒犯性的行為了。

我當時還年輕，去馬賽就住在火車站旁的廉價酒店。房間充斥大麻味，床頭櫃有一疊色情雜誌和召妓電話。我只會在火車站旁住一晚，在海港的大牌檔吃晚餐，必點馬賽魚湯。次日清晨前往普羅旺斯等地，找尋活躍於巴黎的那些印象派和後印象派畫家的足跡。例如塞尚在聖維多利亞山區現場作畫的地點，他畫裏面的那些松樹和田園，至少在那個年代都還真實存在。

普羅旺斯當時還是一個小鎮，火車站平白無奇，但順著車站灰色的圍牆往外走，很快就會進入熱鬧的中古世紀小鎮廣場，可以在陽光下慢慢享受一杯咖啡，一邊欣賞各類表演。這兒腳下踩著的路，是幾百年前用石頭砌的，小鎮外則是連綿的松林、葡萄園與紅山。英國作家彼．梅爾以此為背景，寫了本《山居歲月》，暢銷全球。

1998年我去法國採訪世界盃，也去了馬賽。開賽前我專程去了海港採訪當地食肆，一位酒吧老闆身穿亮麗的西裝和領帶，笑逐顏開地告訴我，他花了100萬法郎徹底翻新酒吧，就等著球迷們來大花一筆。我採訪完回到酒店，晚間打開電視機，得知英國球迷傍晚在海港打砸——那時候還沒有搶，或者說零元購——從電視上所見，剛採訪過的那家店現在已經面目全非，全新的椅子被用來砸碎了全新的玻璃窗。

在深圳看《紅色情深》

勒龐領導的極右翼政營，料將贏得大選。（美聯社）

我的腦中浮現出老闆的笑容。那個年代，極右翼球場流氓是歐洲最大的暴力破壞力量。而今，瑪琳．勒龐和她領導的極右翼「國民聯盟」，卻被視為撥亂反正、恢復社會秩序的最後希望，可望在半年後贏得大選。

而就在巴黎陷入動盪之時，深圳的一家影院重新將《紅色情深》搬上銀幕，我專程去看了。「藍白紅」電影系列中的三色，分別代表了法國大革命的核心精神——自由、平等與博愛。時隔數十年再坐在影院中看，頓時感受到電視無法帶來的視覺衝擊，尤其是女主角那幅巨大的紅色廣告，和她代表的博愛，我恐怕是最後一次在影院中看到了。