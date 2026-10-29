香港美酒佳餚巡禮2026｜屈臣氏酒窖每日限量一支「酒王」DRC！120枚代幣即可品鑑零售價達$37,200珍釀

「香港美酒佳餚巡禮」今日（10月29日）起一連4日在中環海濱活動空間舉行，喜歡品酒的朋友，可以一次過試到來自不同國家的佳釀。當中最矚目的，可能是屈臣氏酒窖將會每日限量提供一支零售價達$37,200的「Domaine de la Romanée-Conti Échezeaux 2018」，酒迷於場內可以用120個代幣品鑑，機會難逢。另外，屈臣氏酒窖更會聯乘五味雜陳、Club Qing演繹創意特調，喜歡飲雞尾酒的朋友不要錯過。

屈臣氏酒窖今年的「主角」是來自布根地傳奇酒莊Domaine de la Romanée-Conti（DRC）的珍罕佳釀「Domaine de la Romanée-Conti Échezeaux 2018」，酒莊出品產量稀少，採配額制度發售，向來深受全球葡萄酒愛好者及收藏家追捧，更被稱為「酒王」！這款零售價達$37,200的珍釀，將於展會期間每日限量提供一支，酒迷可以120個代幣親身品鑑，毋須購入整瓶。120個代幣即是幾多錢呢？每個代幣價值$25，即是$3,000，或者是全場最貴的一杯即場可以飲到的葡萄酒！

另一款珍罕佳釀，是來自波爾多一級酒莊珍釀Château Mouton Rothschild 1982（零售價達$31,500），以歷經歲月淬鍊的深度與優雅，展現經典名釀的魅力。

這次屈臣氏酒窖以「共享佳釀美味 — 從傳奇奢華到新派特調」為主題，由跨越數十載歲月的殿堂級珍釀，一路「穿越」至充滿本地情懷的新派創意特調，帶酒迷從經典走進新潮，一次過細味截然不同的品酒體驗。屈臣氏酒窖聯乘本地草本酒品牌五味雜陳 Magnolia Lab，以現代調酒手法重新演繹經典港式風味，將香港人的集體味覺記憶融入品飲體驗。 其中，檸檬利賓納特調（Iced Lemon Ribena）取材自港人熟悉的檸檬利賓納為創作靈感；而鹹柑桔特調（Salted Kumquat）則以傳統鹹柑桔風味為創作藍本。兩款調酒在懷舊與創新之間碰撞，把熟悉的香港滋味帶進全新的品飲場景，每杯只需4個代幣。

檸檬利賓納特調

鹹柑桔特調

另外，屈臣氏酒窖同時伙拍隱身於人氣火鍋店「珍姐」店內、致力推廣威士忌文化的Club Qing，帶來人氣伯爵茶威士忌特調（Earl Grey Tea Highball），以「珍姐」聯名推出的別注威士忌，揉合標誌性伯爵茶香，清新而富層次；另一款專為活動炮製的期間限定薑椒特調（Pepper Ginger Mule），則以薑與花椒交織出鮮明辛香，為品飲體驗添上一抹亞洲風味。

伯爵茶威士忌特調

期間限定薑椒特調

除了美酒體驗，屈臣氏酒窖更準備多重會場限定禮遇，讓今年美酒佳餚巡禮不只「飲得到」，更有一系列限定好禮「帶得走」：

購酒賞｜每日限量30份

限量版Vini「酒」歷世界旅行箱集合多款品酒及旅遊實用小物，包括世界美酒地圖抹酒杯布、屈臣氏酒窖開瓶器、「Vini美酒世界護照」造型倒酒片、Vini及屈臣氏酒窖酒環、迷你皮革收納袋、旅行轉插收納套裝及Vini驚喜貼紙包。從開瓶、倒酒到探索世界各地佳釀，一箱準備好下一趟Wine Journey，讓酒迷將Wine & Dine的品酒樂趣延續至旅途之中。現場登記或出示「醇酒匯」會員資格，並購買支裝美酒，即可獲贈限量版Vini「酒」歷世界行李箱。

入會打卡賞｜限量200份

現場登記成為屈臣氏酒窖「醇酒匯」會員，追蹤並標註屈臣氏酒窖社交平台帳號，即可免費獲贈「Vini美酒世界護照」造型倒酒片一份，送完即止。

跨攤位賞｜限定香氛手搖扇 每日限量50份

於G07及G08攤位各購買飲品一杯，即可獲贈美酒佳餚巡禮限定香氛手搖扇一把。

香港美酒佳餚巡禮2026

日期及時間：10月29日（星期四）7:30pm-12mn；10月30及31日（星期五、六）1pm-1am；11月1日（星期日）1pm-12mn

地點：中環海濱活動空間及添馬公園

門票：每位$40；65歲或以上長者、3至12歲兒童、全日制學生及殘疾人士可享半價優惠入場；3歲以下兒童免費入場

網站：https://www.discoverhongkong.com/tc/events/wine-dine-festival.html