美聯儲局一如昨（29日）文預期不加息，但就展出了五大變化，對日後美聯儲局加息取向有啟示，下文引述了新聞稿，紅字是我的註腳。

「FX168財經報社（北美）」訊，美聯儲局周三（28日）釋放出多個值得關注的訊號。

第一大訊號：美聯儲局按兵不動，但暫停加息不代表緊縮結束。

昨文圖一已展示了此點（圖一）。

第二大訊號：沃什突然宣布重大改革，2028年常規利率決策會議減少至6次。

這是沃什一直倡議的，名義上是叫市場看經濟數據，不要靠聯儲局的指引，但一個可能的發展是大海（息）航行沒了舵手，市場可以撞船。

第三大訊號：一張反對票格外罕見，庫克(Lisa Cook)首次要求立即加息。

美聯儲局此次利率決定以10票贊成、2票反對獲得通過。克利夫蘭聯儲局主席哈馬克(Beth Hammack)和美聯儲局理事庫克均認為，委員會應該立即加息25個基點，而不是維持現有利率水平。

有反對，即是這兩位反對者的意見，如日後被披露出來，要好好研究，是否反對有理。如有理，則12月加息是走不了。

第四大訊號：沃什談AI投資，經濟增長並非只靠少數科技巨頭。

市場一度擔心，美國經濟增長過於依賴少數科技企業，一旦AI投資放緩，整體經濟可能受到明顯衝擊。

為甚麼要擔心AI投資放緩？因為AI投資已十分、十分大唄，利率一高，AI投資者計過條數唔掂，就會撤資，不單如此，會否引來個別AI企業資金不繼，以至銀行危機，更要考慮。

記者會安排都在改革

第五大訊號：沃什連新聞發布會都在改革，記者提問規則悄然改變。

今年9月份，美聯儲局會後新聞發布會的時長已經從此前通常約45分鐘縮短至約30分鐘，而10月28日的新聞發布會也延續了這一相對簡短的安排。

與此同時，記者提問規則也發生變化。過去，一些媒體記者通常可以連續提出兩個相關問題，但目前每位記者被限制為提出一個問題。

只可提出一個問題，即是扼殺了追問權。對尋真相的記者，是影響是十分大的。例如有記者問沃什，你殺了人嗎？沃什答：殺了。記者就不能再問殺了誰，怎去殺。你作為讀者，是否很吊癮？能責怪記者未能作深入報道嗎？

旨在拖延加息

摩根大通財富管理認為，美聯儲正在採取更加耐心的方式，傾向於等待更多信息後再決定適當的利率水平。

不要再望有如格蘭斯班的消滅通脹於萌芽狀態之舉。

美聯儲局的五大變化，其實是拖延加息的手段，以後只有通脹成明明確確的燎原烈焰之時，才會拉喉救火，息只跟著通脹的屁股走，屆時要燒光幾多才可滅到火？

10月29日，期指結算，在下午2時後當日期指基本持平，但下月期指，就持續走下，再試22900點區低位後反彈，後市要升破23300點水位始可解困。

個股動態及業績：

君實生物(01877)：特瑞普利單抗用於治療含鉑化療失敗的局部晚期或轉移性尿路上皮癌，獲得國家藥品監督管理局常規批准。

滙豐控股(00005)：訂立委託協議，可於2026年10月29日至2027年2月19日期間，回購最多10億美元的普通股。

小米集團(01810)：斥資4999.88萬元回購195.14萬股，回購價25.56至25.66元。

仙工智能(06106)：董事會已議決建議採納公司H股購股權計劃，以及公司H股股份激勵計劃。

寧德時代(03750)：斥資2億元（人民幣．下同）回購87.13萬股A股。

美的集團(00300)：斥資1億元回購117.07萬股A股。

中國石油(00857)：前三季度營業收入23210億元，按年增長7%；淨利潤1557億元，按年增長21.9%。

中石化油服(01033)：前三季度營業收入約571.4億元，按年增長3.6%；淨利潤約7.1億元，按年增長6.2%。期內累計新簽合同額839.5億元，按年增長2.1%。

中廣核電力(01816)：前三季度營業收入約510.9億元，按年增長4%；淨利潤約96億元，按年增長12.7%。

新東方(09901)：發布截至2026年8月31日止第一財季業績，期內營收18.7億美元，按年增加23.1%；淨利潤2.7億美元，按年增加13.5%。

海螺水泥(00914)：前三季度營業收入約562.2億元，按年減少8.6%；淨利潤約27.4億元，按年減少56.9%。

青島啤酒(00168)：前三季度營業收入280.4億元，按年下降4.5%；淨利潤50.5億元，按年下降4.2%。

三環集團(06951)：前三季度營業收入約115億元，按年增長76.7%；淨利潤約38.6億元，按年增長97.35%。

安井食品(02648)：前三季度營業收入134.6億元，按年增長18.4%；淨利潤11.4億元，按年增長20.3%；基本每股盈利3.44元。

國聯民生(01456)：前三季度營業收入約67.3億元，按年增長11.6%；淨利潤約21億元，按年增長19.6%。

上海復旦(01385)：前三季度營業收入35.6億元，按年增加17.8%；淨利潤10.6億元，按年增加221.1%。

芯碁微裝(09630)：前三季度業績，營業收入約17.8億元，按年增長90.8%；淨利潤約4.6億元，按年增長約1.3倍。

上海實業(00363)：附屬擬7.4億元出售上海城開晶享置業有限公司100%股權。

華顯光電(00334)：前9月總銷量按年增長9.4%達6390萬片，總營業額按年下降6.6%達約50.5億元。期內市場競爭加劇令產品平均售價下滑。

協合新能源(00182)：附屬擬最高約為2998萬美元出售Gail Mountain及Grape Creek 100%股權。

下周重點看美國中期選舉，特朗普會否成跛腳鴨。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

