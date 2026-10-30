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11月3日美國國會將進行中期選舉，特朗普（Donald Trump）上任一年多，倒行逆施之舉不可勝數，原因之一是共和黨不但掌控白宮，在眾議院及參議院一樣佔多數席位，甚至美國的最高法院一樣是共和黨人佔多數。
國際評論

特迎戰中期選舉，牽動美對華關係

雷鳴天下
雷鼎鳴
雷鳴天下

　　11月3日美國國會將進行中期選舉，特朗普(Donald Trump)上任一年多，倒行逆施之舉不可勝數，原因之一是共和黨不但掌控白宮，在眾議院及參議院一樣佔多數席位，甚至美國的最高法院一樣是共和黨人佔多數。

 

　　今次中期選舉會否終止此種權傾朝野的局面，還世界一個朗朗乾坤？有些人會寄望這次選舉可帶來一些改變，這是否會實現？中美關係會因這次選舉帶來甚麼改變？我們先對選情作些分析預判。

 

特勢阻民主黨奪參院控制權

 

　　除非是涉及重大歷史事件，選情分析在社會科學中只能算是較低層次的學問，我一般不太感興趣，但這次涉及特朗普亂搞一通禍延世界的行為會否被約束住，所以我也急不及待，想早日知道結果。美國眾議院共435個席位，取得218個席位便可控制它。參議院共100個席位，共和黨若擁有50個席位，再加上副總統萬斯(JD Vance)是共和黨這一票，便有控制權。因此，共和黨的目標是阻止民主黨奪取51個或以上的席位。

 

特迎戰中期選舉，牽動美對華關係

於今次中期選舉，共和黨和民主黨的主戰場在參議院。(Shutterstock)

 

　　現時共和黨在眾議院的435席中擁有218席，僅僅佔了過半數；在參議院中，共和黨有53席，民主黨47席，差距較大。眾議院本有440個席位，但其中5席無投票權，我們可以忽略。今次中期選舉，眾議院所有席位都空出來全部重選，但參議院只有35個議席需要重選，而這35席中，現時22席是共和黨擁有，13席是民主黨的。共和黨要保住22席的難度，大於民主黨只須保住13席。

 

　　按照今天的各種民調，民主黨大概率會在眾議院取勝，有些估計，民主黨可取得235至240席，遠超控制權所需的218席。既然如此，共和黨與民主黨真正的戰場是在形勢未明的參議院。正如上文所述，民主黨若要控制參院，需要從現時的47席增加4席至51席。

 

　　這倒不是很容易之事，但也非全不可能。據現時形勢，在需要改選的共和黨掌有的議席中，他們隨時會失去阿拉斯加、德克薩斯和俄亥俄3州的議席。假設民主黨沒有失去自己既有的席位，他們若在這3個州得勝，那麼它便有50席，尚差1席才能以竟全功。

 

歷史或重演，特第二任期成跛腳鴨

 

　　這個席位從何而來？共和黨似乎最擔憂堪薩斯州的選情，原因是共和黨與民主黨兩位競選者民望似乎旗鼓相當，現任的共和黨那位，是名醫生，民主黨那位，是名資深牧師，各有優勢。共和黨的戰略家決定把競選資源從北卡羅來納州撤走，轉投到堪薩斯州。這是選舉老手的聰明做法，是否成功，不得而知。就此可見，在參議院選舉中，誰能取得控制權，只是一線之差，難以預測。

 

特迎戰中期選舉，牽動美對華關係

堪薩斯州的選情，關係到參議院控制權誰屬。(Shutterstock)

 

　　根據以上分析，民主黨有大概率取得眾議院控制權，至於參議院，則不好說。假設共和黨保得住參院，那麼歷史便似在重演。在特朗普第一任的頭兩年，共和黨像今天一樣，佔據了參眾兩院，但在後兩年，卻只保得住參議院，眾議院輸掉了。在拜登那一任，民主黨在頭兩年也是控制著參眾兩院，後兩年卻失去了眾議院。模式可能與未來兩年相同。

 

　　但民主黨並非毫無機會奪得參院，倘若如此，特朗普幾乎便成跛腳鴨。小布殊的第二任期（2005年至2009年）與特朗普的第二任期十分相似。在2005年至2007年初，白宮、眾議院、參議院皆為共和黨天下，但在2007年初至2009年初，共和黨失去了參眾兩院，2008年金融海嘯出現時，小布殊已然手足無措，其政府也成跛腳鴨。

 

特醉翁之意在總統選舉，靠攏中方自保

 

　　從中國的角度出發，究竟希望堪薩斯州那位名醫生勝出，還是民主黨的那名牧師勝出？中國從不干預別國的選舉，但這不妨礙中國自己內部的判斷。我相信，中國不希望特朗普一方敗得太急。共和民主兩黨雖然都反華，但特朗普經過屢次失敗後，終也逐漸認識到與華合作才更符合美國利益。參眾兩院的共和黨員不見得認同特朗普的計算，但他們拖他後腿的意圖比不上敵對的民主黨。

 

特迎戰中期選舉，牽動美對華關係

特朗普最希望阻止民主黨人在兩年後登上總統寶座，以免被秋後算帳。(AP)

 

　　不過，世界波譎雲詭，也有另外的可能性。特朗普最在意的，恐怕還是兩年後的總統與國會選舉，他很需要阻止民主黨人登上總統寶座。他一身官非，總統雖能赦免聯邦罪行，但各州法庭仍可能將他入罪。若無一名與他同聲同氣的人做下任總統，他卸任後所得的保護便有嫌不足。

 

　　以他現時只得31%支持的民望，兩年內如何能夠翻盤，讓下一任的總統由共和黨人勝出？這難度極大，在伊朗戰事無法取勝的形勢下，他繼續爭取中國的合作，以求擴大美國的利益，是他應做的，但這也會成為民主黨攻擊他的理由之一。

 

　　若共和黨保得住參議院，中美關係會稍微穩定一點，但中美真正的緩和，還須待到中國國力全面地明顯地領先美國才會出現。

 

（本文原載於10月30日《香港經濟日報》）

Tags:#雷鳴天下#大國博弈#中期選舉#特朗普#共和黨#民主黨#白宮#國會#參議院#眾議院#堪薩斯#美國政治#選情分析#地緣政治#中美關係#美國總統選舉
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