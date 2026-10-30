上日提到，除了美國的10年期債息升破5%，隨時會觸發一場債市風暴外（截稿時，美國10年期債息稍稍回落，跌穿5%水平），歐盟第二大經濟體法國，就率先發出警報（同樣地，截稿時，法國的10年期債息也回落至5%以下）。

法國債市急挫，當然會讓人想起15年前（大約2011年）的歐債危機。當時以希臘為首的歐豬五國(PIIGS)，即連同葡萄牙、西班牙、意大利和愛爾蘭，先後出現債務危機。投資者大舉拋售這些國家的債券，結果波及整個歐洲，當年的股票市場也受到很大衝擊。

明顯地，歐豬五國以外的國家似乎沒有汲取上次的教訓，因為今次出事的法國，不再是歐洲小國，而是歐盟第二大經濟體。同一時間，法國也爆發了近年最嚴重的示威衝突，反政府的聲音似乎正呼應這場一觸即發的債務危機！

為甚麼身為歐盟大國之一的法國，會身陷債務危機？說穿了，或者用我們廣東話所說的「使大咗」，就簡單地說明一切了。

法國債務問題的根源是公共開支長期上升，但經濟發展又裹足不前。(Shutterstock)

近年法國的財政赤字居高不下，根據法國國家統計局截至9月底的數字，截至今年第二季，政府公共債務高達3.59萬億歐元，較首季增加596億歐元，與國內生產總值(GDP)的比率為119%，較去年底的115.7%進一步上升。

法國去年的財政赤字達1525億歐元，佔GDP的5.1%，遠超歐盟《穩定與增長公約》規定的3%上限。至於今年，政府最新預計的赤字更會升至GDP的5.4%。

根據歐盟統計局的數據，2025年法國的公共開支佔GDP的57.2%，較歐盟平均水平高出7.7個百分點，為歐盟開支比率最高的國家之一，其中退休制度支出，2025年約佔GDP的14.1%。

隨著人口老化，龐大的退休金、醫療及社會福利開支不斷上升，令到公共支出長期高於收入，即使法國政府可以加稅，也不能大幅縮減赤字。法國債務問題的根源是公共開支長期上升，但經濟發展又裹足不前。另外，更重要當然是政治改革障礙重重。

正如上日的文章所說，要解決債務危機，最王道和最簡單的方法，本來就是增加收入和削減開支，最好當然是兩者同時進行。但現實上，現在歐盟國家既不能增加收入，又不能削減開支，於是就繼續舉債，這樣發展下去，債務危機遲早爆發。

當然，除了自救之外，還可以由別人拯救。當年的歐債危機，就是由歐盟和國際貨幣基金組織啟動救助解決。但今次的法國，以及最大機會繼法國之後出事的意大利，已經是歐盟之中較具實力的國家。

再者，歐盟最大經濟體德國雖然情況稍好，但能否再一夫當關，獨力拯救盟友，實在令人懷疑。即是說，如果今次法國和意大利真的出事，靠別人救的可能性會比上次歐豬五國低呢！

但我的感覺或分析都認為，債務危機其實源於信心，只要債主對你有信心，不在你鬧窮的時候追債，不是落雨收遮，就不會出事。但怎樣才可以令債主不追債？

這又可能是為政者的一念之間，只要肯落實改革、勒緊褲頭、削減支出，再設法增加收入，債務危機就有機會不發生。但到底這些國家的領袖能否有這種見地？就真的是天曉得了！