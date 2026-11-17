據投資銀行高盛於8月份公布的報告估計，今年全球對AI的投資將逾一萬億美元。有消息指出，美國兩大AI巨企OpenAI和Anthropic正策劃上市行動，若兩企成功上市，美國在AI的投資將再突破高峰。

美國在AI的開發和投資上可說是「世一」，但根據美國史丹福大學2026 AI指數報告(The 2026 AI Index Report)指出，縱使全球已有53%人口使用生成式AI，美國的使用率卻只有28.3%，遠低於阿聯酋的64%和新加坡的61%。報告又指出， AI領域已記錄的事故，包括系統失控、安全漏洞等的升幅超過55%，數字令人感到擔憂。

近年來，投資市場對AI發展普遍抱持樂觀態度，但最近接連發生AI引發的網絡安全事故，卻開始引發疑慮與震盪。8月初，英國人工智能安全研究所（AISI）發布了一份震動全球的事故報告，指出OpenAI和Anthropic的前沿AI模型，在測試中持續針對真實的個人和組織，作出有潛在傷害的活動。有模型又被揭發建立多個虛假網上身份進行各種欺詐行為，反映AI代理為了達成任務，會以「不擇手段」方法行事，過程可繞過人類的安全指令與道德限制。

事實上，這類網絡安全事故一直在發生。OpenAI早於7月時承認其AI模型在安全測試中突破沙盒環境，利用漏洞獲得完整互聯網訪問權限，入侵了全球最大AI開源平台Hugging Face。Anthropic也承認其模型在受控評估中意外獲得互聯網訪問權限，進入了三家真實機構的系統。

9月初，由國家計算機病毒應急處理中心聯合多家機構發布的《網路空間安全態勢分析報告（2026）》也指出，AI智能體遭受惡意「投毒」、被植入惡意提示詞以及自動化攻擊的風險正顯著上升。只要技能包被加載和運行的時候，惡意程序便會自動下載，竊取用戶電腦的敏感信息，甚至會被攻擊者遠程控制，把用戶的電腦當作跳板，對公司的網絡以及用戶的其他設備進行攻擊，更有智能體會輔助編寫惡意程序，自主發起網絡攻擊。

面對日益嚴峻的AI安全隱患，各國正加快完善治理框架。美國政府要求AI企業在發布最新模型前，須向聯邦政府開放最長30天的網絡安全測試窗口。歐盟《人工智能法案》經修訂後，高風險AI系統的合規義務將分階段實施。G7峰會亦召開人工智能專項閉門會議，推動構建國際監管合作體制。

中國自2022年起針對不同AI應用場景發布了一系列部門規章及規範性文件。從演算法推薦監管起步，到今年7月中生效的《人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法》，整個AI監管體系基本已成型。旨在規定AI運行時須有決策驗證與應急處置措施，全程可追溯、可審計，確保社會不會因為技術隱患而承受不必要的損失。

面對日新月異的技術轉型與潛在的科技罪案風險，政府在新一份《施政報告》提及，會就AI產品導致意外的法律責任問題，研究以立法或規例處理，又會研究制訂相關法律規管深偽相關罪案。期望當局能夠盡快構建完善的AI法規體系，讓香港在推動AI持續創新與網絡安全上取得平衡，達致發展與治理並重的優勢。