道歉聲明寫錯一句，公關災難隨時升級？一文學會英文道歉寫作技巧

你有沒有遇過這樣的情況：公司發生了事故，上司要求你「盡快撰寫一封道歉聲明」，你打開電腦，寫下“We are sorry for any inconvenience caused”，然後便不知道如何繼續？又或者你曾見過某些品牌的道歉聲明，本來意圖平息風波，結果網民的反應卻是「這封聲明比事件本身更令人憤怒」？

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2026年的商業環境，道歉聲明已不再是一份「寫了就完成」的文件。一份寫得差的聲明，可以將一個本來影響有限的事件，推上全網熱搜，甚至摧毀品牌多年累積的信譽。近年亦有不少例子：有品牌以對抗式語言回應爭議，結果不足十二小時便要刪除聲明再作道歉；亦有品牌的宣傳海報出錯後，以幽默自嘲的方式道歉，反而獲網民稱讚為「公關處理危機的模範」。那麼，我們到底如何拿捏？

問題在於，道歉聲明的英文寫作與一般商業書信截然不同。它要求你在極短時間內，同時做到三件事：承認責任、表達真誠歉意、提出具體補救方案。任何一方面出錯，都會被公眾解讀為「公關騷」。本周，筆者將拆解撰寫英文道歉聲明的核心結構，並提供實用句式，助你在關鍵時刻寫出一封真誠而專業的道歉聲明。

道歉聲明的黃金結構

Part 1：開門見山，承認事件

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不要兜圈，不要長篇大論交代背景。第一句就要讓讀者知道：你們清楚發生了甚麼事，而且你們認為這件事是嚴重的。

例句：

"We are aware of the incident that occurred on [date] and take this matter very seriously."

「我們已知悉於［日期 ］發生的事件，並對此高度重視。」

Part 2：明確道歉，承擔責任

道歉要具體，要指向受影響的人，而非泛泛而談，hea過就算。同時，要明確承認責任，不要把責任推給「個別員工」或「溝通誤會」。

例句：

"We sincerely apologize to everyone affected by this incident. We accept full responsibility for the mistake."

「我們真誠地向所有受此事件影響的人士道歉。我們為此失誤承擔全部責任。」

Part 3：交代行動，展示誠意

公眾最想知道的是：「你們現在正在做甚麼？」這部分要具體，不要寫「我們會加強管理」這類空話，也不要開空頭支票（作兇不能兌現的承諾）。要寫出可驗證的動作，例如內部調查、補償方案、流程整改。

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例句：

"We have launched an immediate internal investigation and have suspended the relevant service pending review."

「我們已立即啟動內部調查，並暫停相關服務直至審查完成。」

Part 4：承諾改善，提供聯絡渠道

結尾要簡短有力，不要再重複道歉。重點是承諾未來的改善，並提供一個讓受影響人士可以直接聯絡的渠道。

例句：

"We are committed to preventing this from happening again. Affected customers may contact us at [email/phone] for assistance."

「我們承諾防止同類事件再次發生。受影響客戶可透過［電郵/電話］與我們聯絡尋求協助。」

常見錯誤與修正

Mistake 1：用「If」淡化責任

“We apologise if anyone was offended.” 這句的問題在於「if」暗示「如果有人不開心，那我們就道歉吧」，語氣非常被動，甚至帶有推卸責任的意味。正確做法是直接承認事件確實發生，並確實有人受影響。

改為："We apologise to those who were affected by this incident."「我們向受此事件影響的人士道歉。」

Mistake 2：過度使用「Inconvenience」

“Any inconvenience caused” 是最常見的萬能句式，但正因為過於萬能，公眾已經對這個詞完全免疫。如果事件涉及安全、誠信或嚴重服務失誤，用「inconvenience」會顯得你輕視問題的嚴重性。

改為："We deeply regret the distress and concern this has caused."「我們對此事造成的困擾和擔憂深感抱歉。」

Mistake 3：道歉對象模糊

“We apologise to our customers” 過於籠統。如果事件涉及特定群體（例如某間分店的顧客、某個項目的合作夥伴），道歉對象應該具體。

改為："We apologise specifically to the customers who were directly affected by the service disruption at our [location] branch."「我們特別向於我們［地點］分店因服務中斷而直接受影響的顧客道歉。」

Mistake 4：承諾太空泛

“We will strengthen our management” 這類承諾，公眾不會接受。要寫出具體動作，例如「已更換供應商」、「已增設雙重審核程序」、「已安排全體員工重新培訓」。

改為："We have introduced a mandatory double-check procedure for all customer-facing communications to prevent similar errors."「我們已為所有面向客戶的溝通引入強制雙重審核程序，以防止同類錯誤。」

Mistake 5：結尾太機械

“Please do not hesitate to contact us” 放在道歉聲明結尾，會令人覺得你只是在交功課。可以改為更直接、更人性化的表達。

改為："If you have been affected, please reach out to us directly at [email]. We are here to help."「如果你受到影響，請直接透過［電郵］與我們聯絡。我們樂意提供協助。」

情境實用例句

以下句式針對香港常見的公關情境，可直接套用或微調。

服務失誤（例如系統故障、延誤）

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例句：

"We are sorry for the disruption to our service on [date]. We understand the frustration this caused and are working to restore normal service as quickly as possible."

「我們對［日期］的服務中斷深感抱歉。我們明白這對你造成困擾，並正盡快恢復正常服務。」

產品或宣傳出錯（例如資訊誤導、設計失誤）

例句：

"We have removed the promotional material in question and are reviewing our approval process to ensure this does not happen again."

「我們已移除相關宣傳材料，並正在檢討審批流程，以確保同類事件不再發生。」

員工或合作方不當行為

例句：

"We have taken immediate action to address the behavior in question and are cooperating fully with the relevant authorities."

「我們已立即採取行動處理相關行為，並正全力配合有關當局。」

社交媒體回應（簡短版，適合Facebook／Instagram）

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例句：

"We got this wrong. We are sorry. Here is what we are doing to fix it: [link to full statement]."

「我們這次做錯了。我們感到抱歉。以下是我們正在採取的補救措施：［完整聲明連結］。」

（這個寫法簡短、直接、不迴避，適合在社交平台快速回應，再引導讀者到官網查閱詳細聲明。）

道歉聲明的英文寫作，核心不在於詞彙是否華麗，而在於你能否在壓力之下，用最清晰、最誠懇、最具體的語言，回應公眾最關心的問題。一篇好的道歉聲明，讀完之後讀者的反應應該是「這間公司知道自己做錯了甚麼，而且看得出他們會改」，而不是「又一份公關模板」。下次當你收到「盡快撰寫道歉聲明」的指令時，請記住兩個原則：具體、直接。不要寫「if」，不要寫「inconvenience」，不要寫「we will strengthen」。寫清楚你們做錯了甚麼、向誰道歉、目前正在做甚麼補救。這便是一封道歉聲明最基本、亦最難做到的要求。懂了吧～