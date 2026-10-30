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五両重大閘蟹！銅鑼灣利景酒店陳家廚房金秋蟹宴每位$498八道菜，香酥蟹鉗＋蟹粉拌麵＋黑蒜瑤柱燉雞湯
美食情報

五両重大閘蟹！銅鑼灣利景酒店陳家廚房金秋蟹宴每位$498八道菜，香酥蟹鉗＋蟹粉拌麵＋黑蒜瑤柱燉雞湯

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:陳家廚房

　　蟹迷召集！銅鑼灣利景酒店陳家廚房金秋蟹宴每位$498，食足八道菜都幾吸引，不但可以大擦每隻五兩紫蘇蒸大閘蟹品嘗時令鮮味，更包括蟹粉拌麵、香酥蟹鉗，精美小菜以及養生黑蒜瑤柱燉雞湯，最後以薑茶湯丸作結大滿足。好酒之人推介【疊川巴蜀品酩宴】由清鮮到濃香川味佳餚，更可一嘗四川峨嵋疊川麥芽威士忌，由菜香到酒香慢慢細味！

 

　　各位大閘蟹迷今年已大擦幾多隻大閘蟹？仍未夠喉？銅鑼灣利景酒店陳家廚房【金秋蟹宴】，以每隻重五両的紫蘇蒸大閘蟹為主角，再來大吃一餐吧！紫蘇蒸最能品嘗蟹香鮮味，加上爆滿的蟹黃，令人回味，蟹宴亦以三道蟹饌為重心，從蟹鉗、完隻大閩蟹到蟹粉，層層展現金秋蟹味的風貌。主角紫蘇蒸大閘蟹，每隻重五両，以清蒸方式呈現蟹鮮，配以紫蘇清香，讓賓客細味大閘蟹的時令風味；金衣香酥蟹鉗以香酥口感增添層次，而蟹粉拌麵則讓蟹粉與麵條交融，滋味無窮。

 

五両重大閘蟹！銅鑼灣利景酒店陳家廚房金秋蟹宴每位 $498八道菜，香酥蟹鉗＋蟹粉拌麵＋黑蒜瑤柱燉雞湯

五両重大閘蟹！銅鑼灣利景酒店陳家廚房金秋蟹宴每位 $498八道菜，香酥蟹鉗＋蟹粉拌麵＋黑蒜瑤柱燉雞湯

五両重大閘蟹！銅鑼灣利景酒店陳家廚房金秋蟹宴每位 $498八道菜，香酥蟹鉗＋蟹粉拌麵＋黑蒜瑤柱燉雞湯

五両重大閘蟹！銅鑼灣利景酒店陳家廚房金秋蟹宴每位 $498八道菜，香酥蟹鉗＋蟹粉拌麵＋黑蒜瑤柱燉雞湯

 

　　蟹宴同時包括五道清鮮與濃郁兼具的菜式，讓全席層次更豐富。藤椒糖心皮蛋以藤椒香氣開啟味蕾，上湯嫩菜苗則帶來清鮮滋味。焦糖鳳梨咕嚕肉融合果香與酸甜風味，與蟹饌相互配搭；養生黑蒜瑤柱燉雞湯醇厚暖胃；最後以薑茶湯丸為宴席添上溫暖結尾。

 

五両重大閘蟹！銅鑼灣利景酒店陳家廚房金秋蟹宴每位 $498八道菜，香酥蟹鉗＋蟹粉拌麵＋黑蒜瑤柱燉雞湯

 

　　【金秋蟹宴】每位$498 (另收10%服務費)，最少六位起預訂，並須最少三日前預訂。賓客亦可按喜好追加大閘蟹，每隻港幣 $168，盡享蟹宴滋味。

 

五両重大閘蟹！銅鑼灣利景酒店陳家廚房金秋蟹宴每位 $498八道菜，香酥蟹鉗＋蟹粉拌麵＋黑蒜瑤柱燉雞湯

五両重大閘蟹！銅鑼灣利景酒店陳家廚房金秋蟹宴每位 $498八道菜，香酥蟹鉗＋蟹粉拌麵＋黑蒜瑤柱燉雞湯

 

金秋蟹宴

•    藤椒糖心皮蛋
•    上湯嫩菜苗
•    金衣香酥蟹鉗
•    焦糖鳳梨咕嚕肉
•    養生黑蒜瑤柱燉雞湯
•    紫蘇蒸大閘蟹｜每隻五両
•    蟹粉拌麵
•    薑茶湯丸

 

金秋蟹宴套餐
價錢：每位港幣 $498，另收 10% 服務費
預訂要求：最少六位起預訂，須最少三日前預訂
供應日期：2026年10月20起可預訂 (最少3日前預訂)

 

疊川巴蜀品酩宴

 

　　除此之外，陳家廚房新推「疊川巴蜀品酩宴」，以八道川味佳餚，由清鮮到濃香、由菜香到酒香讓你慢慢細味！品酩宴以口感清爽的香油玉露萵筍絲為味蕾暖場；川香紅油鐘水餃的紅油香氣帶出川味特色。雪濃老媽蹄花湯則以濃湯滋味穿插席間，增添溫潤層次。

 

五両重大閘蟹！銅鑼灣利景酒店陳家廚房金秋蟹宴每位 $498八道菜，香酥蟹鉗＋蟹粉拌麵＋黑蒜瑤柱燉雞湯

五両重大閘蟹！銅鑼灣利景酒店陳家廚房金秋蟹宴每位 $498八道菜，香酥蟹鉗＋蟹粉拌麵＋黑蒜瑤柱燉雞湯

 

　　主菜方面，香煎鵝肝麻婆豆腐將香煎鵝肝融入經典川菜，口感豐腴又惹味；川府辣子厚切牛舌以辣子香氣呈現鮮明風味；青花椒清蒸海斑則以青花椒清香襯托魚鮮，與其他濃香菜式形成對比。

 

五両重大閘蟹！銅鑼灣利景酒店陳家廚房金秋蟹宴每位 $498八道菜，香酥蟹鉗＋蟹粉拌麵＋黑蒜瑤柱燉雞湯

 

　　焦點推介疊川麥芽威士忌，融合三大洲橡木桶風味，花香、柑橘果調與木質辛香交織，為川味聚餐添上品酩樂趣。每位 HK$438，另收加一服務費，包括茶芥及疊川珍稀餐酒半份，每席六位，最少六位起，須最少三日前預訂。

 

五両重大閘蟹！銅鑼灣利景酒店陳家廚房金秋蟹宴每位 $498八道菜，香酥蟹鉗＋蟹粉拌麵＋黑蒜瑤柱燉雞湯

 

疊川巴蜀品酩宴

•    八道川味佳餚
•    香油玉露萵筍絲
•    川香紅油鐘水餃
•    雪濃老媽蹄花湯
•    香煎鵝肝麻婆豆腐
•    川府辣子厚切牛舌
•    青花椒清蒸海斑
•    雲腿香炒鶴藪
•    臻味擔擔麵

 

疊川巴蜀品酩宴

價錢：每位港幣 $438，另收 10% 服務費

用餐人數：每席六位，最少六位起預訂，須最少三日前預訂

價錢包括：茶芥及疊川珍稀餐酒半份

供應日期：2026年10月20起可預訂 (最少3日前預訂)

 

陳家廚房

地址：灣仔道 209-219 號 銅鑼灣利景酒店 地庫一樓

電話︰2892 3388

Tags:#美食優惠#美食情報#大閘蟹#銅鑼灣#利景酒店#陳家廚房#川菜#麥芽威士忌
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