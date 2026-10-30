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曼聯低谷，恐難敵車仔；槍手不穩，紅軍氣勢盛
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曼聯低谷，恐難敵車仔；槍手不穩，紅軍氣勢盛
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曼聯低谷，恐難敵車仔；槍手不穩，紅軍氣勢盛
娛樂新聞

曼聯低谷，恐難敵車仔；槍手不穩，紅軍氣勢盛

足球俱樂部
主教練
足球俱樂部

　　今個星期球壇趣事多，有幾張趣味圖片，值得大家一同分享。

 

　　金球獎名單揭曉，拜仁慕尼黑及英格蘭隊長哈利簡尼憑藉單季射入73球的恐怖火力，首度榮膺男子金球獎，成為25年來首位奪此殊榮的英格蘭球員。他的獲獎感言，關鍵在於多謝熱刺，他說到沒有熱刺就沒有今日的自己，證明他是一個重情義不忘本的人。

 

曼聯低谷，恐難敵車仔；槍手不穩，紅軍氣勢盛

 

　　巴塞隆拿19歲新星耶馬連續第3年奪得最佳年青球員獎，不過，在金球獎不敵哈利簡尼，失望之情完全寫在臉上；他應該原以為自己是大熱，畢竟表現成熟，而且協助西班牙奪得世界杯，殊不知卻不敵簡尼，難掩失望。

 

曼聯低谷，恐難敵車仔；槍手不穩，紅軍氣勢盛

 

　　皇馬和巴塞的國家打吡中，在比賽進入尾聲、雙方僵持之際，麥巴比攻入了奠定勝局的第二球。當皇馬全隊瘋狂慶祝時，電視轉播鏡頭捕捉到摩連奴並沒有第一時間奔跑，而是雙手插袋、一言不發地站在場邊，眼神充滿挑釁與霸氣地盯著巴塞隆拿的教練席與後備球員，這個長達數秒的「死亡凝視」瞬間成為各大媒體報道的焦點。

 

曼聯低谷，恐難敵車仔；槍手不穩，紅軍氣勢盛

 

　　當球證吹響完場哨子的一刻，摩連奴並沒有像往常一樣走向對手主帥握手，而且沒有直接走回皇馬更衣室的通道，而是刻意沿著球場邊線，慢動作地踏入巴塞隆拿的教練席，並以經典動作，雙手深深插袋，嚼著口香糖，眼神甚至沒有直視任何人，而是傲慢地望著前方，與垂頭喪氣的巴塞後備球員形成了強烈對比。

 

曼聯低谷，恐難敵車仔；槍手不穩，紅軍氣勢盛

 

　　阿仙奴在「高貝利」爆冷落敗！指的是在周中的英格蘭聯賽盃第4圈賽事中，兵工廠作客以 1:1 逼和英乙（第四級別）球隊費列活特；因為費列活特的主場非常巧合地也叫做高貝利球場（Highbury Stadium），結果阿仙奴竟然是在高貝利輸波而回。

 

曼聯低谷，恐難敵車仔；槍手不穩，紅軍氣勢盛

 

本週焦點

 

　　本週英超迎來三場焦點大戰，分別是車路士對曼聯、曼城對白禮頓，以及利物浦主場迎戰阿仙奴。三場比賽不但影響前四甚至爭冠形勢，更考驗各隊領隊如何應對近期狀態起伏。

 

　　首先是車路士主場迎戰曼聯。曼聯正陷入低潮，上輪聯賽主場0比3不敵般尼茅夫後，聯賽排名跌至下游，近五場各項賽事未嘗一勝，領隊卡域克承受巨大壓力。 

 

曼聯低谷，恐難敵車仔；槍手不穩，紅軍氣勢盛

曼聯近3場正式賽事僅錄得1和2負，合共只攻入1球，卻失掉6球，場均入球不足0.5球，場均失球則高達2球；曼聯的困境是既不能製造入球，又穩守不到防線，這是卡域克現時的困境。

 

　　相比之下，車路士雖然剛於聯賽盃互射十二碼不敵利物浦出局，而且聯賽亦不敵熱刺，但整體而言球隊氣氛仍較曼聯穩定。沙比阿朗素執教後建立了較清晰的戰術框架，中前場個人能力亦較曼聯優勝，無論是進攻創造力還是板凳深度都佔有一定優勢。 

 

　　曼聯今季最大的問題並非個別球員，而是整體欠缺信心和穩定性。若車路士能率先取得入球，紅魔恐怕難以招架，能夠取得1分已是有交代。

 

　　另一場焦點戰是曼城主場對白禮頓。目前曼城以8戰7勝1負攻入20球高踞榜首，白禮頓則以23個入球成為英超入球最多球隊，暫列前三，形成聯賽兩支進攻火力最強球隊的正面交鋒。 

 

　　有趣的是，雙方周中剛於聯賽盃碰頭，最終戰至互射十二碼，但兩隊均派出大量副選上陣，參考價值不大，不過始終贏波一隊士氣有所提升。

 

　　白禮頓今季最大進步在於進攻效率，8場聯賽攻入23球，場均接近3球；而曼城即使上仗不敵維拉，整體實力、經驗及陣容厚度仍略高一線。

 

曼聯低谷，恐難敵車仔；槍手不穩，紅軍氣勢盛

曼城和白禮頓最近5次交手，白禮頓保持不敗，錄得2勝3和；曼城雖然整體實力較強，但近年面對白禮頓往往陷入苦戰。雖然今仗曼城主場作賽，但仍感不足。

 

　　白禮頓氣勢強勁，而曼城於歐聯先敗於巴黎聖日耳門，上周聯賽又輸給維拉，周中聯賽杯比賽副選上陣勝了白禮頓，並不作準。加上過去幾次聯賽交手都贏不到對手，所以今場將陷於苦戰。

 

　　唯一是周中比賽前，領隊馬列斯卡讓五名主力，包括夏蘭特休息，或許這是唯一變數。

 

　　至於壓軸上演的利物浦主場對阿仙奴，無疑是本輪最受關注的榜首大戰。阿仙奴周中爆冷於聯賽盃出局，士氣難免受到影響；反觀利物浦近期先後擊敗般尼茅夫、賓福特及白禮頓，周中再淘汰車路士，狀態明顯回升。

 

　　不過，阿仙奴始終是衛冕冠軍，目前與曼城同分領先，聯賽只曾錄得一場敗仗，整體穩定性依然較高。 

 

曼聯低谷，恐難敵車仔；槍手不穩，紅軍氣勢盛

阿仙奴與利物浦近5次聯賽交手，利物浦取得1勝3和1負，雙方可謂平分秋色。不過值得注意的是，阿仙奴已連續13次作客晏菲路未能在聯賽取勝，反映利物浦主場向來是兵工廠最難攻陷的球場之一。

 

　　晏菲路向來是英超最難作客的球場之一，而阿仙奴近年作客利物浦的成績亦不算理想。雙方實力其實十分接近，最終勝負很可能取決於排陣部署、臨場換人，甚至一點運氣。

 

Tags:#足球#英超#曼聯#金球獎#哈利簡尼#熱刺#拜仁慕尼黑#巴塞隆拿#皇馬#麥巴比#曼城
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