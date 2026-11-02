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之前發文討論「錨」這個經濟概念，談到智能手機銷售價錢的錨定效應（見連結）。文章主要談及作為消費者的「錨」，這個「錨」亦能應用到投資行為上。偏偏投資行為的「錨」並不是恒久不動的，而是每時每刻受著多個因素影響，彷如在水中浮動似的。
理財智慧

投資上的錨

財識兼收
止凡
財識兼收

　　之前發文討論「錨」這個經濟概念，談到智能手機銷售價錢的錨定效應（見連結）。文章主要談及作為消費者的「錨」，這個「錨」亦能應用到投資行為上。偏偏投資行為的「錨」並不是恒久不動的，而是每時每刻受著多個因素影響，彷如在水中浮動似的。

 

　　第一個「錨」就是對回報率的預期。過去年回報需要超過20%才算得上是出色的數字，近年只要觸碰到雙位數字已經很了不起。以巴菲特為例，巴郡歷年長期投資平均年回報超過20%，但近10年卻只有13%左右。何解呢？當中重點是通脹與利率這些「錨」在作怪。

 

　　金融海嘯之後，利率一直走低，更經歷了很多年的零息時代，即使近年談到加息，利率依然在相對低水平。比較一下，80年代石油危機時，利率高達15厘以上，97年利率也超過10厘，與近年的利率水平差很遠。當處於高通脹與高利率的時代，投資者對回報率的期望與今天相比實在大不同。近年連巴郡的年回報也少於15%，但於80年代，只要簡單買入零風險美國國債也有15%利息了，可見投資的「錨」不同了。

 

投資上的錨

投資行為的「錨」非恒久不動，每時每刻會受多個因素影響。(Shutterstock)

 

　　另外，談到投資，若不是「盲頭烏蠅式」地買賣（例如用趨勢投資法，見連結），總需要作些估值動作吧。尤其是價值投資，就是要找出價值與價格相對如何。然而，計算上的價值亦是一個浮著的「錨」，存在著不少變數。其中一個是「折現率」，用多少折現率去把公司未來現金折算回今天價值，這個折現率亦受著當時的利率環境影響著。有興趣的讀者不妨拿公式試試看，微調一下折現率，所得出的結果變化如何。除股票外，利率對債券的影響也不輕，曾經分享過利率如何影響債券價值（見連結），尤其長期債券的波動性不比股票輕。

 

　　沒有一成不變的「錨」，按當時經濟數據，不同的通脹、不同的利率、不同的印銀紙速度，「錨」也不一樣。

 

　　除客觀數據之外，還有非理性的「錨」。以前經常問，可口可樂這個品牌值多少錢？會計學拿商譽來入帳，尤其經過收購之後的溢價逐年攤銷，似乎很客觀。但事實上，一個品牌值多少錢，問100個人有100個不同答案。即使品牌有會計學作「錨」，那公司領導人又如何？蘋果失去Steve Jobs之後，其價值有何變化？倘若沒有Elon Musk，Tesla的價值又如何變化？這些「錨」偏向非理性，以故事性角度出發作考慮，更浮動吧。

 

　　投資世界最引人入勝的地方，正是這些「錨」不斷改變著，有些可以計算，有些不能計算。近年再加入「特朗普效應」，曾發文指他不斷影響「投石車」的設定（見連結），亦在不斷改變投資上的「錨」。留意這些「錨」何時被動了，投資機會可能出現。

 

相關連結：

誰定你的錨？

投機倉實驗 - 唔好抄功課呀

加息對債券影響

特朗普屢改投石車設定

Tags:#財識兼收#行為經濟學#回報率預期#巴菲特#巴郡#利率#通脹#折現率#股票估值#債券市場#價值投資#市場心理#品牌價值#Steve Jobs#elon musk#Tesla#蘋果#可口可樂#經濟環境
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