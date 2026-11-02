不能不走，但走了可惜

宏福苑的調查報告終於出爐，詳細交代了事件始末，隨之而來的，是房屋局局長何永賢宣布請辭。在報告正式公布前，筆者四處收風，當時政界普遍預期特區政府會以內部處分處理，未必有高官需要下台。然而，最終結果出乎意料，這不僅反映了政府內部今次保密工夫做到十足，更展現了政府絕不迴避的態度。

宏福苑事件牽連甚廣，民怨沸騰之下，為了平息公眾的不滿與疑慮，問責團隊必須有人挺身而出。房屋部門在樓宇監管上首當其衝，責任最大，作為一把手，何永賢實在不能不走。這既是問責制的精神，也是重建市民信任的必要決定。

理智上明白政治現實，情感上卻對何局長的離任深感可惜。在政界與市民眼中，她向來是一位實心做事、肯落地實幹的好官。自上任以來，她並非只安坐冷氣房睇文件，而是真正直面基層住屋的痛點。她的政績實實在在，為加快基層上樓，她不遺餘力推動「簡約公屋」，由四出覓地、向地區解說到爭取撥款，皆親力親為；同時，她大刀闊斧打擊濫用公屋，嚴格執法收回違規單位，切實維護資源公平，減低公屋輪候時間，以及推行美化公屋計劃。更值得一提的是，針對劏房問題，她推動「簡樸房」政策落地，決心取締劣質劏房，為基層定立安全的居住底線。一位用心用力、急市民所急的局長黯然離場，對市民而言確實是一大損失。

何永賢為加快基層上樓，不遺餘力推動「簡約公屋」。（何永賢fb圖片）

冷靜回看宏福苑事件的癥結，我們必須承認這絕非單一屆政府的失誤，而是幾十年來累積的歷史遺留問題。當年政府推動樓宇自治，大力鼓勵民間成立業主立案法團，將樓宇維修重任下放給業主。政策原意雖好，卻在不知不覺間放鬆了官方應有的把關角色。樓宇維修涉及龐大資金與複雜工程，普通小業主無力也無專業知識去監管，導致圍標等管理漏洞叢生。今時今日業界回望，都認為當年過分依賴民間而缺乏官方嚴格把關，是難以想象的結構性缺失。如今這顆積壓多年的炸彈不幸引爆，卻要由現任局長來承擔歷史共業，無奈之情難以言表。

這場風波過後，部分未有跟隨下台的涉事官員雖然留任，但處境亦不輕鬆。面對本屆政府僅餘約8個月的任期，在事件陰霾下，他們在公眾眼中已無可避免成為「政治負資產」。在餘下任期內，他們的施政將面臨更嚴苛的審視，外界普遍估計他們成功連任的機會微乎其微。更嚴重的是，政府承認了責任，下一步會否引發民事索償潮？等著瞧吧！

相比之下，何永賢本身是出色的專業建築師，由基層公務員一步一腳印成為問責局長，如今卻因為這場歷史積弊，在公職生涯尾聲蒙上難以抹滅的污點，對一位盡忠職守的專業公僕來說，實在令人唏噓。

微言大義，宏福苑的教訓是沉痛的，局長下台絕不能只視為政治上的止血。我們期望特區政府及相關部門真正痛定思痛，深刻汲取血的教訓，徹底革除過去在樓宇監管上得過且過、過度依賴法團的不良習氣。政府理應重新肩負主導角色，堅持嚴格把關，從工程審批、招標監管到對小業主的專業支援，建立一套完善制度。唯有切實保障市民安居，才能讓這次沉重的代價沒有白費。