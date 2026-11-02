今年10月，美國通脹仍熾熱，但沃什的美聯儲局，未肯加息。這將埋下在12月及明年初要加息的危機。何以見得？一句中國古語：不聽老人言，吃苦在眼前。

這位老人（圖一左），是Arthur Burns（伯恩斯），於1970至1978年的美聯儲局長，任內面臨大通脹(Great Inflation)挑戰，他也是位著名經濟學家，在控制通脹上，他是失敗的，因其任內，遏通脹方面是肥佬的，美通脹是肥佬的，但在總結工作上，又無比合格，在該怎樣控制通脹上，有三句金句：

(1)在瞬息萬變的時代，犯錯的機會實在太多。

(2)Its restrictive stance was not maintained long enough to end inflation.

(3)是在一段文字中的一句：fairly drastic therapy will be needed to turn inflationary psychology around。此句的上文下理見下文。

第1點是他在美聯儲局內的講話，第2和第3點是他在1979年9月30日（已卸任美聯儲局長）在第16屆Per Jacobsson Lecture Belgrade Yugoslavia（類近Jackson Hole）的講話：

伯恩斯對遏通脹的取策很明顯，要力度大，但今時的美聯儲局長沃什呢？以在今次10月美聯儲局議息會上的表現，是遏通脹欠力度。

今時美通脹已是第6年企高於美聯儲局的通脹目標2%以上，近年有見底回升勢頭。（圖二）

這跟1972至1979年的美國通脹走勢是有相似的。（圖三）

聯儲局資產負債表持續膨脹

如果不跟1970年代的大通脹時代對比，而是拉長至1966至1982與2013至今的通脹走勢對比（圖四），美通脹後續發展，似只得一途，升，而升幅可以十分嚇人。

光以兩段時期走勢相似，一如找兩個大肥佬的腰圍來對比，就判斷此兩人會一肥不可收拾，是不客觀的，因為兩個肥佬的「肥因」，未必相同。那就找回9月21日前文「沃什的怪論」中的4張圖來說明（圖五、圖六、圖七及圖八）。

芝加哥經濟學派教主費利民指通脹是由於印銀紙多所致，前3張圖均顯示，近年美國印鈔速度驚人，這並不為怪，因為美國是正在大洗了，美政府軍費，財赤急劇增加，這跟1970年代，美國打越戰致當時財赤急增如一，此即是兩大肚腩男的肥肚腩，是因為餐餐食東坡肉（財赤）所致。

結果？如果這兩位大肚腩男的消化功能好，膽汁夠，將攝入的肥膏能排出去，就上上大吉，可惜兩位大肚腩男膽汁不足，於是便靠美聯儲局去橫手接債券（肥肉）致美聯儲局資產負債表膨脹，這是脂肪肝，易致肝癌，瓜得。不過肝癌也可以拖幾年才死，但如不知節制，加速死亡，是逃不掉的，關鍵是這個「速」，即幾時會死，不好估。

提幾個時間之窗給大家去參考：

1. 特朗普話，如民主黨重掌國會或參議院，他會用總統權力，去否決所有國會/參議院的法案。哦！咁是否美國會走上唐朝牛李黨爭，又或宋朝王安石/蘇東坡各自代表的黨爭，美國政府會成跛腳鴨？政府停擺又會停多久？

2. 特朗普為贏此次中期選舉將入口牛肉關稅減了，柴油稅務又減了，特殊益民的福利又多了。但由於政府窮，一切人民著數都只到11月30日，之後通脹會否因物價津貼到期無了，再促使通脹回升？那時沃什又要不要加息了。

3. 如美息高踞不下，商業尤其是AI行業的集資有困難時，美股將如何？

巴菲特：明年初美股或有事

4. 巴菲特最近講過，2027年初，美股可能有事。

伯恩斯這位老人言：

(1)反應不及時，做錯決策；

(2)遏通脹時間不夠持久；

(3)遏通脹力度要猛。

講你又唔聽，聽你又唔做，做又唔夠落力，咁沃什，你點好呢？

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伯恩斯於Per Jacobsson Lecture講話節錄

If the United States and other industrial countries are to make real headway in the fight against inflation it will first be necessary to rout inflationary psychology-that is to make people feel that inflation can be and probably will be brought under control. Such a change in national psychology is not likely to be accomplished by marginal adjustments of public policy. In view of the strong and widespread expectations of inflation that prevail at present I have therefore reluctantly come to believe that fairly drastic therapy will be needed to turn inflationary psychology around。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）