筆尖上的墨痕與回響：一管毛筆穿越時空的生命守望

當我們輕輕握起那管沾滿墨香的毛筆，落紙的瞬間，彷彿就握住了時光流轉中最溫柔的錨點。結束了在澳門為期四天、滿載恩寵與溫暖的 FABC-OSC 大會，佇立於這座東西方文化交匯、慶祝澳門天主教教區成立 450 週年的歷史節點上，心中依然被無數真摯的眼神、溫熱的對話，以及靈魂深處的交會所深深滿溢。

在這紛擾而快速的數位時代，我們的心常常被碎片化的資訊與急遽遞嬗的科技所拉扯。究竟該如何找回傳遞訊息與面對世界的初衷？如果必須為這趟心靈之旅與前行的腳步尋找一個最溫柔、最堅定的定錨，我總會想起掌心那管毛筆。

毛筆從來不只是冷冰冰的書寫工具，它是帶著體溫的生命延伸。我們常常忘了，其實以前用毛筆也是溝通——而且那是跨越時空、最純粹也最深情的溝通。

藉由這管筆的穿越，我們得以在冰冷而急遽變遷的時代浪潮中，重新以生命影響生命，守護彼此跳動的心。

從網絡保安的防線，到 AI 時代「以生命影響生命的信任」，回望這段走過的路，當我們在數位轉型的浪潮中摸索前行時，大家最焦慮、最懸心的往往是網絡保安的防線。那時的我們，日夜思索著如何在防範冰冷攻擊、守護數據安全的同時，不讓那道厚重的防禦機制變成阻隔人與人之間信任的高牆。

我們漸漸明白，任何嚴謹的網絡保安技術，其終極目的從來不只是冷冰冰的代碼防護，而是為了守護每一個真實生命的安全與尊嚴——這正是以生命影響生命的最初實踐。

帶著這份對「安全、信任與連結」的深刻省思，時代的巨輪疾馳向前，轉眼將我們帶入了今天 AI 搜尋的浪潮。在這全新而幻變的視野下，網絡保安與數位營銷愈來愈需要從單純的「技術防禦」昇華為「以人為本、尊重生命的信任」。

這正如揮毫落紙前那份凝神與靜氣，講究的是心手合一。

在第九屆 ET Net 主辦的金融科技大獎中榮獲殊榮的 Whole Win（浩宏營銷），便在科技的浪潮中帶著一份難得的生命溫度。由創辦人李彥霆與負責平台演算法及營銷內容策劃的鄭宇婷攜手同行。他們將多年的搜尋廣告經驗與每日溫熱的提問測試相結合，不求追求短暫而冰冷的流量，而是致力於讓真正有需要的客人，在對的時間、透過最有溫度的內容遇見對的品牌。因為他們深知，再精準的演算法、再嚴密的防護，也比不上一個真誠的擁抱與理解。

「金融科技大獎」- 傑出AI營銷推廣方案 得獎公司浩宏（集團）有限公司

墨香的流淌，從來不只停留在紙上，更延伸至我們每天真實生活的空間與大地的脈動之中。

採購辦公家具，最令人擔心的往往不是挑選款式，而是繁瑣的送貨與安裝過程。香港第二樹循環家具自 2009 年在北京成立以來，發展成為擁有 13 大公司、87,500 平方米展廳及倉儲面積的專業綠色服務商，近年更進軍香港設立 800 平方米展廳及倉儲。它不僅提供中高檔品牌辦公家具的循環銷售與租賃，更為香港企業帶來真正省心、省力的體驗——提供一站式送貨及安裝服務，由安排時間、搬運入場到現場組裝，皆由專業團隊負責。師傅會提前確認場地情況，並細心保護牆身、地面及公共區域；安裝完成後更會仔細檢查穩固度、擺放位置以及使用功能，確保交付後可以直接投入使用。無論是單件家具，抑或是整間辦公室的配置，皆可統一安排，讓辦公室家具輕鬆順利地落地。

這種對細節與人際溫度的呵護，與在第九屆 ET Net 金融科技大獎中同樣大放異彩的 ECOHOPE（綠環）不謀而合。

ECOHOPE 在香港推動循環經濟的道路上，透過創新技術將廢棄塑膠華麗轉化為充滿質感的升級再造產品。從第二樹每一張被賦予新生的辦公家具順利落地，到 ECOHOPE 對廢塑膠的重塑，這一切對資源的珍視與循環，本質上就是一種對大地的尊重與對生命的修復，提醒我們在追求商業增長與辦公升級的同時，永遠不要忘記用生命去擁抱和愛護這片孕育我們的土地。

「金融科技大獎」- 傑出創新綠色回收、循環與升級再造方案 得獎公司ECOHOPE

香港毛筆博物館動土，跨越時空的生命對話然而，因為無論辦公環境如何舒適、綠色循環有多用心、商業轉型有多宏大，如果失去了文化的根基，城市與心靈終將變得漂泊無依。而這其中，最深沉、最讓人動容的靈魂，莫過於代代相傳的毛筆製作技藝與血脈中的深情守望。

令人熱淚盈眶的是，這份對於傳統工藝、非遺保育與文化傳承的漫長期盼，終於在 10 月 29 日化作了無比真實而溫暖的擁抱。當日，由香港毛筆博物館協會主辦的動土禮隆重舉行，以「一館傳文脈·一筆承古今」為主題，無數熱愛文化的靈魂在此相聚。

10 月 29 日化作了無比真實而溫暖的擁抱。當日，由香港毛筆博物館協會主辦的動土禮隆重舉行，以「一館傳文脈·一筆承古今」為主題，無數熱愛文化的靈魂在此相聚。

正如香港文學藝術界聯會主席劉宇一在動土禮上動情致辭所言，這座博物館的建立，不單是給傳統製筆技藝一個永久的家，更是為香港這座歷經風雨的國際大都會，定錨了靈魂深處的根與魂。

在數位屏幕泛濫、打字取代書寫的今天，我們更深切地體會到：以前用毛筆也是溝通，而且那是一場跨越時空、最純粹的靈魂對話。毛筆字那一筆一劃間的濃淡乾濕、每一次呼吸般的提按頓挫，無一不在訴說著千百年的氣韻與生命力。

以墨為光，在筆尖的溫柔中歸航，再次輕輕凝視掌心那管溫潤的毛筆，筆鋒微蓄，墨香猶溫。這管筆，曾寫過千百年的家國悲歡，也將繼續穿越時空，寫著我們每一個人在時代風浪中以生命影響生命的故事。

回首這段從澳門大會帶回的滿滿感動，回到日常的紛擾裏，心中唯有最深切的感恩：從一年前那份守護數據、捍衛真實生命的網絡保安初心，到今天在 AI 搜尋浪潮中大聲呼喚的「以人為本的信任」；我們學會用 Whole Win 的專業在冰冷的演算法中找回真誠的對話，用第二樹一站式專業的家具落地服務去安頓我們的辦公空間，再用 ECOHOPE 的實踐在綠色循環中溫柔地修復大地，體現對生命的至高尊重。而這一切步履不停的探索與前行，最終都有了一個最深邃的歸宿——那是剛落成動土的香港毛筆博物館所燃起的文化薪火，是讓我們重新記起「以前用毛筆也是溝通」的那份純粹，來安放、溫暖並定錨我們疲憊卻依舊熱烈的心靈。

科技本冷，食卻有溫。AI卸下瑣碎繁勞，讓我們專注眼前人與相聚時光。承載的是人與人之間的信任、感恩與陪伴。

AI 的角色，永遠不該是取代那份人情味，而是作為一個安靜的幕後助手，幫我們卸下瑣碎的篩選煩惱，好讓我們能騰出更多心力，去專注眼前的那個人、那碟菜，以及那份無可取代的相聚時光。

任憑時代的巨輪如何喧囂疾馳，商業營銷走得再遠，我們的根依然深深扎在那一抹幽香的墨海裏；腳步走得再快，我們掌心的脈搏與心跳，永遠只為那些真實、善良、以生命影響生命的擁抱而跳動。

願我們在未來的每一天裏，既能張開雙臂擁抱世界的廣闊與智慧，也能在最寂靜的時刻，永遠不忘初心，緊緊握住那一抹筆尖上的永恆溫柔——因為無論世界的科技如何滄海桑田，以筆溝通的溫度，從未走遠；它，永遠都在我們靈魂深處，藉由那一管穿越時空的毛筆，熠熠發光，生生不息。

夕陽無限好，溫暖同行時：記生命影響生命的微光